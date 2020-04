Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","shortLead":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","id":"20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993996ba-831d-476f-8c6f-b5186e55f167","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","timestamp":"2020. április. 27. 21:56","title":"Eltűnt egy férfi szüleinek a sírhelye a Megyeri úti temetőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben korábban három fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az intézményben korábban három fertőzöttet találtak.","id":"20200428_fertozes_szeged_vakok_es_gyengenlatok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ef915d-85ad-410b-b28e-5ecf29b4c47e","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_fertozes_szeged_vakok_es_gyengenlatok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 20:56","title":"Már több mint húsz fertőzött a vakok és gyengénlátók szegedi otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot csökkent 2019-ben az egész EU-ban a súlyos nélkülözésben élők aránya, a magyar folyamat is illik az európai trendbe.","shortLead":"Nagyot csökkent 2019-ben az egész EU-ban a súlyos nélkülözésben élők aránya, a magyar folyamat is illik az európai...","id":"20200429_eu_deprivacio_nelkulozo_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33ac3cb-2f7e-4746-a554-4206ab155a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_eu_deprivacio_nelkulozo_lista","timestamp":"2020. április. 29. 15:51","title":"Csak öt ország van az EU-ban, ahol több a súlyosan nélkülöző ember, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korlátozzák azt is, egyszerre hányan lehetnek egy légtérben. ","shortLead":"Korlátozzák azt is, egyszerre hányan lehetnek egy légtérben. ","id":"20200429_Teszteles_utan_maszkban_kezdodott_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad9b651-4251-4e63-ac78-776004030815","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Teszteles_utan_maszkban_kezdodott_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. április. 29. 15:39","title":"Tesztelés után, maszkban kezdődött újra a Barátok közt forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egyértelműsítené a jelenlegi szabályozást egy belügyminiszteri törvényjavaslat.","shortLead":"Egyértelműsítené a jelenlegi szabályozást egy belügyminiszteri törvényjavaslat.","id":"20200429_torvenyjavaslat_kozterulet_felugyelet_kerekbilincs_pinter_sandor_belugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211e3299-671f-4c4f-8e73-7e3801e7de0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_torvenyjavaslat_kozterulet_felugyelet_kerekbilincs_pinter_sandor_belugyminiszter","timestamp":"2020. április. 29. 15:15","title":"Pintér törvénybe foglaltatná, hogy nem kerékbilincselhetnek a közterület-felügyelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala elutasította azt a két kérelmet, amelyet a Dabus nevű mesterséges intelligencia nevében nyújtottak be. ","shortLead":"Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala elutasította azt a két kérelmet, amelyet a Dabus nevű mesterséges intelligencia...","id":"20200429_mesterseges_intelligencia_feltalalo_dabus_talalmany_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0620d4-d02b-4c05-966f-0884481565ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_mesterseges_intelligencia_feltalalo_dabus_talalmany_szabadalom","timestamp":"2020. április. 29. 20:13","title":"Megszületett az első határozat: a mesterséges intelligenciát nem illeti meg az ember joga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b2f76-a452-48a0-af52-14a3d7b8f02e","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az utóbbi években szinte az elviselhetetlenségig telt meg a társadalom feszültségekkel – véli a számos hazai és nemzetközi díjat nyert rendező. Hajdu Szabolcs a HVG-nek adott interjúban beszél arról is, hogy legújabb – online bemutatott – játékfilmjének atmoszférája miért idézi a 70-es éveket, miközben a Békeidő című alkotás valójában a jelenkor problémáinak látlelete. ","shortLead":"Az utóbbi években szinte az elviselhetetlenségig telt meg a társadalom feszültségekkel – véli a számos hazai és...","id":"202017__hajdu_szabolcs__webes_filmforgalmazasrol_neurozisrol__hallgatasi_dosszie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32b2f76-a452-48a0-af52-14a3d7b8f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e7ace2-9944-4f67-b42d-3cf6f22effb3","keywords":null,"link":"/360/202017__hajdu_szabolcs__webes_filmforgalmazasrol_neurozisrol__hallgatasi_dosszie","timestamp":"2020. április. 28. 16:00","title":"Hajdu Szabolcs: \"A függőség nem az Orbán-éra alatt kezdődött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","shortLead":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","id":"20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de242472-c169-412b-8adf-9e9b7420a0ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","timestamp":"2020. április. 28. 05:51","title":"Debreceni milliárdosok szálltak be Vajna Tímea luxuséttermébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]