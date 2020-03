Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","shortLead":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","id":"20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df497bd2-0922-4962-93d7-c1e921be45a9","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","timestamp":"2020. március. 30. 11:00","title":"Kórházba került a koronavírussal fertőzött Plácido Domingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","shortLead":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","id":"20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6665d-155e-41e3-879b-8c99f5bc5407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva lakosai számára kötelező házi karantén bevezetését rendelte el hétfőtől Szergej Szobjanyin polgármester.","shortLead":"Moszkva lakosai számára kötelező házi karantén bevezetését rendelte el hétfőtől Szergej Szobjanyin polgármester.","id":"20200329_Jon_a_kotelezo_karanten_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fc5e92-2aa6-45ad-83ab-a38ec807f7db","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Jon_a_kotelezo_karanten_Moszkvaban","timestamp":"2020. március. 29. 20:25","title":"Jön a kötelező karantén Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","shortLead":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","id":"20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2be581-92e0-4878-932d-31ab47da3c29","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 30. 06:43","title":"Újabb két ember halt meg, már 447 fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","shortLead":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","id":"20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5156f0c9-dab3-4c33-9c9d-a23d2bd0f5c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:41","title":"Szijjártó: A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kért magának? Vagy nem is ezzel van baj? Az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és a TASZ vezetőivel elemeztük a rendeleti kormányzásról szóló törvényt.","shortLead":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kért magának? Vagy nem is...","id":"20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec361e32-2391-4ee1-a5a0-201360fe8c9a","keywords":null,"link":"/360/20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","timestamp":"2020. március. 29. 19:30","title":"Hétfőn délutántól minden szabadságunkat elbuktuk? A jogvédők válaszolnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f968b-eee6-49d3-8af7-aaeaed6ea7ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szaglás és az ízlelés ideiglenes elvesztéséről számolnak be azok, akiket megfertőzött az új koronavírus. Egy brit férfi videóban mutatta meg, mit okoz ez a gyakorlatban.","shortLead":"A szaglás és az ízlelés ideiglenes elvesztéséről számolnak be azok, akiket megfertőzött az új koronavírus. Egy brit...","id":"20200331_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99f968b-eee6-49d3-8af7-aaeaed6ea7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c66641-8432-4c44-b490-d6d60fa291cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","timestamp":"2020. március. 31. 10:03","title":"Videóra vették, mit történik a szaglással és az ízleléssel, ha valaki elkapja a koronavírus-betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc887cd5-e0b1-4a07-af28-d1947db218f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földrajzi gócpont nincs, de a vírus az ország egész területén jelen van.","shortLead":"Földrajzi gócpont nincs, de a vírus az ország egész területén jelen van.","id":"20200330_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc887cd5-e0b1-4a07-af28-d1947db218f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c593c2-a41c-482c-8b31-8a3b56068ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 30. 11:25","title":"Müller Cecília: Nincs az a teszt, ami meggátolná a járvány terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]