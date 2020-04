Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82127c63-3ecc-4ca6-9d47-e26b32ee3039","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás lett az Igazságügyi Minisztérium új államtitkára. Hat évvel ezelőtt alaptalan vádaskodás miatt kellett lemondania Trócsányi László akkori miniszter kabinetfőnöki tisztségéről.","shortLead":"Hajas Barnabás lett az Igazságügyi Minisztérium új államtitkára. Hat évvel ezelőtt alaptalan vádaskodás miatt kellett...","id":"20200428_Uj_allamtitkar_amiota_megbukott_egyre_feljebb_lep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82127c63-3ecc-4ca6-9d47-e26b32ee3039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10bde3f-c1df-47d7-b028-fd97747cc623","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Uj_allamtitkar_amiota_megbukott_egyre_feljebb_lep","timestamp":"2020. április. 28. 16:20","title":"Államtitkár lett Trócsányi egykori kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","shortLead":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","id":"20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9526800f-109d-4f06-a1da-c286ea276136","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","timestamp":"2020. április. 29. 10:37","title":"Meghalt Irrfan Khan, a Pi élete és a Jurassic World színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és üzletember ötletének részleteiről, de ha mégis van benne valami, akkor olyasmi kerül a piacra, ami eddig lehetetlennek tűnt. ","shortLead":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és...","id":"202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311c04f2-e82f-4ad1-946b-ed00d7eacd97","keywords":null,"link":"/360/202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"Ahol nincs térerő, ott is működik – sima mobillal is csatlakozni lehet majd a műholdas hálózathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b808282-fe64-4ff3-befd-da241262e97b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem idegen a magyar képzőművészetnek a mostani zárt helyzet – mondja Kieselbach Tamás. A művészettörténész szerint ezért is van szükség az olyan kezdeményezésekre, mint az ő karantén-tárlatuk. 15 kortárs képzőművész, több mint 70 alkotásából nyílt különleges kiállítása a Kieselbach Galériának – ennek hátteréről is mesélt Kieselbach Tamás. ","shortLead":"Nem idegen a magyar képzőművészetnek a mostani zárt helyzet – mondja Kieselbach Tamás. A művészettörténész szerint...","id":"20200429_Kieselbach_Tamas_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b808282-fe64-4ff3-befd-da241262e97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2eed19-7cee-49e0-a02d-4563b7d8302d","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kieselbach_Tamas_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 29. 18:30","title":"Kieselbach Tamás a Home office-ban: \"A magyar festészet Trianon óta karanténban van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304a44b3-29bb-471f-a32c-536e68110759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra kellene gondolni az iskolák szerepét, az oktatási tartalmakat, az értékelést, a szülő-tanár viszonyt – javasolja egy nemzetközi szülői szervezet. Van mire alapozni: a járvány miatt minden országban kénytelenek voltak áttérni a távoktatásra, ez hasznos tapasztalatokat halmozott fel.\r

\r

","shortLead":"Újra kellene gondolni az iskolák szerepét, az oktatási tartalmakat, az értékelést, a szülő-tanár viszonyt – javasolja...","id":"20200429_A_tavtanulas_tapasztalataival_uj_tarsadalmi_szerzodest_szeretnenek_a_szulok_az_iskolarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=304a44b3-29bb-471f-a32c-536e68110759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee626a9-742e-4bff-b968-f395bf7aee76","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_A_tavtanulas_tapasztalataival_uj_tarsadalmi_szerzodest_szeretnenek_a_szulok_az_iskolarol","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"A távtanulás tapasztalataival új társadalmi szerződést szeretnének a szülők az iskoláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cbe845-c4a1-4f56-9863-152f08389e3d","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember: rájövünk, hogy nem akarunk az árral sodródni, helyette szeretnénk a saját kezünkbe venni a sorsunkat.","shortLead":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember...","id":"proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40cbe845-c4a1-4f56-9863-152f08389e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff4aa6d-d545-4a89-b105-1670b391550d","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","timestamp":"2020. április. 30. 09:30","title":"Ha Ön sem kíván kés alá feküdni egy aranyér miatt, cselekedjen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta keringenek már az interneten azok a felvételek, melyeken különös, repülő objektumok láthatók. A videókat most az amerikai védelmi minisztérium is kiadta, jelezvén, hogy valóban azonosítatlan repülő tárgyakról van szó.","shortLead":"Évek óta keringenek már az interneten azok a felvételek, melyeken különös, repülő objektumok láthatók. A videókat most...","id":"20200428_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5149246-33dc-4e4d-bcc3-8d549d8c70a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2020. április. 28. 15:03","title":"Közzétett három videót a Pentagon, hivatalosan is ufók vannak rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeges tesztelés, a tüneteket produkálók elkülönítése, az iskolák és a kereskedelmi egységek újranyitása, valamint a tömegközlekedési járműveken a kötelező maszkviselés a legfontosabb pontjai a koronavírus-járvány miatt kihirdetett kijárási korlátozásokat május 11-től fokozatosan felváltó óvintézkedésekről szóló francia kormányjavaslatnak.\r

","shortLead":"Tömeges tesztelés, a tüneteket produkálók elkülönítése, az iskolák és a kereskedelmi egységek újranyitása, valamint...","id":"20200429_Franciaorszagban_enyhitik_a_korlatozasokat_de_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f7b1c0-0d2b-4428-abcc-b166102dadc4","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Franciaorszagban_enyhitik_a_korlatozasokat_de_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2020. április. 29. 05:46","title":"Franciaországban enyhítik a korlátozásokat, de meghosszabbítják a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]