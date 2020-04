Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói kínálatát az Apple. Csak jövőre jöhet új AirPods.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói...","id":"20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7857dc8-d69a-4dee-8b25-e8a4a911c968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","timestamp":"2020. április. 28. 07:03","title":"Nagyon jól fogy az AirPods, tízmilliószámra adja el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone kedden délelőtt azt közölte: sikerült helyre állítani a (régi UPC-s) vezetékes internetszolgáltatását.","shortLead":"A Vodafone kedden délelőtt azt közölte: sikerült helyre állítani a (régi UPC-s) vezetékes internetszolgáltatását.","id":"20200428_upc_nincs_internet_vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77da337-330a-4238-aa62-0a22b3472017","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_nincs_internet_vodafone","timestamp":"2020. április. 28. 09:33","title":"Vodafone: Helyreállt a UPC-s internetszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4363ed2-433a-4141-9a5c-0bbee8394b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","timestamp":"2020. április. 28. 07:20","title":"66 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téren tartott demonstráción most többen vettek részt, így a rendőrség is nagyobb erővel volt jelen.","shortLead":"A Clark Ádám téren tartott demonstráción most többen vettek részt, így a rendőrség is nagyobb erővel volt jelen.","id":"20200427_orban_viktor_tuntetes_dudalas_clark_adam_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89be7a0-3ab2-4801-be98-8af8bbac0676","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_orban_viktor_tuntetes_dudalas_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 27. 18:12","title":"Orbán ellen dudáltak, a rendőrség igazoltatta és megbírságolta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő eszközökkel kell ellátni a részleget, amely kimondottan ilyen bonyodalmakkal foglalkozik majd.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő...","id":"20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63374d87-8ac1-46ea-8d11-97fc2975fbc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","timestamp":"2020. április. 27. 12:03","title":"Bemutatták Trump űrhadseregének első támadófegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől több száz hazai villanyautó töltőpont használata fizetőssé válik.","shortLead":"Péntektől több száz hazai villanyautó töltőpont használata fizetőssé válik.","id":"20200427_majus_1tol_vege_a_villanyautok_ingyen_toltesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d314930e-5c01-4869-a5ee-7a6b9c502854","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_majus_1tol_vege_a_villanyautok_ingyen_toltesenek","timestamp":"2020. április. 27. 09:39","title":"Május 1-től vége a villanyautók ingyen töltésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos buszok és teherautók töltését segítő cégbe fektetett be nagy pénzt a Soros Fund Management.","shortLead":"Az elektromos buszok és teherautók töltését segítő cégbe fektetett be nagy pénzt a Soros Fund Management.","id":"20200428_Soros_Gyorgy_alapitvany_toltok_busz_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ee7f43-e670-44af-8f5b-091dacc99e7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Soros_Gyorgy_alapitvany_toltok_busz_kamion","timestamp":"2020. április. 28. 13:32","title":"Dollármilliókat ad Soros György alapítványa e-töltőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906eaa43-b64b-49f0-bb9e-5e6e5a810db6","c_author":"Gyöngyösi Márton","category":"itthon","description":"Válasz az Ungár–Bauer–Schiffer-vitában a Jobbikot érintő felvetésekre. ","shortLead":"Válasz az Ungár–Bauer–Schiffer-vitában a Jobbikot érintő felvetésekre. ","id":"20200427_Gyongyosi_Marton_Ertelmisegi_kodeves_a_koronavirus_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906eaa43-b64b-49f0-bb9e-5e6e5a810db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf295f3-8ad7-4d41-ad9c-68486c8ba0ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Gyongyosi_Marton_Ertelmisegi_kodeves_a_koronavirus_idejen","timestamp":"2020. április. 27. 15:51","title":"Gyöngyösi Márton: Értelmiségi ködevés a koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]