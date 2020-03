Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is.

Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Cikkünk frissül

Napirend előtt szólalt fel Szijjártó Péter külügyminiszter a Parlamentben. Arról beszélt, hogy hosszú és nehéz védekezésre kell berendezkedni, több területen is.

Meg kell védeni a magyarok egészségét, haza kell hoznunk a kinn rekedt magyarokat és újra kell indítani a gazdaságot – mondta Szijjártó.

Beszélt arról is, hogy folyamatosan érkeznek az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök Kínából. A héten:

10 millió maszk,

2,5 millió gyorsteszt,

2000-nél is több lélegeztetőgép,

több százezer védőfelszerelés és kesztyű is érkezik Kínából.

Lukács László, a Jobbik képviselője felszólalásában azt mondta, a Kínából érkező termékeket az elosztásuk előtt vessék alá minőségi vizsgálatnak. A párbeszédes Kocsis-Cake Olivio problémákat vetett fel, a többi között megkérdezte, a kormánygépek hogyan vesznek részt az eszközszállításban. Vejkey Imre KDNP-s politikus megköszönte a felszólalást, mindenben egyetértett a miniszterrel, és arról beszélt, az EU nem adott több pénzt valójában Magyarországnak, az emlegetett 2000 milliárd nem plusz pénz, az eddig is az ország rendelkezésére állt. Bírálja az ellenzéket azért, hogy szavazták meg múlt héten a "felhatalmazási törvény" napirendre vételét. Az ellenzék most sem lát tisztán, felelőtlenek, csak a politikai haszonszerzés vezérli őket, holott most emberélet a tét.

A szocialista Mesterházy Attila először megköszöni, amit Szijjártó tett a határon kívül rekedt magyarokért. Szerinte nem csak újra kell indítani a gazdaságot, hanem meg is kell védeni, ami most van. Felhozza a szocialista javaslatokat, szerintük több szektorra kell kiterjeszteni a kedvezményeket, az emberek egzisztenciáját is védeni kell, ezért érdemes megfontolni, hogy a kieső bérek 80 százalékát fizessék ki a magyaroknak, mint ahogy ezt több országban megteszik.

Keresztes László Lóránt LMP-s képviselő szerint nagyobb lesz a válság, mint a 2008-as, azt mondja, sokkal erősebb és az ígértnél gyorsabb gazdasági intézkedésekre van szükség.

A párbeszédes Tordai Bence arról beszél, még mindig nincs megoldása a kormánynak arra, hogy mi legyen azokkal, akik elvesztik a munkájukat a koronavírus járvány miatt. A magyar kormány 0,5 százalékos gazdasági csomagot jelentett be, minimális erőforrásokat mozgósított eddig a kieső jövedelmek pótlására, miközben Spanyolországban, Ausztriában, Lengyelországban a mentőcsomag aránya eléri a GDP 10-20 százalékát is.

Tordai is 80 százalékos jövedelempótlást követel.

Ha megszűnnek a munkahelyek, a válság példátlanul mély és elhúzódó lesz, a kormány késlekedése miatt.

A három hónapnyi álláskeresési járadék túl kevés, ezt a Párbeszéd szerint azonnal vissza kell emelni 9 hónapra. Válságkezelő alapjövedelmet is bevezetne a párt, akinek a jövedelme nem éri el a 100 ezer forintot, azt ki kell pótolni, gyerekenként további 50 ezer forinttal.

Dömötör Csaba államtitkár válaszában azt mondja, a gazdasági következmények nélkül valóban nem lehet elmenni szó nélkül, a vírus arra is hat. Szerinte nem igaz, hogy ne történt volna semmi. A kormány számos intézkedést hozott, ezeket fel is sorolja: felfüggesztették a hitelszerződések törlesztését, a fogyasztási hitelnél megszabták a THM felső határát, bizonyos szektorokra külön intézkedést hoztak. A kormány felfüggesztette a kilakoltatásokat és adóvégrehajtásokat, és meghosszabbítja a lejáró gyes, gyed és gyet-et.

Ez csak az első hulláma az intézkedéseknek, jön még több is.

Dömötör arról beszél, az ellenzék most mintha a tömeges munkanélküliségre készül, a kormány viszont szeretné ezt a helyzetet megelőzni. A kormány nem akarja állandósítani a helyzetet, továbbra is munka alapú társadalomban gondolkodnak. Az ellenzék szemére veti, hogy más ország is hozott rendkívüli intézkedéseket a járvány miatt, ott az ellenzék támogatta azokat. Szerinte

az ellenzék nem mérte fel a helyzet súlyosságát és komolyságát, át kellene gondolniuk, hogyan tudnának segíteni a járvány elleni védekezésben a politikai harcok helyett. Az ellenzék részt vehet az összefogásban, az ajtó nyitva áll.

Újabb felszólalásában Keresztes azzal érvel, egyetértenek azzal, hogy a kormány a veszélyhelyzetben rendeleti úton kormányozzon, de kellenek a garanciák (vagyis egy időkeret a felhatalmazásra). Arra számít, jönnek még a további szigorítások, ahhoz, hogy ezt mindenki elfogadja, ahhoz kellenek a garanciák, korlátok. Nem az ellenzék, hanem a bizalom, és a széleskörű társadalmi béke miatt van erre szükség.

Orbán Balázs államtitkár erre reagálva azt mondta, Keresztes a megmagyarázhatatlant akarta megmagyarázni a rendelkezésére álló öt percben. Az ellenzék nem támogatja a járvány elleni védekezéshez szükséges intézkedéseket, szerinte ezt jelenti az, hogy az ellenzék múlt héten nem járult hozzá, hogy múlt héten szavazzanak a törvényről. Arra kéri az ellenzéket, hogy tegye jóvá a múlt heti hibáját, és szavazza meg a kormány által beterjesztett törvényt. A kijárási korlátozásról beszélt, szerinte mindenki önkéntes jogkövető magatartására szükség van, hogy a járványt meg lehessen fékezni.

A DK-s Vadai Ágnes azzal kezd, hiú ábránd volt azt gondolni, hogy a vírus majd egységet teremt. Szerinte a kormány pártpolitizál, hazudik és lejárat. Az elmúlt egy hétnek arról kellett volna szólnia, hogyan lesz minden egészségügyi dolgozón védőfelszerelés, hogyan térnek át a tömeges tesztelésre, illetve hogy a kormány mit tesz a munkahelyek megvédése érdekében, és hogyan segít a munkáját elvesztőknek. Ehelyett arról szólt az elmúlt hét, hogy a "csúnya ellenzék" hogyan nem adja meg a teljhatalmat Orbán Viktornak. Kovács Zoltánt idézte, aki szerint az ellenzék miatt kell majd iskolába járni és kell megnyitni a határokat (az ezt szabályozó rendelet határideje ugyanis lejárt). Kiderült, semmi ilyen nem történt, a törvény nélkül is meg tudták oldani a helyzetet.

Mit gátolunk mi, mi ez a bődületes hazugság? Ne az ellenzék ellen folytasson a kormány hadjáratot, hanem a járvánnyal harcoljanak.

Rendre és tömeges tesztelésre van szükség - mondja Vadai. "Mi ez a kupleráj a tesztek körül?" Egy erős szociális és gazdasági csomagot kell elfogadni, ebben partner lesz az ellenzék. Ha egyet kérhetnek, azt kérik, duplázzák meg az egészségügyi dolgozók fizetését. Vadainak lejárt az időkerete, Kövér László elvette tőle a szót.

Erre is Dömötör Csaba reagál, aki azt mondja, a diktatúrával fenyegetés a baloldal részéről egyidő a rendszerváltással. "Állandóan bizalomvesztést szítanak a közéletben, hogy erre hivatkozva megtagadhassák az együttműködést." Szerinte Vadai is csak magyarázkodik, ha megszavazták volna a napirendre vételt, nem vesztettek volna egy hetet. Az orvosbérekre vonatkozó javaslatra azt mondja, "a kormány elkötelezett a béremelések ügyében", de most a védekezésen, a járvány elleni összefogáson van most a hangsúly, és nem a bérversenyen. Majd Vadai szemére olvassa, mit tett a Gyurcsány-kormány annak idején.

Ebben a válaszában is elmondja, az ellenzék még mindig csatlakozhat a járvány elleni összefogáshoz.

A szocialista Tóth Bertalan a magyar társadalomnak mond köszönetet a fegyelmezettségért, türelemért és erőfeszítésért, amit megtesznek a járvány lassítása érdekében. Ehhez kell bizalom, szolidaritás, de amit a kormány tesz, ezeket aláássa. Az ellenzék ma is hajlandó a konszenzusra, de szeretne határidőt a rendelkezésben, ezzel teremthető meg az ellenzéki szavazók bizalma - érvel Tóth.

Gondolja meg magát a kormány, és akkor az ellenzék megszavazza a felhatalmazást.

Az eddigi kormányrendeleteket támogatták, egyetértettek vele, meg is szavazták volna, ha bekerül a parlament elé, de korlátlan felhatalmazást nem tudnak adni a kormánynak. Kifogásolta, hogy az önkormányzatok nem kapnak többlettámogatást a plusz feladataik ellátására.

Járvány- és nem kampányidőszak van - kezdi Rétvári Bence államtitkár a válaszát, aki szerint az ellenzék összekeveri a két időszakot.