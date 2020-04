Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"708b6094-e2bc-43d2-8bab-1d03bca7b42d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja 2300 fős legénységéből eddig 1081 matróz koronavírus-tesztje bizonyult pozitívnak - közölte pénteken a francia hadügyminisztérium a még mindig nem végleges adatokat.","shortLead":"A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja 2300 fős legénységéből eddig...","id":"20200417_A_matrozok_fele_megfertozodott_a_De_Gaulle_francia_anyahajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=708b6094-e2bc-43d2-8bab-1d03bca7b42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a3f50c-172f-49ef-a29a-0e1aeba7746b","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_A_matrozok_fele_megfertozodott_a_De_Gaulle_francia_anyahajon","timestamp":"2020. április. 17. 21:30","title":"A matrózok fele megfertőződött a De Gaulle francia anyahajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"Prinz Dániel","category":"360","description":"A koronavírus-válság különleges megoldásokat kíván, de nem bizonyítja a feltétel nélküli alapjövedelem szükségességét. A Momentum szakértője vitába száll a párbeszédes Tordai Bencével, akinek cikke a minap jelent meg itt, a hvg360-on. ","shortLead":"A koronavírus-válság különleges megoldásokat kíván, de nem bizonyítja a feltétel nélküli alapjövedelem szükségességét...","id":"20200418_A_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_nem_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975446cb-a75b-4499-a505-6c592bce1db7","keywords":null,"link":"/360/20200418_A_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_nem_megoldas","timestamp":"2020. április. 18. 14:00","title":"Prinz Dániel: A feltétel nélküli alapjövedelem nem megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110129db-65b4-4979-ba4a-08ce3482bdf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Dortmund eladná Haalandot a Realnak.","shortLead":"A Dortmund eladná Haalandot a Realnak.","id":"20200418_Bombauzlet_johet_az_europai_fociban__ket_ev_mulva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=110129db-65b4-4979-ba4a-08ce3482bdf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7a7e6-a28e-4282-9add-033f375dc0c1","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Bombauzlet_johet_az_europai_fociban__ket_ev_mulva","timestamp":"2020. április. 18. 18:39","title":"Bombaüzlet jöhet az európai fociban – két év múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában először emelkedett húsz százalék fölé a gyógyultnak nyilvánított, koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak aránya szombaton, és először haladta meg a kétszázat a kórházat gyógyultan elhagyók száma 24 óra leforgása alatt.","shortLead":"Romániában először emelkedett húsz százalék fölé a gyógyultnak nyilvánított, koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak...","id":"20200418_Mar_huszszazaleknyi_gyogyult_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0db8f01-7fcc-4b32-b8c1-0546d410e6b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Mar_huszszazaleknyi_gyogyult_Romaniaban","timestamp":"2020. április. 18. 15:30","title":"Már húszszázaléknyi gyógyult Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ea9369-35bb-4814-bdfd-f46883e06369","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy körvonalakban már tudni is lehet, mire kell neki ennyi pénz.","shortLead":"Nagy körvonalakban már tudni is lehet, mire kell neki ennyi pénz.","id":"202016_bilk_holding_waberer_helyet_keres_apenzenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05ea9369-35bb-4814-bdfd-f46883e06369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d473cbb-aacf-40a7-a46a-0d47eb359c1d","keywords":null,"link":"/360/202016_bilk_holding_waberer_helyet_keres_apenzenek","timestamp":"2020. április. 17. 12:00","title":"Wáberer György helyet keres 3,5 milliárd forintnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. ","shortLead":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja...","id":"20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c338fcfe-582b-4c21-ab14-cc3d33395f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","timestamp":"2020. április. 18. 13:19","title":"A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df54fc83-1a26-4c62-87b3-e786294ad9bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújul a Volkswagen világszinten legsikeresebb modellje, a Tiguan, amelyből tavaly 910 ezer darabot adtak el.","shortLead":"Megújul a Volkswagen világszinten legsikeresebb modellje, a Tiguan, amelyből tavaly 910 ezer darabot adtak el.","id":"20200417_Volkswagen_Tiguan_hibrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df54fc83-1a26-4c62-87b3-e786294ad9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34506f76-eaa7-42e9-99ea-630e93d2795c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Volkswagen_Tiguan_hibrid","timestamp":"2020. április. 17. 15:57","title":"Hamarosan lesz a Volkswagen Tiguanból zöld rendszámos is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058bf751-a56a-4132-ab48-4d1798f1fc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megfertőződött az elnöki palota legalább húsz dolgozója.","shortLead":"Megfertőződött az elnöki palota legalább húsz dolgozója.","id":"20200418_Terjed_a_virus_az_afgan_elnoki_palotaban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058bf751-a56a-4132-ab48-4d1798f1fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93eae4d-e7da-463c-a150-873ee4e4c44a","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Terjed_a_virus_az_afgan_elnoki_palotaban_is","timestamp":"2020. április. 18. 19:05","title":"Terjed a vírus az afgán elnöki palotában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]