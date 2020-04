Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df54fc83-1a26-4c62-87b3-e786294ad9bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújul a Volkswagen világszinten legsikeresebb modellje, a Tiguan, amelyből tavaly 910 ezer darabot adtak el.","shortLead":"Megújul a Volkswagen világszinten legsikeresebb modellje, a Tiguan, amelyből tavaly 910 ezer darabot adtak el.","id":"20200417_Volkswagen_Tiguan_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df54fc83-1a26-4c62-87b3-e786294ad9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34506f76-eaa7-42e9-99ea-630e93d2795c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Volkswagen_Tiguan_hibrid","timestamp":"2020. április. 17. 15:57","title":"Hamarosan lesz a Volkswagen Tiguanból zöld rendszámos is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","shortLead":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","id":"20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a938db6-0730-4994-af17-8f81d683fa97","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 21:55","title":"Tíz kérdésben fordult a kormányhoz a legnagyobb önkormányzati szövetség a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b6f8c4-d124-490d-8e51-7186c32e7854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 Sport folytatja a két hete megkezdett sorozatot és ma délután is egy emlékezetes régi Forma-1 futamot ad le.","shortLead":"Az M4 Sport folytatja a két hete megkezdett sorozatot és ma délután is egy emlékezetes régi Forma-1 futamot ad le.","id":"20200419_raikkonen_vilagbajnoki_cimenek_evebe_repit_vissza_a_ma_delutani_F1kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5b6f8c4-d124-490d-8e51-7186c32e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a07d4-d098-4fd5-8f50-f28f908bcdfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_raikkonen_vilagbajnoki_cimenek_evebe_repit_vissza_a_ma_delutani_F1kozvetites","timestamp":"2020. április. 19. 06:41","title":"Räikkönen világbajnoki címének évébe repít vissza a ma délutáni F1-közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pécsi férfi a közösségi médiában rendszeresen hamis híreket posztolt a világjárványról.","shortLead":"Egy pécsi férfi a közösségi médiában rendszeresen hamis híreket posztolt a világjárványról.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_remhirterjesztes_rendorseg_elfogas_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c196268c-661b-407b-af77-da7932afe7db","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_remhirterjesztes_rendorseg_elfogas_pecs","timestamp":"2020. április. 17. 11:22","title":"Tagadta a koronavírust, elfogták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","shortLead":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","id":"20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf45d5c-9493-495d-8548-777797cb7acd","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","timestamp":"2020. április. 17. 12:26","title":"Világhírű lett a pécsi pár, akik filmes jeleneteket utánoznak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","shortLead":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106da882-c1da-4b06-8e57-b7d71b2fec5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","timestamp":"2020. április. 17. 15:12","title":"Lemondott a Fejér megyei kórház orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f323e-fecb-4907-817c-00f7a3e5958b","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Már magyarul is olvasható Paolo Giordano Járvány idején című regénye, amit a nemzetközileg is ismert olasz írózseni még februárban kezdett el írni római karanténjában, és rekordgyorsasággal adtak ki egyszerre több országban is. A szerző szerint a koronavírus legyőzéséhez mindenki három dologgal járulhat hozzá: erővel, áldozathozatallal és türelemmel.","shortLead":"Már magyarul is olvasható Paolo Giordano Járvány idején című regénye, amit a nemzetközileg is ismert olasz írózseni még...","id":"202016__jarvany_idejen__paolo_giordano__biliardgolyok__fogsag_eseten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b13f323e-fecb-4907-817c-00f7a3e5958b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cd6717-3d5d-4d1a-bcb3-cac96e9a6891","keywords":null,"link":"/360/202016__jarvany_idejen__paolo_giordano__biliardgolyok__fogsag_eseten","timestamp":"2020. április. 17. 19:30","title":"„Járvány idején a szolidaritás hiánya mindenekelőtt a képzelet hiánya”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon az anya felépült, és két hét után most találkozhatott először újszülött csecsemőjével. ","shortLead":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon...","id":"20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c59abf-3476-4c78-a7d4-cab863308230","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","timestamp":"2020. április. 18. 16:15","title":"Két hét mesterséges kóma után először láthatta újszülött babáját egy megfertőződött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]