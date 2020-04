Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8275cbe-a593-4f85-adb8-9082a91f826a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy neves berlini központú elemzőintézet alapítója azt javasolja a Der Spiegelben megjelent írásában, hogy az unió ne ájtatos szavakkal és üres fenyegetésekkel védje saját normáit az autokratáktól, hanem zárja el a pénzcsapot.","shortLead":"Egy neves berlini központú elemzőintézet alapítója azt javasolja a Der Spiegelben megjelent írásában, hogy az unió ne...","id":"20200428_Gerald_Knaus_der_spiegel_orban_viktor_europai_unio_tamogatas_megvonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8275cbe-a593-4f85-adb8-9082a91f826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0473f0e-8fda-472b-b519-0b851445d936","keywords":null,"link":"/360/20200428_Gerald_Knaus_der_spiegel_orban_viktor_europai_unio_tamogatas_megvonas","timestamp":"2020. április. 28. 07:30","title":"Gerald Knaus: Orbánék csak a pénzből értenek, ezzel is kell megfogni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85aa671c-62b4-4029-820c-b1c2a11cb418","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A világ legnagyobb filmes seregszemléinek, köztük a cannes-i, a torontói, a velencei és a berlini filmfesztiválnak a közreműködésével valósul meg májusban a We Are One: A Global Film Festival elnevezésű ingyenes, virtuális rendezvény a YouTube-on.\r

\r

","shortLead":"A világ legnagyobb filmes seregszemléinek, köztük a cannes-i, a torontói, a velencei és a berlini filmfesztiválnak...","id":"20200428_Cannes_Berlin_Velence_a_karosszekbol__ingyenes_online_filmfesztival_indul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85aa671c-62b4-4029-820c-b1c2a11cb418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a563c20-66a6-4330-aa86-ae35054fdd56","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_Cannes_Berlin_Velence_a_karosszekbol__ingyenes_online_filmfesztival_indul","timestamp":"2020. április. 28. 08:37","title":"Cannes, Berlin, Velence a karosszékből – ingyenes online filmfesztivál indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Nyúl Sándor visszaszállna a Gránit Bankba és az irodapiacra is optimistán tekint.","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Nyúl Sándor visszaszállna a Gránit Bankba és...","id":"20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nyul_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e997189-0f54-4a97-b323-6c129ec5d590","keywords":null,"link":"/360/20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nyul_Sandor","timestamp":"2020. április. 29. 14:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Nyúl Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héttől fokozatos enyhítések jönnek, ezért Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint várhatóan nőni fog a fertőzöttek és a súlyos betegek száma. Ha pedig a járvány túllépne az előre meghatározott mértéken, akkor ismét szigorítások következnek.","shortLead":"A jövő héttől fokozatos enyhítések jönnek, ezért Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint...","id":"20200428_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bcbdb8-ee06-4146-8910-ff4570f4da0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. április. 28. 10:49","title":"Palkovics a kormány koronavírus elleni védekezéséről: A lényeg a „húzd meg, ereszd meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és ebben férje minimum bűnrészes.","shortLead":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és...","id":"20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc82fb1-094b-4665-8e1f-87122dabdafb","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","timestamp":"2020. április. 28. 17:06","title":"Meggyilkolhatta feleségét, ezért őrizetbe vették az egyik leggazdagabb norvég üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63993ecd-adb6-4b01-9959-a2628ad92c08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhunyt James Beggs, aki az űrsiklóprogram korai éveiben vezette az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA). Szívelégtelenség következtében 94 éves korában a múlt héten érte a halál bethesdai otthonában.","shortLead":"Elhunyt James Beggs, aki az űrsiklóprogram korai éveiben vezette az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA...","id":"20200428_meghalt_james_beggs_nasa_igazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63993ecd-adb6-4b01-9959-a2628ad92c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb7e707-f755-4fb2-bd71-a90b0f254b2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_meghalt_james_beggs_nasa_igazgato","timestamp":"2020. április. 28. 18:03","title":"Meghalt James Beggs, aki NASA-igazgatóként új űrkorszakot nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8249f9-1c92-4e7e-b581-383e7dcd764e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angol nyelvből és informatikából is vállalnak ingyen online oktatást, de magányos idősekkel is szívesen tartják a kapcsolatot. ","shortLead":"Angol nyelvből és informatikából is vállalnak ingyen online oktatást, de magányos idősekkel is szívesen tartják...","id":"20200428_Onkentes_korrepetalas_lelki_segitsegnyujtas_CEU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b8249f9-1c92-4e7e-b581-383e7dcd764e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4132d4c7-2598-4f19-bd55-c22b1fcbd4ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Onkentes_korrepetalas_lelki_segitsegnyujtas_CEU","timestamp":"2020. április. 28. 15:19","title":"Korrepetálást és lelki segítségnyújtást is vállalnak a CEU önkéntesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0c3c6-5644-445c-b259-d7c166efe494","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAP-1 készítmény a koronavírus ellen is hatásos. Nem gyógyszer, a kilincsekre, liftek gombjaira kell ráfújni – azokra, amiket sokan érintenek meg.","shortLead":"A MAP-1 készítmény a koronavírus ellen is hatásos. Nem gyógyszer, a kilincsekre, liftek gombjaira kell ráfújni –...","id":"20200427_bevonat_anyag_antivirus_bakterium_koronavirus_hongkong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0c3c6-5644-445c-b259-d7c166efe494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5559cced-0dd2-4764-9e4a-17aca3ed2ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_bevonat_anyag_antivirus_bakterium_koronavirus_hongkong","timestamp":"2020. április. 27. 15:10","title":"Tíz évig \"főzték\", végre kész: 90 napig véd a vírusok ellen egy kínai csodaszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]