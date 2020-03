Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eaf54f1-ae18-49e6-8604-3122e4a27b9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Váci egyházmegye püspöki szolgálatából tavaly leköszönő Beer Miklós nagymarosi otthonából jelentkezve bízik egyfajta kijózanodásban, s abban, hogy átértékeljük, mi mindent engedhettünk meg eddig magunknak. Viszont nagyra tartja az összes magyar egyházat, mert nem tilos ugyan, mégsem tartanak már sehol istentiszteleteket.","shortLead":"A Váci egyházmegye püspöki szolgálatából tavaly leköszönő Beer Miklós nagymarosi otthonából jelentkezve bízik egyfajta...","id":"20200327_Beer_Miklos_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf54f1-ae18-49e6-8604-3122e4a27b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcc75ed-6284-45e4-b815-fc4b0c95aa86","keywords":null,"link":"/360/20200327_Beer_Miklos_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 27. 18:30","title":"Beer Miklós a Home office-ban: \"Ha csak fölfele nézünk, mindig elégedetlenek leszünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Remek magyar írók ajánlják nagyszerű hazai kortársaikat, akiknek az olvasásával talán gyorsabban telik el ez a mostani szürreális időszak nekünk is. Az idei Aegon Művészeti Díj shortlisteseit kérdeztük kedvenceikről. ","shortLead":"Remek magyar írók ajánlják nagyszerű hazai kortársaikat, akiknek az olvasásával talán gyorsabban telik el ez a mostani...","id":"20200327_Kit_olvasnak_a_mai_kortars_szerzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919a110-5db6-483a-9b42-3664c7bec1f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200327_Kit_olvasnak_a_mai_kortars_szerzok","timestamp":"2020. március. 27. 13:25","title":"„Mintha egy éjszaka alatt minden kifordult volna magából” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában eddig két fertőzöttről tudtak, egyikük belehalt a betegségbe.","shortLead":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában...","id":"20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1e8406-2f43-4a47-95ce-7fdde9fc09ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","timestamp":"2020. március. 27. 15:30","title":"Dél-Amerikában is beindult a járvány, Brazíliában egy nap alatt 20-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország szombaton leállította a távolsági vasúti közlekedést, és korlátozták a belföldi repülést, Erdogan török elnök pedig arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Törökország szombaton leállította a távolsági vasúti közlekedést, és korlátozták a belföldi repülést, Erdogan török...","id":"20200328_Torokorszag_is_korlatozza_az_emberek_mozgasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bb1a7d-7a99-4b8d-83e3-37d8e5ab787d","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Torokorszag_is_korlatozza_az_emberek_mozgasat","timestamp":"2020. március. 28. 17:44","title":"Törökország is korlátozza az emberek mozgását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b3379c-f1e4-4927-9c55-ac586015dc0e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás nem azonos a kijárási tilalommal, de néhány dologra így is fontos odafigyelni a következő két hétben. A szakértő szerint a most bevezetett intézkedések lényege, hogy a közösségi távolságtartást (social distancing) foglalta keretek közé, miközben csak kevés valódi tiltást tartalmaz. Végigvettük a pénteken kihirdetett kormányrendeletből következő kérdéseket. ","shortLead":"A kijárási korlátozás nem azonos a kijárási tilalommal, de néhány dologra így is fontos odafigyelni a következő két...","id":"20200327_Kisokos_kijarasi_korlatozas_kerdes_valasz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31b3379c-f1e4-4927-9c55-ac586015dc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d83352-5b03-498d-9cd3-2ea3539bbc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kisokos_kijarasi_korlatozas_kerdes_valasz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 17:01","title":"Találkozhatok a párommal? Lemehetek a nyaralóba? Járhatok futni? Kisokos kijárási korlátozás idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan érinti az új koronavírus járványa Kelet-Európát és a Nyugat-Balkánt is. A fertőzöttek száma egyre nő, újabb és újabb korlátozások válnak szükségessé, a védőfelszerelések beszerzése pedig komoly gondokat okoz.","shortLead":"Súlyosan érinti az új koronavírus járványa Kelet-Európát és a Nyugat-Balkánt is. A fertőzöttek száma egyre nő, újabb és...","id":"20200327_romania_nyugatbalkan_jarvanyhelyzet_beteg_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee6f47c-0972-4c75-b23c-8209809a5195","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_romania_nyugatbalkan_jarvanyhelyzet_beteg_orvosok","timestamp":"2020. március. 27. 15:40","title":"A fertőzött orvosokat is munkára fognák Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1efb73-45b2-41c8-92eb-3bfc5e24fd9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt.","shortLead":"A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem...","id":"20200328_A_szakmai_vezetes_fele_kerulhetnek_a_korhazakban_vezenyelt_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1efb73-45b2-41c8-92eb-3bfc5e24fd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0f2fab-9258-4cd3-b6b3-2c9b46962c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_szakmai_vezetes_fele_kerulhetnek_a_korhazakban_vezenyelt_katonak","timestamp":"2020. március. 28. 07:52","title":"A szakmai vezetés fölé kerülhetnek a kórházakban vezényelt katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került sor. A kontinensen körülbelül négyezerre emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került...","id":"20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455378ff-f841-47dd-85f2-a6dd1cf4699a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","timestamp":"2020. március. 28. 14:59","title":"Káoszba torkolltak a kijárási tilalmak Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]