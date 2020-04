Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","shortLead":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","id":"20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241337c2-57cd-402b-8f1a-da0897788bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","timestamp":"2020. április. 09. 17:04","title":"Ezek a klasszikus magyar filmek megmutatják, hogyan tartsunk távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","shortLead":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","id":"20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf48f335-2c43-4a76-b4db-4671af1208a3","keywords":null,"link":"/elet/20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","timestamp":"2020. április. 08. 10:02","title":"Tapsvihart kapott a 84 éves nagypapa, aki legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a legtöbben az egész napot otthon töltik s így az energiafogyasztásunk is nőhet, a mostani helyzet lehetőséget is ad arra is, hogy új, zöldebb szokásokat honosítsunk meg. Az Energiaklub és a GreenDependent Intézet szakértői osztották meg velünk tippjeiket, hogy mire figyeljünk a négy fal között, hogy spóroljunk a felhasznált energiával. ","shortLead":"Bár a legtöbben az egész napot otthon töltik s így az energiafogyasztásunk is nőhet, a mostani helyzet lehetőséget is...","id":"20200408_Hogyan_hasznaljunk_kevesebb_energiat_a_negy_fal_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d42d83-81bd-4376-8a16-d6d4a1a84934","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_Hogyan_hasznaljunk_kevesebb_energiat_a_negy_fal_kozott","timestamp":"2020. április. 08. 16:55","title":"Hogyan használjunk otthon kevesebb energiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és a nemzetközi közösségen múlik, hogy a Moszkva támogatását élvező rezsimre mi vár most.","shortLead":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és...","id":"20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8481483a-45f8-4e7b-a549-770f172b3459","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","timestamp":"2020. április. 08. 18:58","title":"OPCW: Az Aszad-rezsim áll a 2017-es gáztámadás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3423f5cf-2811-42fc-8dff-1fc25997a0d5","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"Virtuálisan is megtekinthető a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza, amely fizikai valójában már két éve várja a látogatókat. A maga nemében páratlan kiállítás 132 olyan zsidó tudóst mutat be, akiket, vagy akik szüleit a náci eszmerendszer halálra ítélt. Az alapító, Olti Ferenc azt hangsúlyozza, nem egy újabb holokauszt emlékkiállítást akart létrehozni a zsinagógában.

","shortLead":"Virtuálisan is megtekinthető a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza, amely fizikai valójában már két éve várja...","id":"20200408_Kulonleges_kiallitas_a_karanten_napjaira__zsido_kivalosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3423f5cf-2811-42fc-8dff-1fc25997a0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb113f6-fdd4-4ca9-b5ab-25b5cc80e910","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Kulonleges_kiallitas_a_karanten_napjaira__zsido_kivalosagok","timestamp":"2020. április. 09. 08:19","title":"Különleges kiállítás a karantén napjaira – zsidó kiválóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Régóta tudjuk, hogy a mindfulness nem azt jelenti, hogy törökülésben ülünk egy dombon, és mantrát dúdolunk. A tudatos jelenlét során megtanuljuk észlelni az érzéseinket, és a jelenre való figyeléssel elengedni a stresszt. Ruby Wax humorista, a tudatosjelenlét-alapú kognitív terápia szakértője Mindfulness-kalauz című könyvében elmeséli, hogyan segített neki a mindfulness talpra állni a depresszióból. Cikkünkben szórakoztató tréningjéből mutatunk be egy \"alapozó gyakorlatot\". ","shortLead":"Régóta tudjuk, hogy a mindfulness nem azt jelenti, hogy törökülésben ülünk egy dombon, és mantrát dúdolunk. A tudatos...","id":"20200408_Stresszoldo_csokoladeizlelgetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7351c38-adb4-4630-b795-da2a96d3774b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200408_Stresszoldo_csokoladeizlelgetes","timestamp":"2020. április. 08. 19:08","title":"Sokat stresszel a járvány miatt? Íme néhány könnyű tipp a feszültség oldásához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","shortLead":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","id":"20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d09f4b-b5fc-4f32-a2a2-69cac5753926","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","timestamp":"2020. április. 09. 07:58","title":"Elfogták a román férfit, aki baltával ölt meg két embert Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB volt elnöke szerint kiváló példák álltak előttünk, elég csak a német vagy olasz gazdasági intézkedésekre gondolni, a kormány mégsem reagált időben. Arról is beszélt, hogy meghökkenti, hogy a miniszterelnök a szociális helyzet kezelésére eddig éppen csak utalt, miközben nagyon sokan élnek alacsony jövedelemből.","shortLead":"Az MNB volt elnöke szerint kiváló példák álltak előttünk, elég csak a német vagy olasz gazdasági intézkedésekre...","id":"20200408_bod_peter_akos_ado_hitel_munkahelyteremtes_valsag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97428d-331c-46e0-8cfd-f5ea51cb5f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_bod_peter_akos_ado_hitel_munkahelyteremtes_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 07:29","title":"Bod Péter Ákos: A magyar kormány nem ott segít, ahol leginkább kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]