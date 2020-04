Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A főnök felelős mindenért, de semmiről nem tehet. Orbánék teljes arzenállal lövik Karácsonyt, csoda, hogy az Interpolt nem vonják be. Ha lemondunk a döntés és mérlegelés jogáról, a szabadságunkról mondunk le – ennek ellenkezője ugyanoda vezet. Vélemény.","shortLead":"A főnök felelős mindenért, de semmiről nem tehet. Orbánék teljes arzenállal lövik Karácsonyt, csoda, hogy az Interpolt...","id":"20200424_Tamas_Ervin_Pesti_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776aa49e-62d8-43ba-a472-bd725ad1eeb7","keywords":null,"link":"/360/20200424_Tamas_Ervin_Pesti_ut","timestamp":"2020. április. 24. 17:30","title":"Tamás Ervin: A Pesti út a mi Waterloonk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e30622-e509-43a6-838e-be6f346f37f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió tagállamai 154 milliárd euróért importáltak ruhadarabokat 2019-ben: ennek több mint felét az EU-n kívülről. ","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai 154 milliárd euróért importáltak ruhadarabokat 2019-ben: ennek több mint felét az EU-n...","id":"20200424_Honnan_szarmaznak_a_ruhaink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e30622-e509-43a6-838e-be6f346f37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebc9f3c-e8bd-48ff-ada7-dc2205e64618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Honnan_szarmaznak_a_ruhaink","timestamp":"2020. április. 24. 11:59","title":"Honnan származnak a ruháink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leicesteri űrközpont munkatársa szerint igen nagy rá az esély, hogy a Starlink-műholdakat a héten több alkalommal is látni lehet az esti égbolton.","shortLead":"A leicesteri űrközpont munkatársa szerint igen nagy rá az esély, hogy a Starlink-műholdakat a héten több alkalommal is...","id":"20200424_elon_musk_muhold_starlink_csillagaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c8ca6-e642-431b-829c-ef5db4d00a2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_elon_musk_muhold_starlink_csillagaszok","timestamp":"2020. április. 24. 08:03","title":"Pályát változtattak Elon Musk műholdjai, így a héten kiszúrhatók a Földről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált, amely szerint száz fekvőbetegnél és negyven kórházi dolgozónál mutatták ki a koronavírust a Szent Imre kórházban.","shortLead":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált...","id":"20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6bf077-f828-4483-812d-bcb1c98db5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","timestamp":"2020. április. 25. 17:03","title":"DK: A kormány felelőssége, hogy 100 beteg és 40 dolgozó betegedhetett meg a Szent Imre kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz labdarúgó-bajnokság mielőbbi folytatását sürgette a tabella második helyén álló Lazio elnöke. Claudio Lotito főként pénzügyi és pszichológiai okokra hivatkozott a Rai 3 tévécsatornának adott interjújában.","shortLead":"Az olasz labdarúgó-bajnokság mielőbbi folytatását sürgette a tabella második helyén álló Lazio elnöke. Claudio Lotito...","id":"20200425_A_Lazio_elnoke_a_folytatast_surgeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71867a11-6c17-4e9a-984d-530a1cb121c0","keywords":null,"link":"/sport/20200425_A_Lazio_elnoke_a_folytatast_surgeti","timestamp":"2020. április. 25. 15:13","title":"A Lazio elnöke a folytatást sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik ellenszere. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik...","id":"20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab850c6-6565-42d7-b83b-bc994dd3f1e0","keywords":null,"link":"/360/20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","timestamp":"2020. április. 24. 08:05","title":"Radar360: EU-s válságkezelésről tárgyaltak, közben Mészáros ilyenkor is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","shortLead":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","id":"20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0d965e-d090-4300-805c-c42a3f757112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","timestamp":"2020. április. 24. 08:21","title":"1,67 milliárd forint pluszt ad a kormány a Semjén nevével fémjelzett vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségbiztosítási alapkezelő nyilvántartását nézve Kásler rendelete nyomán a kórházi ágyak nem 2, hanem legalább 13 százalékából kellett hazaküldeni embereket.","shortLead":"Az egészségbiztosítási alapkezelő nyilvántartását nézve Kásler rendelete nyomán a kórházi ágyak nem 2, hanem legalább...","id":"20200424_emmi_vs_neak_korhazi_agyak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faa0a10-aadf-4d99-b3ec-c034eb99e7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_emmi_vs_neak_korhazi_agyak_szama","timestamp":"2020. április. 24. 10:35","title":"Jóval több beteget kellett hazaküldeni a kórházakból a NEAK számai alapján, mint amit az Emmi állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]