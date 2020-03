Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz, a legutolsó, még a járvány előtti hónapban épp 4,5 millió alatt maradt a foglalkoztatottak száma.","shortLead":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz...","id":"20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f40558-e6fb-4201-9da6-2af2f7ecd15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. március. 27. 16:31","title":"Csökkent a munkanélküliség, mielőtt a járvány bevitte a mélyütést a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két dologra hívjuk fel olvasóink figyelmét: maradjanak otthon és fűtsenek.","shortLead":"Két dologra hívjuk fel olvasóink figyelmét: maradjanak otthon és fűtsenek.","id":"20200328_Komoly_fagyok_lesznek_a_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7c769e-36da-47f5-8ffb-ffbe4366f49e","keywords":null,"link":"/elet/20200328_Komoly_fagyok_lesznek_a_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 28. 14:59","title":"Komoly fagyok lesznek a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év biztos, 2021-ben, de azon belül egyelőre nincs pontos időpont.","shortLead":"Az év biztos, 2021-ben, de azon belül egyelőre nincs pontos időpont.","id":"20200328_Harom_heten_belul_eldontik_mikor_lesz_az_olimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c879560-5445-44e1-bcfd-bd1f24f57ab8","keywords":null,"link":"/sport/20200328_Harom_heten_belul_eldontik_mikor_lesz_az_olimpia","timestamp":"2020. március. 28. 10:03","title":"Három héten belül eldöntik, mikor lesz az olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Megjelent a részletes lista, hogy mi számít alapos indoknak a kijárási korlátozás alatt, amikor el lehet hagyni a lakásunkat.","shortLead":"Megjelent a részletes lista, hogy mi számít alapos indoknak a kijárási korlátozás alatt, amikor el lehet hagyni...","id":"20200327_Kijarasi_korlatozas_itt_a_felsorolas_mikor_lehet_elhagyni_a_lakast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c527a4a-b796-4102-809b-7cfe89737421","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kijarasi_korlatozas_itt_a_felsorolas_mikor_lehet_elhagyni_a_lakast","timestamp":"2020. március. 27. 08:23","title":"Kijárási korlátozás: itt a felsorolás, mikor lehet elhagyni a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök izolációba vonul, de tartja a kapcsolatot a kormányával, és mint fogalmazott, tovább vezeti annak a vírus elleni harcát.","shortLead":"A brit miniszterelnök izolációba vonul, de tartja a kapcsolatot a kormányával, és mint fogalmazott, tovább vezeti annak...","id":"20200327_koronavirus_boris_johnson_brit_miniszterelnok_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8de5381-2c1c-445b-acd3-42ec69ff6a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_boris_johnson_brit_miniszterelnok_fertozes","timestamp":"2020. március. 27. 12:37","title":"Boris Johnson is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt negyvenhárommal nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt negyvenhárommal nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200328_Meghalt_a_11_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f65f4-408a-455a-966e-42231b1078e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Meghalt_a_11_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 28. 07:04","title":"Meghalt a 11. koronavírusos beteg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint országa rekordot döntött a kábítószer-kereskedelem elleni harcban, mióta elűzték az amerikai kábítószer-ellenes hivatalt.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint országa rekordot döntött a kábítószer-kereskedelem elleni harcban, mióta elűzték az amerikai...","id":"20200327_maduro_visszautasitja_a_vadakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bda886-7d93-499c-a1bf-8af1293ba743","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_maduro_visszautasitja_a_vadakat","timestamp":"2020. március. 27. 10:43","title":"Trump egy \"nyomorult emberi lény\", mondta Maduro, és visszautasította a drogkereskedés vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]