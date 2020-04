Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e33ec4fd-0496-47d5-a60b-8fa196987388","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Parlamenti kontroll nélkül állhat majd fel az a válságkezelő szuperszervezet, amely a következő egy-két évben meghatározza, ki milyen feltételekkel élheti tovább az életét. Ám a kormány még gondolkodik, és a jelek szerint az ostor a legkiszolgáltatottabb munkavállalókon csattanhat.","shortLead":"Parlamenti kontroll nélkül állhat majd fel az a válságkezelő szuperszervezet, amely a következő egy-két évben...","id":"20200402_Turesproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e33ec4fd-0496-47d5-a60b-8fa196987388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331a8043-aa0a-4a5a-bf3a-be772df8e4b5","keywords":null,"link":"/360/20200402_Turesproba","timestamp":"2020. április. 02. 07:00","title":"Orbán belengetett programjára várunk, százezreket tehet tönkre a késlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fae622-230b-4e6e-9f82-6bd9ec6ba790","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Jócskán a csoportos fertőzések szakaszába ért az európai koronavírus-járvány, az ide vezető út pedig rendkívül rövid volt Európa nyitott határai miatt. Az orvosok viszont ezen felül is meg tudtak nevezni két helyszínt, ahonnan az emberek szétszórták a vírust: egy osztrák sípálya kocsmája és az Atalanta–Valencia BL-meccs tömeges megbetegedések kiindulópontja lehetett.","shortLead":"Jócskán a csoportos fertőzések szakaszába ért az európai koronavírus-járvány, az ide vezető út pedig rendkívül rövid...","id":"20200331_Egy_hutte_es_egy_focimeccs_robbanthattak_be_az_europai_koronavirusjarvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9fae622-230b-4e6e-9f82-6bd9ec6ba790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a417d270-cc91-4c72-9161-6193590f79ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Egy_hutte_es_egy_focimeccs_robbanthattak_be_az_europai_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. március. 31. 18:26","title":"Egy hütte és egy focimeccs robbanthatták be az európai koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miközben Európa a koronavírus-járvánnyal küzd, Kína átfogó propagandaoffenzívát indított, hogy elfeledtesse, részben azért okozott világjárványt az új koronavírus, mert a kínai hatóságok az első hetekben megpróbálták elhallgattatni a kór veszélyeire figyelmeztető orvosokat. A mostani kampánynak sokat árt, hogy az ázsiai országból érkezett segélyek jó része használhatatlan.","shortLead":"Miközben Európa a koronavírus-járvánnyal küzd, Kína átfogó propagandaoffenzívát indított, hogy elfeledtesse, részben...","id":"20200401_Gozerovel_de_botlasokkal_halad_a_kinai_mosolyoffenziva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e130c8d-24ef-4c77-930c-b1a2d8137d91","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Gozerovel_de_botlasokkal_halad_a_kinai_mosolyoffenziva","timestamp":"2020. április. 01. 18:00","title":"Kína a világ megmentőjének mutatja magát, eddig nem nagy sikerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","shortLead":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","id":"20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a324a3f5-c0d8-42db-99a8-b3411798a712","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 18:33","title":"Betiltotta koronavírus szót Türkmenisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy nem tudják hívni FaceTime-on keresztül az iOS operációs rendszer régebbi verzióját futtató iPhone-okat, iPadeket.","shortLead":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy nem tudják hívni FaceTime-on keresztül az iOS operációs rendszer régebbi verzióját...","id":"20200402_apple_facetime_hivas_hiba_ios134_regi_ios_9_verzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ce2307-3cfb-4d0e-91f8-3c021dded223","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_apple_facetime_hivas_hiba_ios134_regi_ios_9_verzio","timestamp":"2020. április. 02. 16:33","title":"A lehető legrosszabbkor: problémát okoz a FaceTime-nál a legújabb iOS-frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend. Karácsony Gergely változtatni fog.","shortLead":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend...","id":"20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1e4224-0712-4845-9d78-7f5bce18a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","timestamp":"2020. április. 01. 10:21","title":"Vitézy és Fürjes szerint is rossz döntést hozott a BKK a szombati menetrend bevezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai...","id":"20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd522d-9797-41df-85f0-25fe624b1617","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 01. 11:22","title":"17 koronavírusos van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","shortLead":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","id":"20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca6e8c6-d16e-4741-9aea-750f582e4aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","timestamp":"2020. április. 02. 17:46","title":"Az Aldi alaposan bevásárolt olasz tésztából, különvonatokkal viszik Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]