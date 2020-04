Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság csökkenését, illetve az eredményeket, egyebek mellett a béremeléseket és a rezsiutalványokat hangsúlyozta.","shortLead":"A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság...","id":"20200401_Az_allam_958_milliard_forint_hianyt_hozott_ossze_2019ben_a_miniszterium_a_rezsiutalvanyokra_mutogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6aa14fd-6bc0-4e73-be37-d3a5a46f18bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Az_allam_958_milliard_forint_hianyt_hozott_ossze_2019ben_a_miniszterium_a_rezsiutalvanyokra_mutogat","timestamp":"2020. április. 01. 10:19","title":"Az állam 958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben, a minisztérium a rezsiutalványokra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros olimpiai bajnok elárulta: megrendítette a tokiói játékok elhalasztásának híre.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok elárulta: megrendítette a tokiói játékok elhalasztásának híre.","id":"20200401_koronavirus_jarvany_hosszu_katinka_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95756b20-0fdf-492e-8da9-d1f4464dd6ee","keywords":null,"link":"/elet/20200401_koronavirus_jarvany_hosszu_katinka_dokumentumfilm","timestamp":"2020. április. 01. 10:25","title":"Járvány ide vagy oda, tovább forgatnak Hosszú Katinkáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A kormányt eddig sem gátolta semmi az intézkedéseiben, de a felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök egyik régi álma teljesült. Az időkorlát nélküli politikai teljhatalom birtokában Orbán most már kedvére eltrükközgethet akár a következő parlamenti választásig.","shortLead":"A kormányt eddig sem gátolta semmi az intézkedéseiben, de a felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök egyik régi álma...","id":"202014__felhatalmazas__rendeleti_kormanyzas__hatso_szandek__akinek_ahatalma_sok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bbabc6-8a4a-4d97-9bc6-29140e653254","keywords":null,"link":"/360/202014__felhatalmazas__rendeleti_kormanyzas__hatso_szandek__akinek_ahatalma_sok","timestamp":"2020. április. 02. 11:00","title":"A járvány hozta el Orbán Viktornak azt, amire mindig is vágyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színházi felügyelőbizottságokban többségbe kerülnének a minisztérium által delegált emberek.","shortLead":"A színházi felügyelőbizottságokban többségbe kerülnének a minisztérium által delegált emberek.","id":"20200401_Miniszteriumi_embereket_kuldenenek_a_szinhazakhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2080d8d5-17e9-43b3-ae19-bf897708e97e","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Miniszteriumi_embereket_kuldenenek_a_szinhazakhoz","timestamp":"2020. április. 01. 14:19","title":"Minisztériumi embereket küldenének a színházakhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés történt, az érintett Jia egyetlen városában.","shortLead":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés...","id":"20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b027cb-d164-4da5-8905-6f3800fa01e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:29","title":"Új helyen jelent meg a koronavírus Kínában, lezártak egy egész megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","shortLead":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac1e68e-269f-4224-b4b6-57d318ec6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 02. 09:28","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a kórházakban és a szakrendelőkben a koronavírusos betegekre várnak, addig az egészségügyi dolgozókat szabadságra küldik - állítja több dolgozó is és a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Az Emmi szerint egyetlen állami kórház sem kötelezi az ápolókat fizetés nélküli szabadságra.","shortLead":"Míg a kórházakban és a szakrendelőkben a koronavírusos betegekre várnak, addig az egészségügyi dolgozókat szabadságra...","id":"20200402_RTL_Szabadsagra_kuldik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c2004a-dce1-49dd-9537-20a6c4cf46d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_RTL_Szabadsagra_kuldik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","timestamp":"2020. április. 02. 19:54","title":"RTL: Szabadságra küldenek dolgozókat kórházak, pedig az Emmi szerint nem lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem mindennapi akcióval.","shortLead":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem...","id":"20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3058e20a-19f1-4c8d-a60e-56af2bac391e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 20:03","title":"Ingyen oszt lélegeztetőgépeket Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]