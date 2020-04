Egy nap leforgása alatt Magyarországon újabb 12 áldozatot és 67 új fertőzöttet regisztráltak.

Az összes hazai elhunyt száma ezzel 134-re nőtt, a regisztrált fertőzöttek 1579-en vannak.

A szerdai tájékoztatón Kiss Róbert rendőr azzal kezdett, hogy újabb egyéni védőfelszerelések érkeztek. Kedden két szállítmánnyal 10 millió maszk, 900 liter fertőtlenítő jött, de érkeztek köpenyek is, ezeket már be is raktározták. Kiderült, csütörtökön 11 iráni utazik haza, 8 önként, 3-at kitoloncolnak. Április 23-án még további 3-an mennek majd, ők mind azok, akik a magyar hatóságok szerint korábban agresszívan viselkedtek a kórházban.

Kedden intézkedtek egy ember ellen a reptéren, aki hatósági házi karanténban volt, de ettől függetlenül (ennek ellenére) mégis repülőre szeretett volna ülni. Eljárás indult ellene és újra hatósági házi karanténba került.

Müller Cecília tiszti főorvos a friss adatok ismertetésével kezdte. Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, örömét fejezte ki a magas gyógyultszám okán, illetve megjegyezte, folyamatosan növekszik a mintavételek száma. Emlékeztetett arra: zajlik az idősotthonok országos vizsgálata, hogy "megvédjük az időseket." 1035 intézményt fognak ellenőrizni, a legnagyobbakkal kezdenek, hiszen "itt lehet a legnagyobb a kockázat. A fertőzés és a továbbadás esélye itt a legnagyobb."

Müller szólt azokról az intézményekről is, ahol már most is probléma van, például a Pesti úti idősotthonról. Ott folyik egy vizsgálat, de "több helyen, Budapesten és vidéken is felütötte már a fejét a koronavírus az idősotthonokban."

Kitért a kórházak felkészülésére is, arra, hogy ágyakat szabadítanak fel – úgy, hogy betegeket küldenek haza. Müller szerint, a cél az, hogy a megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre szabad ágyak, ha szükség lesz ezekre. Próbálják a járványgörbét laposítani, de "soha nem lehet tudni, hogy egy intézményben vagy máshol mikor tapasztalunk nagy számú fertőzést." Ezért történnek a fent említett intézkedések. A kórházakat, egészségügyi intézményeket arra kérte, tartsák be az ágyfelszabadítási rendet.

Szeretnénk elkerülni, hogy nincs ágy, személyzet és felszerelés – mondta. "Nézzünk körbe Európában, milyen képeket látunk a külföldi kórházakról, a folyosókon vannak a koronavírusos betegek, és túlterhelődnek az érintett osztályok."

Azoktól pedig türelmet, együttműködést és megértést kért, akiknek a beteg hozzátartozóit most hazaküldték a kórházból. De a hazabocsátás orvosszakmai kérdés, ha a kezelőorvos nem tud vagy nem akar önmaga dönteni, akkor konzíliumot hívnak össze. De senki nem kerülhet úgy haza, hogy később egészségkárosodást szenved emiatt.

Mit tehet, akinek a magatehetetlen családtagját most küldték haza a kórházból? Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt beteg családtagjukat. Az Emmi szerint csak azt küldik haza, akit otthonában is el lehet látni, egy család egészen máshol érzékeli ennek a határát.

Április 19-re kell elérni azt, hogy a kikötött 60 százalékos ágyfelszabadításból 50 százaléknak rendelkezésre kell állni.

Kérdések

Mennyi ideig tart a vírus a tetőzés után? A tetőzés után a csökkenés majd a mostani emelkedés ütemében zajlik – így számolnak, mondta Müller.

Milyen korosztályba tartoznak a gyógyultak? Minden korosztályból kerülnek ki. Lélegeztetőgépről is kerülnek le betegek.

Távoktatásban oktatják az orvosokat az intenzív ellátásra? Igen. Müller egy kollégája jelesre vizsgázott, erről fotót is küldött a tiszti főorvosnak.

Hogyan védekezzenek a társasházakban? Takarítással. De szóba került a hipó is.

Mi a magas halálozási arány oka? Müller szerint, az alsó harmadba tartozunk, nem lépjük túl az átlagot ebben a tekintetben.

Mit vihet magával egy koronavírusos beteg, ha kórházba kerül? Személyes tárgyakat, evőeszközt, informatikai eszközt, de kórházba csak a súlyos állapotú betegek kerülnek. Tárgyi korlát azonban nincs, de felesleges tárgyakat ne vigyünk.

Mi a helyzet a kesztyűvel? A háztartási vagy cérnakesztyű csak a nagy szennyeződések ellen véd, a gumikesztyű pedig addig, amíg nem szakad el, igaz, ez is viszi a szennyeződést, ha sokáig rajtunk van. De a kézmosást a kesztyű nem helyettesíti.

Van kezelés a gépi lélegeztetés előtt? Van. Erről tudnak az orvosok, ők döntik el.

Lanyhul a korlátozások betartása? A rendőrség ezt folyamatosan elemzi, a helyszíneken a megfelelő létszámban vannak jelen. Ha változás történne, lanyhulna a betartás, intézkednek majd a rendőrök. Kiderült az is, inkább a fiatalokkal szemben intézkednek a rendőrök.

Tart még a felvásárlási láz? Mérséklődött.

Hová fordulhat az, akinek daganatos betegsége mellett életmentő műtétje lett volna, de az elmaradt, mert orvosa a járványra hivatkozott? Müller szerint, ilyennek nem szabadna előfordulnia. Ha mégis, akkor a beteg elsősorban a kórház vezetőjéhez fordulhat, illetve betegjogi képviselőjéhez fordulhat, de a Nemzeti Népegészségügyi Központnál is tehet bejelentést.

Ha valaki diétával kordában tartja cukorbetegségét, attól még a kiemelt kockázati csoporthoz tartozik? Müller szerint, ha valakinek a cukorbetegség még nem okozott más szövődményt, ráadásul odafigyel az étkezésére, akkor nem.

Tényleg gyakorlatilag leállt a véradás és vérhiány fenyeget? Nem, Müller szerint, ez nem igaz.

A törzs tájékoztatója előtt ezeket a kérdéseket küldtük el szerkesztőségünkből megválaszolásra:

Hány tesztet végeztek idősotthonokban, fogyatékos embereket ellátó intézményekben, börtönökben? Utóbbi kettőben találtak pozitív esetet?

Az elvégzett tesztek számát hogy kell érteni: új emberek tesztjéről van szó, vagy minden egyes újratesztelés is beleszámít?

Az adatok szerint jelentős hullámzás van az elvégzett tesztek számában, az új mintavételek száma még soha nem érte el a 2500-at. Mi ennek az oka?

Ennyi elvégzett teszt alkalmas bármilyen következtetés levonására arról, mennyi fertőzött lehet az országban?

Hány egészségügyi dolgozó fertőződött meg, ők milyen állapotban vannak?

Valóban egy 1 éves kisgyerek a legfiatalabb koronavírusos beteg itthon?

