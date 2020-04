Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb6a439b-2262-45b2-b85b-2049174ea7e8","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A teológus szerint a mai papság abban szocializálódott, hogy társadalmi ügyekbe nem szólhatott bele, így arra sem érdemes várni, hogy ők kérjenek támogatást a milliárdosoktól a járvány ellen. Azt pedig csacsiságnak tartja, hogy egykori tanítványát, Esterházy Pétert, kihagyták az alaptantervből.","shortLead":"A teológus szerint a mai papság abban szocializálódott, hogy társadalmi ügyekbe nem szólhatott bele, így arra sem...","id":"20200415_Portre_Jelenits_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb6a439b-2262-45b2-b85b-2049174ea7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f1f32-ef17-4905-a18d-3828c4b7e16b","keywords":null,"link":"/360/20200415_Portre_Jelenits_Istvan","timestamp":"2020. április. 15. 19:30","title":"Jelenits István: Akár az ellenségeskedést is megállíthatja a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027bc6a2-bc3c-4ec1-822a-71ebfb7d5cde","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Miután a török-görög határon több ezer menekült túlesett rendőrségi gumibotozáson, gumilövedékes és könnygázas oszlatáson, Törökország a koronavírus-járvány leple alatt elszállítja őket – sokuk nem is tudja, hova. Egy iráni ismerős útját egy pontig sikerült követni, aztán megszakadt a kapcsolat. Ha visszaküldik hazájába, börtön vár rá.","shortLead":"Miután a török-görög határon több ezer menekült túlesett rendőrségi gumibotozáson, gumilövedékes és könnygázas...","id":"20200415_Virus_borton_gumibot__tovabbra_sincs_beke_a_torokgorog_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027bc6a2-bc3c-4ec1-822a-71ebfb7d5cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa764598-bfb4-4bc1-b7b7-72ff28899c52","keywords":null,"link":"/360/20200415_Virus_borton_gumibot__tovabbra_sincs_beke_a_torokgorog_hataron","timestamp":"2020. április. 15. 07:00","title":"Erdoganék csendben eltüntetik a menekülteket, akikkel nemrég még Európát zsarolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"124,4 ezer jelentkezőből 82,3 ezren járt sikerrel a nyelvvizsgákon.","shortLead":"124,4 ezer jelentkezőből 82,3 ezren járt sikerrel a nyelvvizsgákon.","id":"20200415_nyelvvizsgabizonyitvany_oktatasi_hivatal_nyelvvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e7ff2e-2e2b-4c0a-bfc5-d954f4616029","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_nyelvvizsgabizonyitvany_oktatasi_hivatal_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 07:20","title":"Háromezerrel többen kaptak nyelvvizsgabizonyítványt tavaly, mint 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c4fea7-ad3e-4590-ab33-518f00f3d277","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden ünnepli 75. születésnapját Ritchie Blackmore, akinek neve a Deep Purple és a Rainbow zenekar révén vált ismertté.\r

\r

","shortLead":"Kedden ünnepli 75. születésnapját Ritchie Blackmore, akinek neve a Deep Purple és a Rainbow zenekar révén vált...","id":"20200414_Nem_lett_volna_Deep_Purple_nekule__Ritchie_Blackmore_75_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2c4fea7-ad3e-4590-ab33-518f00f3d277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43b2c58-f514-4e4f-9246-01225b6fcef0","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Nem_lett_volna_Deep_Purple_nekule__Ritchie_Blackmore_75_eves","timestamp":"2020. április. 14. 17:16","title":"Nem lett volna Deep Purple nélküle – Ritchie Blackmore 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","shortLead":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","id":"20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a98980b-2e52-4013-affd-98eb25a9baf7","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","timestamp":"2020. április. 16. 12:45","title":"Egyre több állást hirdetnek meg a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szennyezett levegő súlyos megbetegedésekhez vezet, ami most különösen veszélyes a tüdőt megtámadó koronavírus-járvány alatt. Magyarország pedig nagyon nem áll jól ezen a téren. ","shortLead":"A szennyezett levegő súlyos megbetegedésekhez vezet, ami most különösen veszélyes a tüdőt megtámadó koronavírus-járvány...","id":"20200415_A_legszennyezettseg_is_felelos_a_koronavirus_halaleseteiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5e3484-b8fc-4b89-a84c-d1362fce2ec6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200415_A_legszennyezettseg_is_felelos_a_koronavirus_halaleseteiert","timestamp":"2020. április. 15. 17:58","title":"A légszennyezettség is felelős a koronavírus-járvány súlyos következményeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","id":"20200416_ukrajna_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a2397-40f3-4a9e-8db6-daf48fb48a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 13:02","title":"Ukrajnában egy nap alatt négyszáz új fertőzött lett, köztük 29 gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7396a4c5-664e-4121-b3e7-3b75162f1707","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautóból több mint százszor annyi fut az utakon, mint buszból, ám utóbbiak esetében sokkal gyakoribb a saját hibás, személyi sérüléssel járó baleset. ","shortLead":"Személyautóból több mint százszor annyi fut az utakon, mint buszból, ám utóbbiak esetében sokkal gyakoribb a saját...","id":"20200415_Aranyaiban_a_buszokkal_tortenik_a_legtobb_soforhibas_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7396a4c5-664e-4121-b3e7-3b75162f1707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6619de39-4a5e-4b59-ae5f-d9531cfdea9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_Aranyaiban_a_buszokkal_tortenik_a_legtobb_soforhibas_baleset","timestamp":"2020. április. 15. 11:30","title":"Arányaiban a buszsofőrök okozzák a legtöbb sérüléses balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]