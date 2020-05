Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem rektora, Merkely Béla kifejezetten optimista a járvány terjedését illetően.","shortLead":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem...","id":"20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86659413-fe52-4d15-bc27-9f72f6f76715","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 01. 21:38","title":"Merkely: Optimista vagyok abban, hogy komoly járvány már nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február végén volt olyan nap, amikor 909 fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Február végén volt olyan nap, amikor 909 fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200430_koronavirus_fertozes_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6848da47-659b-4dfc-a73a-f9f06eaf757a","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_fertozes_del_korea","timestamp":"2020. április. 30. 12:20","title":"Dél-Koreában nullára csökkent az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul az élet. ","shortLead":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul...","id":"20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e5b9e-7671-46ef-9ff5-593d245ef614","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2020. április. 30. 11:07","title":"Így változik az élet hétfőtől – a legfontosabb tudnivalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","shortLead":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","id":"20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a5428-650b-4bce-8410-eb550c48a3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","timestamp":"2020. április. 30. 11:21","title":"Szemrevaló lett az első osztrák–kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek a következő hónapokban. Orbán Viktor ezúttal is a sajátos elveken nyugvó újraelosztást választotta a rászorulók megsegítése helyett.","shortLead":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló...","id":"202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9967b-7310-466b-89c7-f6daddc145cf","keywords":null,"link":"/360/202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","timestamp":"2020. április. 30. 11:00","title":"Mészároséknak meg sem kottyan majd a válság, mert Orbán nem engedi el a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újraindul az egészségügyi ellátás, de a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő, de nem sürgős beavatkozások előtt kötelező a betegek tesztelése, és a magas kockázatú beavatkozásokat csak egy negatív PCR-teszt eredmény után lehet elvégezni - derült ki abból a levélből, melyet Kásler Miklós küldött az egészségügyi szolgáltatóknak. ","shortLead":"Újraindul az egészségügyi ellátás, de a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő, de nem sürgős...","id":"20200502_Kasler_ellatas_pcr_teszt_koronavirus_egeszsegugy_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ef59dd-3622-4119-98d1-992943527c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kasler_ellatas_pcr_teszt_koronavirus_egeszsegugy_mutet","timestamp":"2020. május. 02. 09:58","title":"Újraindul az egészségügy, de vírusteszt kell a nem sürgős műtétekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc858f3b-e537-4de8-83e9-da6ac4c12449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarországi hackathon után Európában is tarolt a Team Discover nevű csapat által megálmodott egészségügyi eszköz.","shortLead":"A magyarországi hackathon után Európában is tarolt a Team Discover nevű csapat által megálmodott egészségügyi eszköz.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_team_discover_szemuveg_hackathon_euvsvirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc858f3b-e537-4de8-83e9-da6ac4c12449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd84313-9dba-408b-8ca9-8fb7fe6d765a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_jarvany_team_discover_szemuveg_hackathon_euvsvirus","timestamp":"2020. április. 30. 12:03","title":"Európai díjat nyert a magyar egyetemisták csodaszemüvege, ami segíthet az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Oroszország nagyon nehezen akarta átadni az adatokat.\r

","shortLead":"Oroszország nagyon nehezen akarta átadni az adatokat.\r

","id":"20200430_A_vizsgalt_orosz_sportolok_tobb_mint_felenek_doppingmintajat_a_moszkvai_laboratoriumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac4fe49-a2f6-455a-b943-5779cf1e0e62","keywords":null,"link":"/sport/20200430_A_vizsgalt_orosz_sportolok_tobb_mint_felenek_doppingmintajat_a_moszkvai_laboratoriumban","timestamp":"2020. április. 30. 21:35","title":"A vizsgált orosz sportolók több mint felének doppingmintáját manipulálták a moszkvai laboratóriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]