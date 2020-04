Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan hetek óta nem látták idős családtagjaikat, így nagyon hálásak voltak, hogy most beszélhettek velük.","shortLead":"Sokan hetek óta nem látták idős családtagjaikat, így nagyon hálásak voltak, hogy most beszélhettek velük.","id":"20200428_daru_idosotthon_latogatas_brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5536c5b2-ed69-4dc8-9eb8-29eef0120d07","keywords":null,"link":"/elet/20200428_daru_idosotthon_latogatas_brusszel","timestamp":"2020. április. 28. 18:30","title":"Daruval látogatták meg otthonban élő szeretteiket brüsszeliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilec megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"Kilec megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200427_idojaras_meteorologia_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c8e5a1-de49-492d-b058-82223c077d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_idojaras_meteorologia_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 27. 05:11","title":"Zivatarokat hoz a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít arról, hogy mi a helyzet az általa működtetett további, összesen tizenhárom intézményben. ","shortLead":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít...","id":"20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d835696d-1dfe-4a6a-a701-9e7ff5de73c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 27. 19:06","title":"Egy verőcei idősotthon hat lakója is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","shortLead":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","id":"20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979fe67f-a53f-48c6-9636-b8d7b782189f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","timestamp":"2020. április. 27. 14:03","title":"150 megapixeles kamerájú telefont dobhat piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63993ecd-adb6-4b01-9959-a2628ad92c08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhunyt James Beggs, aki az űrsiklóprogram korai éveiben vezette az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA). Szívelégtelenség következtében 94 éves korában a múlt héten érte a halál bethesdai otthonában.","shortLead":"Elhunyt James Beggs, aki az űrsiklóprogram korai éveiben vezette az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA...","id":"20200428_meghalt_james_beggs_nasa_igazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63993ecd-adb6-4b01-9959-a2628ad92c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb7e707-f755-4fb2-bd71-a90b0f254b2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_meghalt_james_beggs_nasa_igazgato","timestamp":"2020. április. 28. 18:03","title":"Meghalt James Beggs, aki NASA-igazgatóként új űrkorszakot nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bf0d23-956f-4de1-9ef4-4cc932e20e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lépést már tavaly bejelentették, az idei év közepén debütáló modellek pedig már ebben a szellemben készülnek.","shortLead":"A lépést már tavaly bejelentették, az idei év közepén debütáló modellek pedig már ebben a szellemben készülnek.","id":"20200427_Volvo_180_maximum_sebesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2bf0d23-956f-4de1-9ef4-4cc932e20e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e667e9-065c-4086-afd9-fb2ddd2dbefb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_Volvo_180_maximum_sebesseg","timestamp":"2020. április. 27. 14:25","title":"Maximum 180-nal mennek a nyáron érkező új Volvók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f2a772-5f8c-4a43-93dc-98d495efce03","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem tudjuk eldönteni, röhögjünk, avagy „enjünk világgá” hallgatva és olvasva a performer hangász poétát.","shortLead":"Nem tudjuk eldönteni, röhögjünk, avagy „enjünk világgá” hallgatva és olvasva a performer hangász poétát.","id":"202017_konyv__korba_igazitas_szkarosi_endre_egzsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9f2a772-5f8c-4a43-93dc-98d495efce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae627902-2797-4c03-b4b6-71dedb01a0c7","keywords":null,"link":"/360/202017_konyv__korba_igazitas_szkarosi_endre_egzsak","timestamp":"2020. április. 27. 12:00","title":"\"Orális álság a lvilágban\" - Szkárosi Endre régi és új hangversei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Nem könnyű pihentető alvásra találni, amikor a világban minden bizonytalan. Az otthonlét, a korlátozások miatti bizonytalanság, túl sok vagy hirtelen megszűnt munka felboríthatja a napirendünket – és az alvásunkat is. Összeszedtünk három alvástippet, ami tényleg működik a kijárási korlátozás idején is.","shortLead":"Nem könnyű pihentető alvásra találni, amikor a világban minden bizonytalan. Az otthonlét, a korlátozások miatti...","id":"20200427_Egyre_tobb_az_alvaszavar_a_koronavirus_miatt_de_ez_sokszor_legyozheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70635ec4-c8ad-4ad4-8731-773f6dbc5b64","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Egyre_tobb_az_alvaszavar_a_koronavirus_miatt_de_ez_sokszor_legyozheto","timestamp":"2020. április. 27. 08:43","title":"Egyre több az alvászavar a koronavírus idején, de ez sokszor legyőzhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]