Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 7700 koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban, igaz napi több mint 4000 embert tesztelnek.","shortLead":"Összesen 7700 koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban, igaz napi több mint 4000 embert tesztelnek.","id":"20200416_romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b13b970-b2af-4a04-aea5-6550f4c8f149","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_romania_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 14:05","title":"Romániában már 386-an haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6677fdfe-667e-46d8-a26e-4a5df667d478","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Owain Wyn Evans meglepő dobszólóval szórakoztatta Twitteren a követőit. ","shortLead":"Owain Wyn Evans meglepő dobszólóval szórakoztatta Twitteren a követőit. ","id":"20200415_A_karanten_elocsalogatta_a_rocksztart_a_BBC_idojosabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6677fdfe-667e-46d8-a26e-4a5df667d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6857955b-8d96-4d7e-8d74-7f53ba7cb5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_karanten_elocsalogatta_a_rocksztart_a_BBC_idojosabol","timestamp":"2020. április. 15. 17:19","title":"A karantén előcsalogatta a rocksztárt a BBC időjósából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kovács Gábort követő szakembert pályázati úton választják ki.","shortLead":"A Kovács Gábort követő szakembert pályázati úton választják ki.","id":"20200416_Csak_a_jarvany_vegeig_marad_a_Kasler_altal_kirugott_foigazgato_utoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5121dc1f-df77-48b5-bb6f-9ff6f3a13d86","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Csak_a_jarvany_vegeig_marad_a_Kasler_altal_kirugott_foigazgato_utoda","timestamp":"2020. április. 16. 13:18","title":"Csak a járvány végéig marad a Kásler által kirúgott főigazgató utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab3931d-4668-4a80-aa9c-3487a26815ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hordószerű Medibottal helyettesítenék azokat az egészségügyi dolgozókat, akik fertőzötteket ápolnak. A szerkezet kijelzőt is kapott, hogy a páciens kommunikálni tudjon az orvossal.","shortLead":"A hordószerű Medibottal helyettesítenék azokat az egészségügyi dolgozókat, akik fertőzötteket ápolnak. A szerkezet...","id":"20200414_malajzia_medibot_robot_koronavirus_beteg_apolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab3931d-4668-4a80-aa9c-3487a26815ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912bd040-7b8e-462b-b440-c433c3be5b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_malajzia_medibot_robot_koronavirus_beteg_apolas","timestamp":"2020. április. 14. 15:03","title":"Malajziában robottal ápolnák a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386ae446-5176-40ce-8db0-aa336297cfc5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel hárommilliárd euró többek között a munkaerő toborzást, a mobilkórházak felépítését és az orvosi eszközök és védelmi felszerelések finanszírozását segíti elő.\r

","shortLead":"A közel hárommilliárd euró többek között a munkaerő toborzást, a mobilkórházak felépítését és az orvosi eszközök és...","id":"20200414_27_tamogatas_egeszsegugyi_agazat_Europai_Unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=386ae446-5176-40ce-8db0-aa336297cfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e6352d-e973-4288-a150-a26aa7671d27","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_27_tamogatas_egeszsegugyi_agazat_Europai_Unio","timestamp":"2020. április. 14. 17:12","title":"Komoly összeggel támogatja az egészségügyi ágazatokat Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdbddbb-74ad-4ee5-9068-587c35502acc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az általában közlekedési dugókkal terhelt utakon most kivételesen csak egy román oldtimer árválkodott.","shortLead":"Az általában közlekedési dugókkal terhelt utakon most kivételesen csak egy román oldtimer árválkodott.","id":"20200415_egy_regi_dacia_1300_pozolt_a_koronavirus_miatt_kiurult_new_yorki_utcakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bdbddbb-74ad-4ee5-9068-587c35502acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38aabc3-b572-4c9e-93cb-92b1f51e6a3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_egy_regi_dacia_1300_pozolt_a_koronavirus_miatt_kiurult_new_yorki_utcakon","timestamp":"2020. április. 15. 06:41","title":"Egy régi Dacia pózolt a koronavírus miatt kiürült New York-i utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db51c8ad-11b3-4001-b8f9-d8c7e4a6f902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég rejtélyes a bejelentés tárgya és meglepő a bejelentést tévő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést: valamilyen 5G-s okoseszközt leplez le szerdán Kínában a McDonald’s.","shortLead":"Elég rejtélyes a bejelentés tárgya és meglepő a bejelentést tévő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést: valamilyen 5G-s...","id":"20200414_mcdonalds_5g_okostermek_bejelentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db51c8ad-11b3-4001-b8f9-d8c7e4a6f902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7328135-c8bc-4cb4-8fcd-4fd0dbdea619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_mcdonalds_5g_okostermek_bejelentese","timestamp":"2020. április. 14. 17:33","title":"Telefon, vagy mi lesz ez? 5G-s termékkel áll elő holnap a McDonalds","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal emelné ki a mezőnyből a cég.","shortLead":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal...","id":"20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e9d15-f46b-4d1f-85d8-b1772fe31093","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","timestamp":"2020. április. 15. 09:33","title":"Négyféle iPhone jöhet idén, kettőnél iPad-szerű kinézetet jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]