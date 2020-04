Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi hónapokban több mint tízszeresére nőtt az alkoholmérgezések száma az országban.\r

","shortLead":"Az utóbbi hónapokban több mint tízszeresére nőtt az alkoholmérgezések száma az országban.\r

","id":"20200427_Azt_hireszteltek_hogy_a_metilalkohol_gyogyitja_a_koronavirust_728an_haltak_be_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f477ef81-7ff0-4b0f-95d9-2e2fdba6d860","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_Azt_hireszteltek_hogy_a_metilalkohol_gyogyitja_a_koronavirust_728an_haltak_be_Iranban","timestamp":"2020. április. 27. 21:32","title":"Azt híresztelték, hogy a metilalkohol gyógyítja a koronavírust, 728-an haltak bele Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfa45ae-2d95-4408-94ea-914a86829507","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","timestamp":"2020. április. 28. 14:11","title":"Újabb válságkamatdöntésen van túl a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304a44b3-29bb-471f-a32c-536e68110759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra kellene gondolni az iskolák szerepét, az oktatási tartalmakat, az értékelést, a szülő-tanár viszonyt – javasolja egy nemzetközi szülői szervezet. Van mire alapozni: a járvány miatt minden országban kénytelenek voltak áttérni a távoktatásra, ez hasznos tapasztalatokat halmozott fel.\r

\r

","shortLead":"Újra kellene gondolni az iskolák szerepét, az oktatási tartalmakat, az értékelést, a szülő-tanár viszonyt – javasolja...","id":"20200429_A_tavtanulas_tapasztalataival_uj_tarsadalmi_szerzodest_szeretnenek_a_szulok_az_iskolarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=304a44b3-29bb-471f-a32c-536e68110759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee626a9-742e-4bff-b968-f395bf7aee76","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_A_tavtanulas_tapasztalataival_uj_tarsadalmi_szerzodest_szeretnenek_a_szulok_az_iskolarol","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"A távtanulás tapasztalataival új társadalmi szerződést szeretnének a szülők az iskoláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a pár gyermekpornográf képeket is terjesztett különböző fórumokon.\r

","shortLead":"A gyanú szerint a pár gyermekpornográf képeket is terjesztett különböző fórumokon.\r

","id":"20200429_Sajat_gyermeket_zaklatta_egy_ferfi_elettarsa_pedofil_kepeket_keszitett_ovodasokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6883a50b-b0b5-473b-aab9-8d1d375cbf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Sajat_gyermeket_zaklatta_egy_ferfi_elettarsa_pedofil_kepeket_keszitett_ovodasokrol","timestamp":"2020. április. 29. 08:57","title":"Saját gyermekét zaklatta egy férfi, óvónő élettársa pedofil képeket készített óvodásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8f2e26-bef8-44dd-af84-7e41a50b7fc0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mintha mi sem történt volna: koncertszervezésbe és óceánjáró turistautakba fektet a királyság.","shortLead":"Mintha mi sem történt volna: koncertszervezésbe és óceánjáró turistautakba fektet a királyság.","id":"20200428_SzaudArabia_nyugati_cegekbe_menekul_a_fenyegeto_olajkatasztrofa_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8f2e26-bef8-44dd-af84-7e41a50b7fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2749a0ad-4c13-4902-94e9-6386b309df53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_SzaudArabia_nyugati_cegekbe_menekul_a_fenyegeto_olajkatasztrofa_elol","timestamp":"2020. április. 28. 15:43","title":"Szaúd-Arábia nyugati cégekbe menekül a fenyegető olajkatasztrófa elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz politikusnak pártjára is figyelnie kell, mert a gyengülő Liga új vezért találhat.","shortLead":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz...","id":"20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d20c1-dd80-49db-a3e8-fdc05d516a66","keywords":null,"link":"/360/20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:00","title":"Orbán olasz elvtársának megártott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1649762a-16ec-402d-9c2d-d238d92aff02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész Anthony Fauci bőrébe bújva kritizálta az amerikai elnököt és a járvány ellen hozott intézkedéseit.","shortLead":"A színész Anthony Fauci bőrébe bújva kritizálta az amerikai elnököt és a járvány ellen hozott intézkedéseit.","id":"20200427_Brad_Pitt_jarvanyugyesnek_oltozve_osztotta_ki_Trumpot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1649762a-16ec-402d-9c2d-d238d92aff02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8428346d-4629-41d5-89b7-89de88161c39","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Brad_Pitt_jarvanyugyesnek_oltozve_osztotta_ki_Trumpot__video","timestamp":"2020. április. 27. 20:24","title":"Brad Pitt járványügyesnek öltözve osztotta ki Trumpot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés a megyeszékhely központi telephelyén működő egységeket érinti.","shortLead":"A döntés a megyeszékhely központi telephelyén működő egységeket érinti.","id":"20200429_Nem_fogad_mar_betegeket_a_tatabanyai_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7518ac-6bab-4e23-ad90-0ac13aee54df","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Nem_fogad_mar_betegeket_a_tatabanyai_korhaz","timestamp":"2020. április. 29. 10:29","title":"Nem fogad már betegeket a tatabányai kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]