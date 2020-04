Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0eeade-570a-4206-a57a-bb17528e96e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kyle Walkernek a rajongói és a klubja felé is van elszámolnivalója. ","shortLead":"Kyle Walkernek a rajongói és a klubja felé is van elszámolnivalója. ","id":"20200406_A_szexparti_oromlanyokkal_nem_fer_bele_a_karantenba__ezt_a_Manchester_City_vedoje_is_megtanulta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0eeade-570a-4206-a57a-bb17528e96e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a72a09-37b7-488b-8927-36fcb2815423","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_szexparti_oromlanyokkal_nem_fer_bele_a_karantenba__ezt_a_Manchester_City_vedoje_is_megtanulta","timestamp":"2020. április. 06. 10:21","title":"A szexparti örömlányokkal nem fér bele a karanténba – ezt a Manchester City védője is megtanulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f820d3-a9b3-4e5d-bec2-97b16f69b4fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sem műsorvezetőként, sem kreatívigazgatóként nem folytatja a munkát a rádiónál.","shortLead":"Sem műsorvezetőként, sem kreatívigazgatóként nem folytatja a munkát a rádiónál.","id":"20200406_Jakso_Laszlo_tavozott_a_Slager_FMtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f820d3-a9b3-4e5d-bec2-97b16f69b4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997344cb-4d16-4221-9244-bd6dc97b074f","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Jakso_Laszlo_tavozott_a_Slager_FMtol","timestamp":"2020. április. 06. 14:42","title":"Jáksó László távozott a Sláger FM-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szabolcsi fideszes képviselő szerint a járvány nem üti ki a vizsgákat.","shortLead":"Egy szabolcsi fideszes képviselő szerint a járvány nem üti ki a vizsgákat.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_erettsegi_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d99d7c-ce83-466b-8b7c-caf678137d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_jarvany_erettsegi_oktatas","timestamp":"2020. április. 06. 15:20","title":"Fideszes képviselő: Lesz idén érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Márciusban nem készült autó Európában vagy Észak-Amerikában, április végéig újra kell indítani a termelést, különben sok gyártó bajba kerül.","shortLead":"Márciusban nem készült autó Európában vagy Észak-Amerikában, április végéig újra kell indítani a termelést, különben...","id":"20200406_Tobb_mint_100_milliard_dollart_buknak_az_autogyartok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b1d169-8dc9-46f9-aa6e-d837aa346612","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_Tobb_mint_100_milliard_dollart_buknak_az_autogyartok","timestamp":"2020. április. 06. 13:33","title":"Több mint 100 milliárd dollárt bukhatnak az autógyártók a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb33dcfd-adc6-4006-8732-279a26081e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyest csökkenhet a mentőautók leterheltsége.","shortLead":"Valamelyest csökkenhet a mentőautók leterheltsége.","id":"20200406_20_autot_ajanlottak_fel_a_koronavirus_elleni_hazai_vedekezeshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb33dcfd-adc6-4006-8732-279a26081e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4910b0e7-2189-4724-af46-fc2809fa279c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_20_autot_ajanlottak_fel_a_koronavirus_elleni_hazai_vedekezeshez","timestamp":"2020. április. 06. 16:55","title":"20 autót ajánlottak fel a koronavírus elleni hazai védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f30b9e8-84c0-409d-8702-2193c44180ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy helyi művész így próbál segíteni a koronavírus-járvány idején bevétel nélkül maradt rászorulóknak. ","shortLead":"Egy helyi művész így próbál segíteni a koronavírus-járvány idején bevétel nélkül maradt rászorulóknak. ","id":"20200406_Napoly_egyik_balkonjarol_minden_foldi_joval_megpakolt_kosar_log_az_utcara__nem_veletlenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f30b9e8-84c0-409d-8702-2193c44180ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd3289d-3227-4950-86ae-78881be0d4a0","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Napoly_egyik_balkonjarol_minden_foldi_joval_megpakolt_kosar_log_az_utcara__nem_veletlenul","timestamp":"2020. április. 06. 10:18","title":"Nápoly egyik balkonjáról minden földi jóval megpakolt kosár lóg az utcára – nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 26 százalékkal több dohányterméket rendeltek a trafikok a központi dohányellátótól a pánikvásárlások idején. Van olyan közért, ahol az alkoholos italok iránti kereslet is megugrott.","shortLead":"Átlagosan 26 százalékkal több dohányterméket rendeltek a trafikok a központi dohányellátótól a pánikvásárlások idején...","id":"20200405_A_dohanyboltokban_is_megvolt_a_vasarlasi_panik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae81fd1-3cf0-4194-81a6-40c37358e70f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_A_dohanyboltokban_is_megvolt_a_vasarlasi_panik","timestamp":"2020. április. 05. 18:00","title":"A dohányboltokban is megvolt a vásárlási pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]