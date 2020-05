Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Átlagosnak és könnyűnek értékelték a magyarérettségit a hvg.hu által megkérdezett diákok. A többségük inkább a keddi matektól fél.","shortLead":"Átlagosnak és könnyűnek értékelték a magyarérettségit a hvg.hu által megkérdezett diákok. A többségük inkább a keddi...","id":"20200504_Megjottek_az_elso_velemenyek_a_magyarerettsegirol_megoldhato_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd401849-c8b6-4040-9c17-72d671996575","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Megjottek_az_elso_velemenyek_a_magyarerettsegirol_megoldhato_volt","timestamp":"2020. május. 04. 13:13","title":"Megjöttek az első vélemények a magyarérettségiről: megoldható volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","shortLead":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","id":"20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6197f7-ad64-4e3c-90a8-2b5ba076299a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 07:23","title":"A flottája lehető legtöbb járművét elindítja a BKK az érettségi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparkamara elnöke szerint a felméréseik azt mutatják, hogy a kis- és közepes vállalkozások könnyebben megúszhatják a válságot, mint egyes multik.","shortLead":"Az iparkamara elnöke szerint a felméréseik azt mutatják, hogy a kis- és közepes vállalkozások könnyebben megúszhatják...","id":"20200504_parragh_laszlo_mkik_iparkamara_valsag_jarvany_gazdasagvedelmi_akcioterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a472011-0443-44fa-b6d2-10b8d327a73a","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_parragh_laszlo_mkik_iparkamara_valsag_jarvany_gazdasagvedelmi_akcioterv","timestamp":"2020. május. 04. 11:17","title":"Parragh: 3 hónapnál is tovább járhatna az álláskeresési járadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják az uniós engedélyt. ","shortLead":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják...","id":"20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126d1605-195f-4bd6-9b0d-931fac8812c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","timestamp":"2020. május. 03. 16:42","title":"Minél hamarabb bevetnék a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","shortLead":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","id":"20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a663fda3-d4ed-4896-ad56-17589a2756e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","timestamp":"2020. május. 04. 06:11","title":"Először nem jelentettek újabb fertőzöttet Új-Zélandon március közepe óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","shortLead":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","id":"20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b96074-7c7b-4b54-9649-24aa3a06a0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","timestamp":"2020. május. 04. 11:12","title":"Ezt kapták a vizsgázók a magyarérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","shortLead":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","id":"20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfe3268-bb17-4e26-af0f-07820378acfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. május. 04. 06:41","title":"OT rendszámos remek Kispolszki várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27807c9c-1ef6-4001-b59e-023739372321","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Naponta 3700 védőeszközt készítenek a nyíregyházi üzemben.","shortLead":"Naponta 3700 védőeszközt készítenek a nyíregyházi üzemben.","id":"20200504_vedoszemuveg_lego_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27807c9c-1ef6-4001-b59e-023739372321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfaac13-d19e-4afa-b8cc-0342c3628f5f","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_vedoszemuveg_lego_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 04. 16:51","title":"Védőszemüvegeket gyárt a magyar egészségügyi dolgozóknak a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]