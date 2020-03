Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c56a2f44-ab2f-4ff9-aafc-cb5121092c05","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Még az is megeshet, hogy a koronavírus lesz az új Özönvíz, és ez törli el az emberiséget a Föld felszínéről. Fölöttébb valószínűtlen, de nem zárhatjuk ki. Ellenben nem zárhatjuk ki azt sem, hogy az ismeretlennel szemben hozott drasztikus intézkedések kára – emberéleteket is beleértve – nagyobb lesz, mint amit a vírus magától okozott volna. ","shortLead":"Még az is megeshet, hogy a koronavírus lesz az új Özönvíz, és ez törli el az emberiséget a Föld felszínéről. Fölöttébb...","id":"20200325_Hont_Koronavirus_Megallt_az_esz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56a2f44-ab2f-4ff9-aafc-cb5121092c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c74e514-ed67-414a-ba79-8459284af04e","keywords":null,"link":"/360/20200325_Hont_Koronavirus_Megallt_az_esz","timestamp":"2020. március. 25. 07:00","title":"Hont: Koronavírus? Megállt az ész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","shortLead":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c7b53-b9e1-4090-b1cc-58586b60214a","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 26. 13:01","title":"Koronavírus: egy nap alatt 655-en haltak meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás mellett.","shortLead":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás...","id":"20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d1384-7bbb-4001-a005-badb3fa0aa08","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","timestamp":"2020. március. 25. 09:45","title":"Maradj otthon a boroddal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","shortLead":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","id":"20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da1c3a0-e99d-4734-aff2-1a05710ad7e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 21:39","title":"Legyen a sportcsarnokokból egészségügyi ellátóhely - kéri az érdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","shortLead":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","id":"20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea1132-1d35-4655-9ac4-95669a8eee79","keywords":null,"link":"/elet/20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","timestamp":"2020. március. 25. 11:52","title":"Koronavírusos lett a brit trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69ea057-02bd-4151-9b73-57e484326fd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marija Pejcinovic Buric szerint a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk az Európa Tanács alapvető értékeit. Orbán arra kérte a főtitkárt, hogy tanulmányozza a törvényjavaslat pontos szövegét.","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric szerint a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseknek tiszteletben kell...","id":"20200326_Orban_Viktor_levelben_ment_neki_az_Europa_Tanacs_fotitkaranak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69ea057-02bd-4151-9b73-57e484326fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7045fc-fc48-4fef-adac-69c1c2cc72a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Orban_Viktor_levelben_ment_neki_az_Europa_Tanacs_fotitkaranak","timestamp":"2020. március. 26. 08:05","title":"Orbán Viktor levélben ment neki az Európa Tanács főtitkárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre a Hajabusza-2 japán űrszonda segítségével végzett vizsgálatok során jutottak.","shortLead":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre...","id":"20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa37d71-a7fd-4c90-b6b0-bb8fe01785b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","timestamp":"2020. március. 26. 10:33","title":"Jóval fiatalabb a Ryugu aszteroida, mint eddig hitték, alig 9 millió éves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30. közé tervezik az elhalasztott olimpiát.","shortLead":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30...","id":"20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2ff5f3-edf8-4f60-92fc-05e8de419636","keywords":null,"link":"/sport/20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","timestamp":"2020. március. 26. 08:52","title":"Mégis jövő nyárra tervezik a tokiói olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]