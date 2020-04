Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5329b519-5230-436f-ba9f-e07a754f2c83","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormányfő és élettársa korábban nyár elejére várta első közös gyermekét.","shortLead":"A kormányfő és élettársa korábban nyár elejére várta első közös gyermekét.","id":"20200429_Megszuletett_Boris_Johnson_kisfia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5329b519-5230-436f-ba9f-e07a754f2c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4f4a1a-ad3f-4b80-ab14-6ff409d8925a","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Megszuletett_Boris_Johnson_kisfia","timestamp":"2020. április. 29. 13:11","title":"Megszületett Boris Johnson kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök a párbeszédes Szabó Tímeát illette keresetlen szavakkal.\r

","shortLead":"A házelnök a párbeszédes Szabó Tímeát illette keresetlen szavakkal.\r

","id":"20200430_mediahatosag_ellenzeki_politikusok_kover_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337c2c81-a73b-4616-8a43-3032de43560c","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_mediahatosag_ellenzeki_politikusok_kover_laszlo","timestamp":"2020. április. 30. 15:58","title":"A médiahatóság elé viszik Kövér László kijelentéseit ellenzéki képviselőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c69acd-2ab5-4afb-9c98-60d041e7553b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Magyar Film Napja!","shortLead":"Jön a Magyar Film Napja!","id":"20200429_Husz_magyar_vigjatekot_nezhet_meg_tiz_napig_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c69acd-2ab5-4afb-9c98-60d041e7553b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cae4751-aa5a-4e92-ba02-6f8fb0526065","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Husz_magyar_vigjatekot_nezhet_meg_tiz_napig_ingyen","timestamp":"2020. április. 29. 10:10","title":"Húsz magyar vígjátékot nézhet meg tíz napig ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ceaf88d-660e-4940-93c0-003915e49b09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány felpörgette az aukciós piacot: sorra rekordokat döntenek az aukciós házak online árverései. Az 1930-as évekből származik az a Cartier-karkötő, ami a Sotheby's aukciósház keddi online árverésén rekordot jelentő 1,34 millió dollárért, körülbelül 426 millió forintért cserélt gazdát.","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette az aukciós piacot: sorra rekordokat döntenek az aukciós házak online árverései...","id":"20200429_Rekordaron_tobb_mint_420_millio_forintert_kelt_egy_Cartierkarkoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ceaf88d-660e-4940-93c0-003915e49b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b953830d-fc03-40da-86fa-390e3b89072b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Rekordaron_tobb_mint_420_millio_forintert_kelt_egy_Cartierkarkoto","timestamp":"2020. április. 29. 17:01","title":"Rekordáron, több mint 420 millió forintért kelt egy Cartier-karkötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és borította a terveket. A vállalatnál költségcsökkentéssel, valamint a vezetők és szakértők fizetéseinek megvágásával próbálkoznak, emellett ráállnak a koronavírus-gyorstesztek gyártására.","shortLead":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és...","id":"20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b953ae17-a48b-49d4-a97c-2cac2d347665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 12:15","title":"A magyar Bosch-gyárak termékeit most is veszik, ezért úszhatjuk meg a gyárbezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a húszezredik kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Az Országos Széchényi Könyvtár digitális gyűjteményeinek látogatói több mint 20 ezer könyvet, csaknem 650 ezer cikket és rengeteg képet tölthetnek le ingyenesen, többféle formátumban. Az érdeklődők a különféle tudományos kötetektől a szakkönyveken át klasszikus és kortárs irodalmi alkotások és ismeretterjesztő művek között válogathatnak.","shortLead":"Felkerült a húszezredik kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Az Országos Széchényi Könyvtár digitális...","id":"20200429_magyar_elektronikus_konyvtar_huszezer_kotet_letoltheto_mek_epa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d8ffc9-b89a-44f8-9cb9-1fa0223328da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_magyar_elektronikus_konyvtar_huszezer_kotet_letoltheto_mek_epa","timestamp":"2020. április. 29. 08:03","title":"Innen több mint 20 000 magyar nyelvű könyvet tölthet le ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul az élet. ","shortLead":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul...","id":"20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e5b9e-7671-46ef-9ff5-593d245ef614","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2020. április. 30. 11:07","title":"Így változik az élet hétfőtől – a legfontosabb tudnivalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 3,1 milliót a koronavírusos betegek száma a világon.","shortLead":"Meghaladta a 3,1 milliót a koronavírusos betegek száma a világon.","id":"20200429_Tobb_mint_75_ezer_fertozottel_lett_tobb_egy_nap_alatt_ujabb_6_ezer_beteg_halt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7494de9-c03e-4dc6-86f9-c915835f3599","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Tobb_mint_75_ezer_fertozottel_lett_tobb_egy_nap_alatt_ujabb_6_ezer_beteg_halt_meg","timestamp":"2020. április. 29. 09:37","title":"Több mint 75 ezer fertőzöttel lett több egy nap alatt, újabb 6 ezer beteg halt meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]