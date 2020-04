Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ország más részein is látni lehetett a hétvégén az ingyenes internetet biztosító Starlink-eszközöket.","shortLead":"Az ország más részein is látni lehetett a hétvégén az ingyenes internetet biztosító Starlink-eszközöket.","id":"20200420_elon_musk_muhold_salgotarjan_starlink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95b0665-daac-4850-958a-3b454173532f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_elon_musk_muhold_salgotarjan_starlink","timestamp":"2020. április. 20. 10:03","title":"Lefotózták Elon Musk műholdjait Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége újabb telefonvonalat tesz elérhetővé a hívók számára.","shortLead":"A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége újabb telefonvonalat tesz elérhetővé a hívók számára.","id":"20200420_Annyian_hivjak_a_lelkisegelyvonalat_hogy_uj_szamot_kellett_beuzemelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8db191a-7548-4009-8930-64ffa4e41a98","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Annyian_hivjak_a_lelkisegelyvonalat_hogy_uj_szamot_kellett_beuzemelni","timestamp":"2020. április. 20. 10:30","title":"Annyian hívják a lelkisegély-vonalat, hogy új számot kellett beüzemelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta csodálom a magyarul minden szempontból szépen beszélő, jogilag mégis pontosan fogalmazó rendőrségi szóvivőt, hogy bírja ki rezzenéstelen arccal, amikor átadja szót kollégájának, aki egy Gálvölgyi-paródia rendőrjének szintjén harcol a nyelvvel - írja Facebook-bejegyzésében Nyáry Krisztián.","shortLead":"Napok óta csodálom a magyarul minden szempontból szépen beszélő, jogilag mégis pontosan fogalmazó rendőrségi szóvivőt...","id":"20200419_Versek_rendornyelven_Ahogy_Nyary_Krisztian_kodolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfff134-5066-4b7d-a008-c231eafee665","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Versek_rendornyelven_Ahogy_Nyary_Krisztian_kodolja","timestamp":"2020. április. 19. 15:56","title":"Versek rendőrnyelven. Ahogy Nyáry Krisztián kódolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","shortLead":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","id":"20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4e7e30-ee93-4ad0-b373-f40dd06a6f79","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","timestamp":"2020. április. 20. 14:24","title":"Washington felderítő repülőgépeket küldött Észak-Korea megfigyelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ffc736-c35e-4f9b-9ff6-4371f233416e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A laborban jelenleg azt lehet összehasonlítani, hogy egy minősített maszk szűrőanyagához képest mire alkalmas egy minősítésre váró vagy használat után fertőtlenített és így újrahasznosított maszk szűrőanyaga.","shortLead":"A laborban jelenleg azt lehet összehasonlítani, hogy egy minősített maszk szűrőanyagához képest mire alkalmas...","id":"20200420_koronavirus_itm_bme_laboratorium_maszk_arcpajzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ffc736-c35e-4f9b-9ff6-4371f233416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cca0aa-0225-4176-91b6-3f7d0011e666","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_itm_bme_laboratorium_maszk_arcpajzs","timestamp":"2020. április. 20. 17:03","title":"A BME-n vizsgálják be az egészségügyi maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A leállás egy pillanat műve volt, de a visszaállás hosszú ideig eltarthat, és valójában azt se tudni, mikor kezdődhet el – ez a globális láncban működő nagy német autóipari cégek dilemmája. ","shortLead":"A leállás egy pillanat műve volt, de a visszaállás hosszú ideig eltarthat, és valójában azt se tudni, mikor kezdődhet...","id":"20200420_A_nemet_autogyaraknak_ujraindulnanak_hiaba_tombol_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ed3028-6edb-4c29-8f55-decc5b446ea5","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_nemet_autogyaraknak_ujraindulnanak_hiaba_tombol_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 18:30","title":"A német autógyárak újraindulnának, hiába tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d25f16b-a106-4d4d-b031-9e638f905591","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május elejétől fokozatosan lazítani fogják az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából bevezetett korlátozásokat Portugáliában - jelentette be a miniszterelnök szombaton.","shortLead":"Május elejétől fokozatosan lazítani fogják az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából bevezetett...","id":"20200418_Portugalia_majustol_fokozatosan_lazit_a_korlatozasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d25f16b-a106-4d4d-b031-9e638f905591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5a9d97-68da-41d4-9ce6-442d0e394cab","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Portugalia_majustol_fokozatosan_lazit_a_korlatozasokon","timestamp":"2020. április. 18. 22:15","title":"Portugália májustól fokozatosan lazít a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]