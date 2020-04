Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér a Naprendszerünkben keletkezett üstökösökétől.","shortLead":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér...","id":"20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f2625d-4a2d-4d0c-a03e-c0d6817d2482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","timestamp":"2020. április. 25. 14:03","title":"\"Egy sötét és hideg helyről érkezett hóember\" a Naprendszerünkön kívülről berepült üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínaiak szerint a legionellát a koronavírusos betegek 20 százaléka is megkapta.","shortLead":"A kínaiak szerint a legionellát a koronavírusos betegek 20 százaléka is megkapta.","id":"20200424_Ujabb_korokozo_tamadhat_a_jarvany_miatt_lezart_epuletekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e5f25c-8e10-4d5a-87af-baeb14be3a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_Ujabb_korokozo_tamadhat_a_jarvany_miatt_lezart_epuletekben","timestamp":"2020. április. 24. 18:07","title":"Szakértők már a legionella elszaporodására is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","shortLead":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","id":"20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea8302c-f97e-4d33-b41c-1ef337df2911","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","timestamp":"2020. április. 24. 14:34","title":"Celine Dion budapesti koncertje is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32564ac7-565f-4b7e-b9c0-60f8461abb3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A várandósság alatti testmozgás csökkenti a születendő gyerek elhízásának esélyét - állapította meg egy amerikai állatkísérlet.","shortLead":"A várandósság alatti testmozgás csökkenti a születendő gyerek elhízásának esélyét - állapította meg egy amerikai...","id":"20200425_varandossag_alatti_testmozgas_gyerek_elhizasanak_eselye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32564ac7-565f-4b7e-b9c0-60f8461abb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f91f708-c6fc-491b-b1c5-ba0112377d3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_varandossag_alatti_testmozgas_gyerek_elhizasanak_eselye","timestamp":"2020. április. 25. 10:03","title":"Jót tesz a születendő gyereknek is, ha várandósság alatt sportol az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tíz éve ezen a napon, április 25-én győzött a fülkeforradalom: Orbán Viktor és pártja kétharmaddal tarolt. A rendszerváltás óta nem tapasztalt területfoglalás kezdődött, kiépült és megszilárdult a Nemzeti Együttműködés Rendszere, létrejött egy új elit, közben egykori szövetségesek pillanatok alatt váltak kegyvesztetté, majd tűntek el. És Orbán hosszú távra tervez, reményei szerint még legalább ennyi van ebben a buliban. A NER-ről szóló cikksorozatunk első része e fölöttébb mozgalmas évtized ikonikus mozzanatait idézi fel - a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"Tíz éve ezen a napon, április 25-én győzött a fülkeforradalom: Orbán Viktor és pártja kétharmaddal tarolt...","id":"20200425_ner10_orban_fulkeforradalom_tiborcz_meszaros_ellenzek_kisvasut_putyin_foci_habony_rogan_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfa61f7-8045-48c2-80c6-dfd40c211f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_ner10_orban_fulkeforradalom_tiborcz_meszaros_ellenzek_kisvasut_putyin_foci_habony_rogan_koronavirus","timestamp":"2020. április. 25. 07:00","title":"Akik a jelent átírták: 25 kép a 10 éves NER születésnapi albumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár már felgyógyult a betegségből, így az ő vérükben is ott vannak a kísérletekhez szükséges antitestek. Nem tartják meg maguknak.","shortLead":"A házaspár már felgyógyult a betegségből, így az ő vérükben is ott vannak a kísérletekhez szükséges antitestek. Nem...","id":"20200424_tom_hanks_rita_wilson_verplazma_antitest_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec65446-9ccf-4b85-9aed-63e3f74e03f5","keywords":null,"link":"/elet/20200424_tom_hanks_rita_wilson_verplazma_antitest_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. április. 24. 15:59","title":"Tom Hanks és Rita Wilson is segíti a koronavírus elleni vakcina fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 12 ember halt meg itthon a koronavírus-járványban,világszerte már majdnem 2,8 millió fertőzött van. Amerikában levélben küldenek otthon elvégezhető koronavírus-tesztet a lakosságnak. Járványhírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Újabb 12 ember halt meg itthon a koronavírus-járványban,világszerte már majdnem 2,8 millió fertőzött van. Amerikában...","id":"20200425_Mar_262en_meghaltak_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b9af1-7f9e-49c2-8b32-def89ef335c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Mar_262en_meghaltak_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 25. 08:59","title":"Már 262-en meghaltak Magyarországon a koronavírus miatt – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Kimondottan a koronavírus okozta elszigetelődés miatt kezdett egy új funkció, a Rooms fejlesztésébe a Facebook. Az újdonsággal csoportos videohívásokat bonyolíthatnak majd a felhasználók, de a korábbiaknál sokkal természetesebben.","shortLead":"Kimondottan a koronavírus okozta elszigetelődés miatt kezdett egy új funkció, a Rooms fejlesztésébe a Facebook...","id":"20200424_facebook_messenger_rooms_csoportos_videohivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a195fb7a-ecdc-45d1-b905-079a75bb6039","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_facebook_messenger_rooms_csoportos_videohivas","timestamp":"2020. április. 24. 20:35","title":"Nagyot újít a Facebook, jönnek az 50 fős szobák, ahol látni és hallani is lehet egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]