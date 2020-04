Hát most baj van, Marci!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Kartonpack vezetőségét azonnali hatállyal visszahívta a céghez kirendelt kormánybiztos. Már le is váltották az állami felügyelet alá került Kartonpack vezetőit 2020. április. 18. 12:23

A demonstráció résztvevői előre meghatározott helyre álltak és mindvégig maszkot viseltek. Egymástól kétméteres távolságot tartva tüntettek Netanjahu ellen 2020. április. 20. 05:30

Indul a Távmozi, premierek is lesznek. Visszatérnek a budapesti művészmozik 2020. április. 19. 12:40 Már 189 ember halálát okozta Magyarországon a koronavírus - derült ki a legfrissebb adatokból. Egyelőre a világon is megállíthatatlan a járvány, és Müller Cecíilia szerint nálunk is felfelé ível a járványgörbe. Orbán elárulta, mikor tetőzik a járvány, 160 ezer fölött az áldozatok száma - koronavírushírek percről percre 2020. április. 19. 08:45

Azt már lehetett tudni, hogy nemcsak a borsodnádasdi idősek otthonában vannak a településen fertőzöttek. Most az is kiderült, hogy eddig hány embernek lett pozitív a tesztje az intézményen kívül is. Kiderült, hogy hány fertőzött van Borsodnádasdon és környékén 2020. április. 18. 15:20

A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás. Úgy spórol a Disney, hogy nem ad fizetést 100 ezer embernek 2020. április. 20. 08:09

Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják tavasszal. A világjárvány azonban, mint minden más területen, itt is keresztülhúzta a számításokat. Pedig talán minden korábbinál aktuálisabb mindaz, amit a film érint: az elmagányosodás, az elmélyült koncentrációra való képességünk fokozatos elvesztése, a környezet, amelyet mi tettünk a saját magunk számára ellenséggé. És hogy miként kapcsolódik mindehhez Szécsi Pál? A végén az is kiderül. A rendezővel beszélgettünk. Kocsis Ágnes: Az, hogy tönkretesszük a Földet, hatással van a kapcsolatainkra is 2020. április. 19. 20:00

Gyors ütemben emelkedett a folyótorkolatok vízének hőmérséklete a délkelet-ausztráliai Új-Dél-Wales állam partvonala mentén – derült ki a Sydney-i Egyetem kutatóinak tanulmányából. Klímaváltozás élőben: 12 év alatt +2,16 Celsius-fok 2020. április. 18. 12:03