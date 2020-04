Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"183715e4-c729-4865-955f-d196d4a23234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy mennyire működik rendben a tüdőnk, azt odahaza épp olyan egyszerűen meg lehet mérni, mint a vérnyomást. Az orvosok viszont óvatosságra intenek.","shortLead":"Hogy mennyire működik rendben a tüdőnk, azt odahaza épp olyan egyszerűen meg lehet mérni, mint a vérnyomást. Az orvosok...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_pulzoximeter_veroxigenszint_merese_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=183715e4-c729-4865-955f-d196d4a23234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc1c0dd-23d5-4e77-92c0-2e34811cd257","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_pulzoximeter_veroxigenszint_merese_otthon","timestamp":"2020. április. 15. 09:03","title":"Szükség van most otthon véroxigénszint-mérőre? Érdemes meghallgatni az orvosok tanácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar Narancsnak. ","shortLead":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar...","id":"20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e324bb2-e82c-4df7-86e1-20066426bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:25","title":"Török Gábor: Az első sokk után nagyon nehéz időszak vár Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbiában egy nap alatt több mint 400-al nőtt az igazolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Szerbiában egy nap alatt több mint 400-al nőtt az igazolt fertőzöttek száma.","id":"20200416_szerbia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2731498-cd7b-40e0-a5c8-7aeea4ca7b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_szerbia_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 11:05","title":"Szerbiában most tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél azt szeretnék, ha a magyar szakember nem lenne tovább az elnökség tagja.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél azt szeretnék, ha a magyar szakember nem lenne tovább az elnökség tagja.","id":"20200415_Ajan_Tamas_kesz_visszavonulni_de_van_negy_kerese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd602b-d828-4c5f-9520-4c9b34ea0193","keywords":null,"link":"/sport/20200415_Ajan_Tamas_kesz_visszavonulni_de_van_negy_kerese","timestamp":"2020. április. 15. 17:50","title":"Aján Tamás kész visszavonulni, de van négy kérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","shortLead":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","id":"20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c984c-8a5c-47ea-ac6e-67837fd1e355","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","timestamp":"2020. április. 16. 07:37","title":"Az ötöde gyűlt össze annak az összegnek, amit az ENSZ kért a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f140ce-90d2-45da-9cbf-952b3d6e0adb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke szerint nagyobb lesz a gazdasági visszaesés, mint amivel a jegybank és a pénzügyi tárca számít, így ennek megfelelően kell kialakítani a kormányzati segítséget is. A HVG hetilap cikke. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke szerint nagyobb lesz a gazdasági visszaesés, mint amivel a jegybank és...","id":"20200415_Az_MNB_korabbi_alelnoke_A_rossz_hitelek_aranya_2021re_biztosan_megugrik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f140ce-90d2-45da-9cbf-952b3d6e0adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b13407-ce44-4930-8038-d4b9a52ade89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Az_MNB_korabbi_alelnoke_A_rossz_hitelek_aranya_2021re_biztosan_megugrik","timestamp":"2020. április. 15. 18:25","title":"Az MNB korábbi alelnöke: „A rossz hitelek aránya 2021-re biztosan megugrik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71159db2-a5e6-4bdd-9d5d-563c0a6eb344","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Li Edelkoort szerint a koronavírus elhozza a túltermelés és a túlfogyasztás végét és a járvány után teljesen átformálódhat a társadalom és ahogy a cégek működnek. ","shortLead":"Li Edelkoort szerint a koronavírus elhozza a túltermelés és a túlfogyasztás végét és a járvány után teljesen...","id":"20200416_A_remenygazdasag_eljovetelet_josolja_a_trendkutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71159db2-a5e6-4bdd-9d5d-563c0a6eb344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c09e10d-7877-440a-9a85-8b8e5f81b5a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200416_A_remenygazdasag_eljovetelet_josolja_a_trendkutato","timestamp":"2020. április. 16. 12:47","title":"A „reménygazdaság” kezdetét jósolja a trendkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]