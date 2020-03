Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","shortLead":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","id":"20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d87a586-2918-4bf9-a665-aa6da3261069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","timestamp":"2020. március. 24. 19:26","title":"Több száz tonnányi védekezőeszköz érkezik még Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","shortLead":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","id":"20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acf3283-6b05-4682-bb40-91cef847ce21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","timestamp":"2020. március. 24. 15:58","title":"1400 klasszikus autót árulnak ebben az oldtimerplázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffb8565-edea-4b3b-a181-86dcf9f06afe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy Bács-Kiskun megyei telepen több mint 32 ezer kacsát kell leölni a betegség miatt.","shortLead":"Egy Bács-Kiskun megyei telepen több mint 32 ezer kacsát kell leölni a betegség miatt.","id":"20200326_madarinfluenza_kacsa_bacs_kiskun_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ffb8565-edea-4b3b-a181-86dcf9f06afe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ac298d-3d04-41a6-baa1-80458ee559fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_madarinfluenza_kacsa_bacs_kiskun_megye","timestamp":"2020. március. 26. 12:02","title":"Újra megjelent Magyarországon a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6e5799-0bcf-4671-a80c-d575f9ee7d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körülbelül egy évvel ezelőtt röppent fel a hír, hogy az előzetes beharangozások ellenére sem kerül piacra az Apple vezeték nélküli töltője, ugyanis elég sok gond volt vele. Most azonban úgy tűnik, Cupertinóban nem mondtak le róla.","shortLead":"Körülbelül egy évvel ezelőtt röppent fel a hír, hogy az előzetes beharangozások ellenére sem kerül piacra az Apple...","id":"20200325_apple_airpower_vezetek_nelkuli_tolto_fejlesztese_prototipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb6e5799-0bcf-4671-a80c-d575f9ee7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619b5fdc-36ba-4e1d-8245-79856d5f744d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_apple_airpower_vezetek_nelkuli_tolto_fejlesztese_prototipus","timestamp":"2020. március. 25. 10:03","title":"Titokban továbbfejleszti az Apple az AirPowert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi cég alkalmaz, de valamiért a saját hazájukban kell home office-ba menniük. A járvány miatt most sokaknál időszerű lett a kérdés – a tudnivalókat az Adózóna foglalta össze.","shortLead":"Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi...","id":"20200325_adobevallas_ingazo_adozona_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87e66ff-758e-4d47-8276-bcbeaef539f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_adobevallas_ingazo_adozona_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 15:31","title":"Az adóbevallásnál érheti meglepetés a külföldre ingázókat, ha Magyarországon mennek home office-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn újabb 19 embernél mutatták ki a fertőzést, a kormány mintegy 40 intézkedést vezet be a járvány miatt.","shortLead":"Hétfőn újabb 19 embernél mutatták ki a fertőzést, a kormány mintegy 40 intézkedést vezet be a járvány miatt.","id":"20200324_Szlovakiaban_kotelezo_lesz_a_vedomaszk_viselese_az_utcakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c7b4e5-8ced-4b03-96b4-8cf8d7007e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Szlovakiaban_kotelezo_lesz_a_vedomaszk_viselese_az_utcakon","timestamp":"2020. március. 24. 20:31","title":"Szlovákiában kötelező lesz a védőmaszk viselése az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9221c19f-4842-4ce8-a505-62828598a105","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A termék hazai előállítását végző cég vezetője szerint a pánikvásárlás a hiány oka, de hamarosan normalizálódhat a helyzet.","shortLead":"A termék hazai előállítását végző cég vezetője szerint a pánikvásárlás a hiány oka, de hamarosan normalizálódhat...","id":"20200325_koronavirus_felvasarlas_eleszto_hiany_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9221c19f-4842-4ce8-a505-62828598a105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c59b03-4704-4231-8f52-5f7e2e642412","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_koronavirus_felvasarlas_eleszto_hiany_kereskedelem","timestamp":"2020. március. 25. 13:21","title":"Hová tűnt az élesztő a boltokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418cb60d-fd24-4957-bf71-47244d195618","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ternovszky Béla és az általa teremtett legendás Grabowski is az otthonmaradásra buzdít.\r

\r

","shortLead":"Ternovszky Béla és az általa teremtett legendás Grabowski is az otthonmaradásra buzdít.\r

\r

","id":"20200325_Grabowski_maszkban_van_az_Intermouse_a_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418cb60d-fd24-4957-bf71-47244d195618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519531fd-2b78-462f-9e9c-beaa1f292b8a","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Grabowski_maszkban_van_az_Intermouse_a_helyen","timestamp":"2020. március. 25. 12:50","title":"Grabowski maszkban van, az Intermouse a helyén a koronavírus idején is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]