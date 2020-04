Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória - Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél. ","shortLead":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét...","id":"20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","timestamp":"2020. április. 10. 13:00","title":"\"Úgy tör be a koronavírus-járvány az idősotthonokba, mint egy terrorista\" Szerzőnk elkészített egy olyan térképet, melyen ez valószerűbben követhető nyomon – és el is magyarázza, mi következik az ilyen módon súlyozott adatokból. ","shortLead":"A hivatalos weboldalon közzétett térkép megtévesztő lehet abban, hogy egyes területeken (megyékben) milyen mértékű...","id":"20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok","timestamp":"2020. április. 08. 17:15","title":"A magyar koronavírus-térkép – és ami abból következik" Az MNB a bankoknak nyújtott 4 százalékos kamattámogatással koronázta meg a programot, aminek köszönhetően az eddig köztudatban lévő fix 2,5 százalékos kamatszintnél is kedvezőbb árazáson tudnak majd a cégek hitelhez jutni. Mik a program feltételei? Kik, milyen hitelcélokra vehetik igénybe, és egyáltalán hol lehet majd hozzájutni? ","shortLead":"Az Magyar Nemzeti Bank NHP Hajrá néven felturbózott Növekedési Hitelprogramja kibővült igénybevételi lehetőséggel és...","id":"20200409_Mit_nyujt_a_cegeknek_az_MNB_uj_szuperhitele_az_NHP_Hajra","timestamp":"2020. április. 10. 07:50","title":"Mit nyújt a cégeknek az MNB új szuperhitele, az NHP Hajrá?" ","shortLead":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","id":"20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","timestamp":"2020. április. 09. 17:04","title":"Ezek a klasszikus magyar filmek megmutatják, hogyan tartsunk távolságot" A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas havidíjas díjcsomaggal használható Budapest és Zalaegerszeg bizonyos részein.","shortLead":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. ","shortLead":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas...","id":"20200409_telekom_5g_halozat_budapest_zalaegerszeg_dijcsomag","timestamp":"2020. április. 09. 09:13","title":"Elindult az 5G a Telekomnál" Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot követelt a vírus. A finn kormány szerint a Kínából rendelt maszkok nem annyira alkalmasak a koronavírus elleni küzdelemre. Nyakunkon a húsvét, ám családi ünnepek elmaradása miatt jelentősen megcsappant a kereslet a csokinyuszik és a csokitojások iránt. Járványhírek percről percre.","shortLead":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. ","shortLead":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot...","id":"20200409_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 09. 07:41","title":"Ezerhez közelít az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon – járványhírek percről percre"