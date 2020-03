Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak – vallja Szalai Júlia szociológus, az MTA doktora. Csak remélni tudja, hogy hajtűkanyart vesz a kormány eddigi szociálpolitikája. Interjú.","shortLead":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak –...","id":"202013_domino_modjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bdcf36-5993-4a0b-948d-26a9df79b7a6","keywords":null,"link":"/360/202013_domino_modjara","timestamp":"2020. március. 26. 13:00","title":"\"Dominó módjára roppanthatja meg teljes háztartások megélhetését a járvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte össznemzeti hackathon és ötletverseny keretében egy hétvége alatt olyan megoldásokat tegyenek le az asztalra, melyek segítséget nyújtanak a járvány elleni védekezés frontvonalában szolgáló szakemberek és szervezetek, a civilek és a közösségek, illetve az oktatási intézmények számára.","shortLead":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte...","id":"20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9757c7-7f56-443d-a849-b24a67d851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","timestamp":"2020. március. 26. 17:03","title":"Koronavírus-krízis: 48 órára hadrendbe állnak a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c1f03a-c627-4c80-8bf2-23ad3da78c36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírusos betegek hangjának elemzésével nyert vokális biomarkerek segíthetnek azonosítani a Covid-19 tüneteit másoknál – közölte az izraeli védelmi minisztérium, amely a módszert tesztelő projekt vezetője.","shortLead":"A koronavírusos betegek hangjának elemzésével nyert vokális biomarkerek segíthetnek azonosítani a Covid-19 tüneteit...","id":"20200327_koronavirus_teszt_hangvizsgalat_vocalis_health_hangminta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c1f03a-c627-4c80-8bf2-23ad3da78c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152ab914-8f4b-4b4d-9b25-84f289949c1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_teszt_hangvizsgalat_vocalis_health_hangminta","timestamp":"2020. március. 27. 11:03","title":"Koronavírus: Izraelben néhány mondatos hangmintából megmondanák, ki fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9261aa-0acc-4d55-a957-7b81ee75ab03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Délnyugat-Magyarország jelentős részét repülte be a Magnus Aircraft pilótája, hogy röppályája kiadja a különleges alakzatot.","shortLead":"Délnyugat-Magyarország jelentős részét repülte be a Magnus Aircraft pilótája, hogy röppályája kiadja a különleges...","id":"20200327_koronavirus_jarvany_magnus_aircraft_flightradar_repules_like_lajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e9261aa-0acc-4d55-a957-7b81ee75ab03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecb5bc1-97e5-4ec5-8951-42527d78cbf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_jarvany_magnus_aircraft_flightradar_repules_like_lajk","timestamp":"2020. március. 27. 14:53","title":"Hatalmas lájkot rajzolt az égre a járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozók előtt tisztelgő magyar pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b540d6-4bf3-4a7b-9d49-a70f6bfb398c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időben rengeteg drónfelvétel készült azokról a városokról, ahol a koronavírus-járvány érezteti hatását. Ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"Az utóbbi időben rengeteg drónfelvétel készült azokról a városokról, ahol a koronavírus-járvány érezteti hatását...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_dronvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b540d6-4bf3-4a7b-9d49-a70f6bfb398c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69236076-0efa-4b7d-b745-ad655860e8c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_jarvany_dronvideo","timestamp":"2020. március. 26. 20:33","title":"Néptelen utcák, elcsendesedett utak – lenyűgöző drónvideókon a karantén alá vont városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","shortLead":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","id":"20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49303ff8-9b19-4f25-a6eb-9f0d07d6a039","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","timestamp":"2020. március. 25. 21:06","title":"A járvány miatt a felére csökkentik a miniszteri fizetéseket Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos, hogy csökkentsük a másikkal való érintkezést, és orvoshoz is csak akkor menjünk, ha nincs más választásunk. E szabály betartásában már a Google Maps is segít.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos, hogy csökkentsük a másikkal való érintkezést, és orvoshoz is csak akkor menjünk, ha...","id":"20200326_koronavirus_google_terkep_maps_orvos_rendelo_keresese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0968443-7254-4f10-b090-9be8f8c45634","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_google_terkep_maps_orvos_rendelo_keresese","timestamp":"2020. március. 26. 08:03","title":"A koronavírus miatt figyelmeztetés került a Google Mapsbe: maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A csütörtöki adatok szerint az előző egy napban több mint százzal nőtt Nagy-Britanniában az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"A csütörtöki adatok szerint az előző egy napban több mint százzal nőtt Nagy-Britanniában az új típusú koronavírus...","id":"20200326_NagyBritannia_koronavirus_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fc61a7-a7d3-4685-84de-6e0d12d224b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_NagyBritannia_koronavirus_halal","timestamp":"2020. március. 26. 21:57","title":"Egy nap alatt száznál is több áldozata lett Nagy-Britanniában a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]