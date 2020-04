Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87534631-dd13-4230-96c2-310c87ad751b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az MTA volt elnöke kevésbé fél a vírustól, mint attól, hogy a járványt rosszul kezelik, aminek szerinte súlyos következményei lesznek az ország számára. Szerinte az értelmiség egy része azért nem mer felszólalni a kormány intézkedései ellen, mert fél a retorziótól. Az emberiségnek fel kell ismernie, hogy szerényebbnek kell lennie – véli Pálinkás József. ","shortLead":"Az MTA volt elnöke kevésbé fél a vírustól, mint attól, hogy a járványt rosszul kezelik, aminek szerinte súlyos...","id":"20200417_Palinkas_Jozsef_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87534631-dd13-4230-96c2-310c87ad751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b973d9-f1a7-491b-93bf-71799ef97cb0","keywords":null,"link":"/360/20200417_Palinkas_Jozsef_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 17. 18:30","title":"Pálinkás József a Home office-ban: \"Nekem nem jön ki a matek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A védőfelszerelések érkezését a külügyminiszter jelentette be. ","shortLead":"A védőfelszerelések érkezését a külügyminiszter jelentette be. ","id":"20200418_Hatmillio_maszk_es_harommillio_gumikesztyu_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68334111-89db-4f99-ba1e-1a499cd28b9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Hatmillio_maszk_es_harommillio_gumikesztyu_Kinabol","timestamp":"2020. április. 18. 14:59","title":"Hatmillió maszk és hárommillió gumikesztyű Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200f4787-f304-498c-96d9-20d2a23bf55a","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"2019 legjobb fotóiból kiválasztották a Sony World Photography Awards 2020 győzteseit.","shortLead":"2019 legjobb fotóiból kiválasztották a Sony World Photography Awards 2020 győzteseit.","id":"20200418_2020_Sony_World_Photography_Awards","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200f4787-f304-498c-96d9-20d2a23bf55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec0ec30-2d15-4150-a994-99fff8be96ea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200418_2020_Sony_World_Photography_Awards","timestamp":"2020. április. 18. 19:30","title":"Toronyomlás, menekülő tüntetők és szaharai homokféreg az év képein ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánék elhanyagolták az egészségügyet, ezért uralniuk kell a közbeszédet – olvasható Bruszt László cikkében.","shortLead":"Orbánék elhanyagolták az egészségügyet, ezért uralniuk kell a közbeszédet – olvasható Bruszt László cikkében.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_diktator_buntudat_orban_viktor_bruszt_laszlo_ceu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94ffc5f-1f0c-4c04-bc84-05079796309d","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_diktator_buntudat_orban_viktor_bruszt_laszlo_ceu","timestamp":"2020. április. 17. 10:33","title":"A járványdiktátor bűntudatáról ír a CEU volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra lesz a május 4-én induló érettségiknél. Igény szerint maszkot is biztosítanak, de viselése nem lesz kötelező. Tesztelni nem fogják a vizsgázókat.","shortLead":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra...","id":"20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce85e2-dc3e-49d5-bd8d-2bf7312661cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","timestamp":"2020. április. 17. 11:16","title":"A rendőrök is besegítenek az érettségi lebonyolításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családtagokon gyorsan átment a fertőzés. ","shortLead":"A családtagokon gyorsan átment a fertőzés. ","id":"20200417_Barta_Sylvia_csaladja_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a253d72a-cb66-46e9-9625-5b87af690901","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Barta_Sylvia_csaladja_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 17. 10:06","title":"Barta Sylvia családja is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442099e1-a2a4-4244-9ee7-2587cec2320c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyomógombos vagy az érintőképernyős a jobb? ","shortLead":"A nyomógombos vagy az érintőképernyős a jobb? ","id":"20200417_Megvalasztottak_a_legjobb_es_legrosszabb_autos_kijelzoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442099e1-a2a4-4244-9ee7-2587cec2320c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea26555-324d-4f7d-aa1e-2d292f3d4dce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Megvalasztottak_a_legjobb_es_legrosszabb_autos_kijelzoket","timestamp":"2020. április. 17. 10:55","title":"Megválasztották a legjobb és legrosszabb autós kijelzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e01d7-b58b-4201-a8e1-9eeedaf25630","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyors ütemben emelkedett a folyótorkolatok vízének hőmérséklete a délkelet-ausztráliai Új-Dél-Wales állam partvonala mentén – derült ki a Sydney-i Egyetem kutatóinak tanulmányából.","shortLead":"Gyors ütemben emelkedett a folyótorkolatok vízének hőmérséklete a délkelet-ausztráliai Új-Dél-Wales állam partvonala...","id":"20200418_ausztral_folyotorkolatok_vizenek_homerseklete_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e01d7-b58b-4201-a8e1-9eeedaf25630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd20af-bb64-4f32-ae96-6a4ea04f584a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_ausztral_folyotorkolatok_vizenek_homerseklete_klimavaltozas","timestamp":"2020. április. 18. 12:03","title":"Klímaváltozás élőben: 12 év alatt +2,16 Celsius-fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]