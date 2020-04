Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","id":"20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b60e291-69c7-434a-9765-d3886e15e8c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 16. 13:47","title":"Már szennyvízben is kimutatták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f70fde8-eab9-4a46-bf2d-018b42f3a07f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelez, ha túl közel mennek egymáshoz.","shortLead":"Jelez, ha túl közel mennek egymáshoz.","id":"20200416_Rezgos_karperecet_kapnak_a_Ford_dolgozoi_ami_jelez_ha_tul_kozel_mennek_egymashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f70fde8-eab9-4a46-bf2d-018b42f3a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25e0490-ee8f-4990-95d8-6d1775a6a4c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Rezgos_karperecet_kapnak_a_Ford_dolgozoi_ami_jelez_ha_tul_kozel_mennek_egymashoz","timestamp":"2020. április. 17. 04:35","title":"Vibráló karperecet kapnak a Ford dolgozói a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem bizonyított, hogy az ételszállító megfertőzött-e volna bárkit.\r

","shortLead":"Egyelőre nem bizonyított, hogy az ételszállító megfertőzött-e volna bárkit.\r

","id":"20200416_Karantenba_kerult_72_csalad_Indiaban_mert_koronavirusos_futar_hozta_ki_a_pizzajukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb901238-abff-4d1c-b8d7-4f6d407a51a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_Karantenba_kerult_72_csalad_Indiaban_mert_koronavirusos_futar_hozta_ki_a_pizzajukat","timestamp":"2020. április. 16. 15:28","title":"Karanténba került 72 család Indiában, mert koronavírusos futár hozta ki a pizzájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy combnyaktöréssel kórházba került 77 éves tüdőrákos férfit is hazaküldenek.","shortLead":"Egy combnyaktöréssel kórházba került 77 éves tüdőrákos férfit is hazaküldenek.","id":"20200417_Sirva_hivta_a_csaladjat_az_idos_ferfi_hogy_hazakuldik_a_korhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cecb908-6703-4578-8cc8-64e16304a12b","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Sirva_hivta_a_csaladjat_az_idos_ferfi_hogy_hazakuldik_a_korhazbol","timestamp":"2020. április. 17. 20:32","title":"Sírva hívta a családját az idős férfi, hogy hazaküldik a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aktivisták azután fordultak a bírósághoz, hogy Giessenben a korlátozásokra hivatkozva tiltottak be egy poltitkai demonstrációt a rendőrök.","shortLead":"Aktivisták azután fordultak a bírósághoz, hogy Giessenben a korlátozásokra hivatkozva tiltottak be egy poltitkai...","id":"20200416_tuntetesek_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369f99f8-e360-4604-820f-7161bdf5f612","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_tuntetesek_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 17:43","title":"A járvány sem állhat a tüntetések útjába a német alkotmánybíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy 27 helyett csak 5 százalék áfát kell fizetni a rozsdaövezetben épülő lakások után, a kormány elérheti, hogy a lakásépítések ne csökkenjenek olyan mértékben, ami már veszélyeztetheti az építőipar gazdasághoz adott értékét, sőt az árakat is normalizálhatja. ","shortLead":"Azzal, hogy 27 helyett csak 5 százalék áfát kell fizetni a rozsdaövezetben épülő lakások után, a kormány elérheti...","id":"20200417_Megfizetheto_lakasarakat_hozhat_a_kormany_most_bejelentett_intezkedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63871a1-bf55-4dd2-bc65-ae27c6b4b571","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200417_Megfizetheto_lakasarakat_hozhat_a_kormany_most_bejelentett_intezkedese","timestamp":"2020. április. 17. 15:15","title":"Akár megfizethető lakásárakat is hozhat a kormány most bejelentett intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött - írja szombati számában a Magyar Nemzet. ","shortLead":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős...","id":"20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6effd9f9-68cc-434c-a9cf-9a7b9691032f","keywords":null,"link":"/kkv/20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","timestamp":"2020. április. 18. 11:34","title":"Magyar Nemzet: Fizetést emeltek a fővárosi cégvezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy olyanokról, akiket tesztelés nélkül, fertőzötten akar hazaadni az intézmény. Olyan szomorú eset is van, amikor a koronavírus a jobbik eset, mert otthonában, orvosi felügyelet nélkül nagyobb veszélyben lenne a családtag. \r

","shortLead":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy...","id":"20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83192d56-eb00-439a-85bc-20f32e529bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","timestamp":"2020. április. 16. 14:55","title":"\"Még annak örülhetek, hogy anyám koronavírusos, így legalább nem küldik haza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]