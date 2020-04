Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","shortLead":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","id":"20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff649f-9707-4021-92f8-da2f68a32380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","timestamp":"2020. április. 28. 12:04","title":"800 millió forintra büntették a befektetőknek nagy károkat okozó magyar–indonéz-párost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe tett a társat kereső egyedülállóknak, igaz, a mostani helyzetnek lehetnek pozitív hozadékai is. És persze a szerelem is mindent legyőz.","shortLead":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe...","id":"20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc400d0-289a-4077-abeb-85f1f7bdc5f0","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","timestamp":"2020. április. 29. 20:00","title":"Egyedülálló karanténban megosztaná – randizás járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő napokban döntenek.","shortLead":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő...","id":"20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb73ce6c-b09d-48f9-93df-bbe481b9552a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","timestamp":"2020. április. 28. 21:55","title":"Csehországban a kormány megjutalmazza a járvány ellen küzdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett új higiéniai előírások sorát léptették életbe, hogy segítsék a fizikai távolságtartást a beszállás során, és biztosítsák az eddiginél is nagyobb tisztaságot a repülőgépek fedélzetén.","shortLead":"Emellett új higiéniai előírások sorát léptették életbe, hogy segítsék a fizikai távolságtartást a beszállás során, és...","id":"20200429_wizz_air_higieniai_eloirasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0852ea3c-9d04-4ba1-8159-1faddec99578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_wizz_air_higieniai_eloirasok","timestamp":"2020. április. 29. 10:13","title":"Kötelező maszkhasználatot vezetett be járatain a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4164c9-854a-4c61-b13a-18d7bcb38809","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaságért felelős biztos szerint május 6-ig kell előterjeszteni az erről szóló javaslatot.","shortLead":"A gazdaságért felelős biztos szerint május 6-ig kell előterjeszteni az erről szóló javaslatot.","id":"20200430_gentiloni_csomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba4164c9-854a-4c61-b13a-18d7bcb38809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ff2c66-074b-409f-bd83-81f4b0df48d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_gentiloni_csomag","timestamp":"2020. április. 30. 05:24","title":"Gentiloni: 1500 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagra lenne szüksége az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a32de-49f7-4e05-984e-9c965dee621e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebukott egy futár Németországban, a nyomok egy nógrádi faluba vezettek. A rendőrök egy profi kertészetet találtak.","shortLead":"Lebukott egy futár Németországban, a nyomok egy nógrádi faluba vezettek. A rendőrök egy profi kertészetet találtak.","id":"20200430_Szuret_utan_csaptak_le_a_rendorok_egy_nogradi_marihuanaultetvenyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49a32de-49f7-4e05-984e-9c965dee621e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced7e8b1-ca5a-4958-91ca-85b00c9ac09a","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Szuret_utan_csaptak_le_a_rendorok_egy_nogradi_marihuanaultetvenyre","timestamp":"2020. április. 30. 07:56","title":"Szüret után csaptak le a rendőrök egy nógrádi marihuánaültetvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802749e3-ca77-4ea5-909b-62c85f87f246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges hatkerekű járművek szinte minden terepviszonyt képesek leküzdeni, és a robbantások sem igazán képesek kárt tenni bennük.","shortLead":"A különleges hatkerekű járművek szinte minden terepviszonyt képesek leküzdeni, és a robbantások sem igazán képesek kárt...","id":"20200430_korkameras_pancelozott_szuperjarmuvek_keszultek_budapesten_komondor_tuzoltosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802749e3-ca77-4ea5-909b-62c85f87f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15468af6-fc08-483b-8cfa-cf16a0e524f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_korkameras_pancelozott_szuperjarmuvek_keszultek_budapesten_komondor_tuzoltosag","timestamp":"2020. április. 30. 06:41","title":"Körkamerás páncélozott szuper-járművek készültek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398d458f-6bee-492d-a509-7e0bf508344e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár hamarosan újranyithatnak a piacok Ukrajnában, több száz kiskereskedő tüntetett a korlátozások enyhítéséért, hogy biztosíthassák a megélhetésüket. ","shortLead":"Bár hamarosan újranyithatnak a piacok Ukrajnában, több száz kiskereskedő tüntetett a korlátozások enyhítéséért...","id":"20200429_Kiskereskedok_tuntettek_Ukrajnaban_hogy_dolgozhassanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398d458f-6bee-492d-a509-7e0bf508344e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbee71c-55d9-418f-b958-26f36c777f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Kiskereskedok_tuntettek_Ukrajnaban_hogy_dolgozhassanak","timestamp":"2020. április. 29. 16:37","title":"Kiskereskedők tüntettek Ukrajnában, hogy kinyithassanak végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]