[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyanokra vetnék ki, akik óriási pénzeket kaszáltak a közbeszerzéseken. Szél Bernadették szerint ezzel milliárdok kerülhetnének Magyarország kasszájába.","shortLead":"Olyanokra vetnék ki, akik óriási pénzeket kaszáltak a közbeszerzéseken. Szél Bernadették szerint ezzel milliárdok...","id":"20200408_ellenzek_meszaros_ado_torvenyjavaslat_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1118d346-e573-44e3-b2d3-43a1144b9411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_ellenzek_meszaros_ado_torvenyjavaslat_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. április. 08. 13:20","title":"Ellenzéki képviselők a \"Mészáros-adóval\" mentenék meg a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","shortLead":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","id":"20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c70e38-24a5-46da-933b-618bd2f5e939","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","timestamp":"2020. április. 09. 07:59","title":"Zárt kapus versenyekkel kezdődhet meg a 2020-as F1 szezon, legkésőbb októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy terveznek a Molnál, hogy egy hosszabb ideig tartó válságot is át tudjon vészelni a cég.","shortLead":"Úgy terveznek a Molnál, hogy egy hosszabb ideig tartó válságot is át tudjon vészelni a cég.","id":"20200408_mol_jarvany_koronavirus_osztalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef578de7-1a8d-4c2f-8ab4-bfb3e93ef66e","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_mol_jarvany_koronavirus_osztalek","timestamp":"2020. április. 08. 10:18","title":"Visszatartja az osztalékot a Mol és nagy kiadáscsökkentésbe kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","shortLead":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","id":"20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892c6efb-7bbe-445c-b7e5-d9d6c5b64c56","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Betesz a vírus az autósiskoláknak, egyre nagyobb bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7","c_author":"","category":"elet","description":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.\r

