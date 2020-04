Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik tésztamárka a mindent kibíró olaszok előtt tiszteleg a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Az egyik tésztamárka a mindent kibíró olaszok előtt tiszteleg a koronavírus-járvány idején.","id":"20200409_Sophia_Loren_hangjara_erzekenyulhet_el_egesz_Olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd81fa3-9c53-4cce-84c2-c8d99a72ea1b","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Sophia_Loren_hangjara_erzekenyulhet_el_egesz_Olaszorszag","timestamp":"2020. április. 09. 09:25","title":"Sophia Loren hangjára érzékenyülhet el egész Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","shortLead":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","id":"20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4d106-f39a-4208-82f2-5f256dbe924c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","timestamp":"2020. április. 09. 06:41","title":"272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d8e8c-94ea-4600-8782-73722e309d85","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo úgy tudja, hogy ötre nőtt az elhunytak száma az intézményben, ahol ötszáz lakó van teljes karanténban, és legalább 65-en fertőződtek meg.\r

","shortLead":"Az Origo úgy tudja, hogy ötre nőtt az elhunytak száma az intézményben, ahol ötszáz lakó van teljes karanténban, és...","id":"20200409_Pesti_uti_idosotthon_virus_halaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be9d8e8c-94ea-4600-8782-73722e309d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d014f17-688c-49a3-a589-117ff593bc59","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Pesti_uti_idosotthon_virus_halaleset","timestamp":"2020. április. 09. 10:41","title":"Újabb lakó hunyt el koronavírusban a Pesti úti idősotthonban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt a testület is, amely szerint az olasz-amerikai kutató a valóságban azért távozott, mert a tanács tagjai felszólították erre. A botrány sokat árthat az uniónak.","shortLead":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt...","id":"20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01af4f7e-e9f6-4188-8c32-076a22c8cbe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","timestamp":"2020. április. 09. 13:20","title":"Az EU főtudósa állítólag az után mondott le „önként”, hogy felkérték a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6050b80-ae53-4501-a707-1703121242d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas medúzatelepet filmeztek le a nyugat-ausztráliai partok közelében. Mintha nem is e világi lények lennének, olyan a látvány.","shortLead":"Hatalmas medúzatelepet filmeztek le a nyugat-ausztráliai partok közelében. Mintha nem is e világi lények lennének...","id":"20200409_telepes_meduza_zooidak_kolonia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6050b80-ae53-4501-a707-1703121242d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941afd88-cd53-4d2d-93aa-8534bdf747ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_telepes_meduza_zooidak_kolonia","timestamp":"2020. április. 09. 09:03","title":"Lemerültek a kutatók a mélybe, olyat láttak, amit többen még soha – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik terméket is fejleszt a zenekedvelőknek.\r

","shortLead":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik...","id":"20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1872bf1b-b360-41c4-aaf7-a8046c893287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","timestamp":"2020. április. 09. 10:03","title":"Két új fülesen is dolgozhatnak az Apple-nél, az egyik egy telefon árába kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5829f8-bd9b-4f70-8a82-f8f1a6fd4c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen még sosem volt a lap történetében.\r

\r

","shortLead":"Ilyen még sosem volt a lap történetében.\r

\r

","id":"20200408_Hofeher_cimlappal_jelenik_meg_az_olasz_Vogue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c5829f8-bd9b-4f70-8a82-f8f1a6fd4c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac7eda2-16ea-43a6-b7ff-483d7582f106","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Hofeher_cimlappal_jelenik_meg_az_olasz_Vogue","timestamp":"2020. április. 08. 09:15","title":"Hófehér címlappal jelenik meg az olasz Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f892b33-1fc4-40e3-a424-8d517ac01755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.","id":"20200409_New_York_allamban_mar_tobb_mint_7000en_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f892b33-1fc4-40e3-a424-8d517ac01755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbbee3-ebd8-4f5d-b36c-97486c4e4fca","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_New_York_allamban_mar_tobb_mint_7000en_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. április. 09. 20:25","title":"New York államban már több mint 7000-en haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]