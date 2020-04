Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd9afe97-3edb-46af-9d27-7890762e39f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt olyan helyiség, ahol pizzásdobozból készült a mennyezet.\r

","shortLead":"Volt olyan helyiség, ahol pizzásdobozból készült a mennyezet.\r

","id":"20200429_Penesz_es_mocsok_lepte_el_az_egri_pizzazot_a_Nebih_bezaratta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9afe97-3edb-46af-9d27-7890762e39f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af025c42-7f04-446c-8031-24774d79559f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Penesz_es_mocsok_lepte_el_az_egri_pizzazot_a_Nebih_bezaratta","timestamp":"2020. április. 29. 10:35","title":"Penész és mocsok lepte el az egri pizzázót, a Nébih bezáratta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aa00d3-a0c3-4696-b9bd-c4fa083360b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 77 ezren fertőződtek meg a vírussal és több mint 10 ezren haltak bele a járványba.","shortLead":"Egy nap alatt 77 ezren fertőződtek meg a vírussal és több mint 10 ezren haltak bele a járványba.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64aa00d3-a0c3-4696-b9bd-c4fa083360b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be259c7-399a-4a10-89fc-9d7ebf4279b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 30. 10:44","title":"Már csaknem 3,2 millióan fertőződtek meg a koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82026f9-6493-433f-b2f8-c4f1054be82f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 32 colos kerekekkel a Chevrolet Impala egy moldáv utcán keltett megdöbbenést.","shortLead":"A 32 colos kerekekkel a Chevrolet Impala egy moldáv utcán keltett megdöbbenést.","id":"20200429_82_centis_kerekeket_rakott_a_kocsija_ala_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82026f9-6493-433f-b2f8-c4f1054be82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e154382-cfac-407d-b13e-17da2f3deab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_82_centis_kerekeket_rakott_a_kocsija_ala_egy_autos","timestamp":"2020. április. 29. 10:52","title":"82 centis kerekeket rakott a kocsija alá egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem statáriális döntéssel hozná meg a főváros a forgalomcsillapító intézkedéseit, és azok nem is vonatkoznának egységesen minden útszakaszra a főpolgármester szerint.","shortLead":"Nem statáriális döntéssel hozná meg a főváros a forgalomcsillapító intézkedéseit, és azok nem is vonatkoznának...","id":"20200429_karacsony_sebessegkorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82902865-807f-4934-9993-d74c743a667f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_karacsony_sebessegkorlatozas","timestamp":"2020. április. 29. 14:56","title":"Karácsony: Nincs arról szó, hogy minden egyes útszakaszon csökkentenék a megengedett sebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","shortLead":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","id":"20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25643634-51a1-49d1-a605-cdd67ffb2770","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","timestamp":"2020. április. 28. 15:10","title":"Így gyűjtik a vérplazmát a koronavírusból felgyógyultakból Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz politikusnak pártjára is figyelnie kell, mert a gyengülő Liga új vezért találhat.","shortLead":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz...","id":"20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d20c1-dd80-49db-a3e8-fdc05d516a66","keywords":null,"link":"/360/20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:00","title":"Orbán olasz elvtársának megártott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége az állami intézményeknek. ","shortLead":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége...","id":"20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececb445-b200-4847-9468-23a466084af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","timestamp":"2020. április. 29. 17:52","title":"Az ÁSZ megállapította, hogy tovább javult a közszféra korrupció elleni védettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorú előírások mellett nyitnak ki a magyar üzletek. Az áruházakba csak maszkban lehet majd belépni.","shortLead":"Szigorú előírások mellett nyitnak ki a magyar üzletek. Az áruházakba csak maszkban lehet majd belépni.","id":"20200429_ikea_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e659a8-cd42-4186-af29-03b5ead4df83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_ikea_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 11:25","title":"Május 5-től újra nyitva lesznek az IKEA áruházai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]