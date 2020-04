Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt Budapesten. Itt az alkalom újragondolni a főváros közlekedésfejlesztési terveit.","shortLead":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt...","id":"20200429_Kotetlen_palyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b37c15-7999-4aee-ad1a-f8be013ee951","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kotetlen_palyan","timestamp":"2020. április. 29. 13:00","title":"A járványt legyőzzük, de aztán újra idegbajt kapunk a pesti dugóktól. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron. Körülbelül így szól az új iPhone SE receptje – kipróbáltuk a 200 ezer forint alá becsúszó mobilt.","shortLead":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron...","id":"20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8bc1f4-9f00-419d-920d-32b704149bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","timestamp":"2020. április. 28. 20:00","title":"Időgép nem rossz áron: teszten a kicsiben nagy 2020-as iPhone SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67d78a-18de-47db-86bf-58c211cb7f7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett legnagyobb sebesség a 4-es főútnak ezen a szakaszán 90 km/óra.","shortLead":"A megengedett legnagyobb sebesség a 4-es főútnak ezen a szakaszán 90 km/óra.","id":"20200430_209cel_mertek_be_egy_Nissan_GTRt_Teglasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b67d78a-18de-47db-86bf-58c211cb7f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fb3501-507c-4c47-92dd-c3e2d15615f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_209cel_mertek_be_egy_Nissan_GTRt_Teglasnal","timestamp":"2020. április. 30. 14:08","title":"209-cel mértek be egy Nissan GT-R-t Téglásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Óvatos és diplomatikus volt, egyebek között németbarátsága gátolta meg abban, hogy szót emeljen a holokauszt miatt. XII. Pius máig vitatott megítélését tovább árnyalhatja, hogy kutathatók lettek a vatikáni titkos archívumban az ő uralkodása idején keletkezett dokumentumok.","shortLead":"Óvatos és diplomatikus volt, egyebek között németbarátsága gátolta meg abban, hogy szót emeljen a holokauszt miatt...","id":"202017__vatikani_titkos_archivum__xii_pius__hibauzenet__titkok_nyitja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23853772-6239-47e5-8504-2b2b7d8453cb","keywords":null,"link":"/360/202017__vatikani_titkos_archivum__xii_pius__hibauzenet__titkok_nyitja","timestamp":"2020. április. 29. 11:00","title":"Most mindenki megtudhatja, miért hallgatott XII. Pius pápa a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyos utak esetében szerinte túlzás ilyesmiben gondolkodni.","shortLead":"Bizonyos utak esetében szerinte túlzás ilyesmiben gondolkodni.","id":"20200429_vitezy_david_karacsony_gergely_sebessegkorlatozas_budapesten_javaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2978185-2793-4185-8e4b-666965048036","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_vitezy_david_karacsony_gergely_sebessegkorlatozas_budapesten_javaslat","timestamp":"2020. április. 29. 13:05","title":"Vitézy nem rajong Karácsony sebességcsökkentős tervéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ea749-bf44-4ad7-99de-33f08d72e85a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő napokban újra elérhetővé teszi legjobban sikerült Google Doodle játékait a keresőcég. Egyszerű, de mókás alkotásokról van szó, melyek akár egy pár perces szünet erejéig is játszhatók.","shortLead":"A következő napokban újra elérhetővé teszi legjobban sikerült Google Doodle játékait a keresőcég. Egyszerű, de mókás...","id":"20200430_google_doodle_jatek_a_bongeszoben_koronavirus_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b21ea749-bf44-4ad7-99de-33f08d72e85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c38013-a8a5-44d6-a35a-7cd2b2c42f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_google_doodle_jatek_a_bongeszoben_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. április. 30. 10:33","title":"Letöltés nélkül, böngészőben: a Google oldalán minden nap új játékkal játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9afe97-3edb-46af-9d27-7890762e39f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt olyan helyiség, ahol pizzásdobozból készült a mennyezet.\r

","shortLead":"Volt olyan helyiség, ahol pizzásdobozból készült a mennyezet.\r

","id":"20200429_Penesz_es_mocsok_lepte_el_az_egri_pizzazot_a_Nebih_bezaratta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9afe97-3edb-46af-9d27-7890762e39f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af025c42-7f04-446c-8031-24774d79559f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Penesz_es_mocsok_lepte_el_az_egri_pizzazot_a_Nebih_bezaratta","timestamp":"2020. április. 29. 10:35","title":"Penész és mocsok lepte el az egri pizzázót, a Nébih bezáratta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt őszig semmilyen sportrendezvényt nem engedélyeznek, jelentette be Edouard Philippe miniszterelnök.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt őszig semmilyen sportrendezvényt nem engedélyeznek, jelentette be Edouard Philippe...","id":"20200428_koronavirus_foci_francia_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5726ff1-0459-41a7-ae24-bb070ae2c09f","keywords":null,"link":"/sport/20200428_koronavirus_foci_francia_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 28. 18:01","title":"Lefújták a francia bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]