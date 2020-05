Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5475c668-9ea7-40a6-92b9-90121b2ad1fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 363 életet követelt a járvány.","shortLead":"Már 363 életet követelt a járvány.","id":"20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5475c668-9ea7-40a6-92b9-90121b2ad1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a8a5b2-b45d-47da-b000-6dae6128522b","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 05. 06:56","title":"Meghalt 12 beteg, 3065-re nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromezernél is több regisztrált fertőzött van már Magyarországon a friss, hétfő reggeli adatok szerint. Egy francia lap azon csodálkozik, hogy a válság közepén is megtartjuk az érettségit, sok országban ugyanis elhalasztották ezt, épp a koronavírus miatt. Járványhírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Háromezernél is több regisztrált fertőzött van már Magyarországon a friss, hétfő reggeli adatok szerint. Egy francia...","id":"20200504_Haromezer_felett_a_regisztralt_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690b419f-a95e-47c3-b860-1a4b936f2f03","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Haromezer_felett_a_regisztralt_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 04. 07:13","title":"351-re nőtt az elhunytak száma Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek szert. Sokan látják ennek a veszélyét, miközben arra is felhívják a figyelmet, hogy a demokráciák hatékonyabban tudnak harcolni a válság ellen. De amíg mindenki a védekezéssel van elfoglalva, az autokraták tudnak a zavarosban halászni.","shortLead":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek...","id":"20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbbc9cb-b119-4d3a-bdb3-f0ad24820f81","keywords":null,"link":"/360/20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 04. 06:30","title":"A koronavírus célponttá tette Orbánt, és ő élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6363422-e2c3-4f94-9138-c92a31b482ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az elektromos motorja 313 lóerős, amihez jön még 757 lóerő a benzines egységből. ","shortLead":"Csak az elektromos motorja 313 lóerős, amihez jön még 757 lóerő a benzines egységből. ","id":"20200504_Megfutotta_a_400_kmh_feletti_tempot_a_McLaren_uj_szupersportkocsija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6363422-e2c3-4f94-9138-c92a31b482ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5867bb2a-7c69-448a-b977-ee62420dd235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_Megfutotta_a_400_kmh_feletti_tempot_a_McLaren_uj_szupersportkocsija","timestamp":"2020. május. 04. 13:41","title":"403 km/h-s tempóval közlekedik a McLaren új szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fb904b-cf2e-4b54-813d-76ef84e9122b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy cápa egészen közel úszott a parthoz, a térdig érő vízben tett néhány kört. A Messinai-szorosban, pedig egy bálna bukkant fel.","shortLead":"Egy cápa egészen közel úszott a parthoz, a térdig érő vízben tett néhány kört. A Messinai-szorosban, pedig egy bálna...","id":"20200505_Ahogy_az_ember_eltunt_az_olasz_partokrol_megjelentek_a_capak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74fb904b-cf2e-4b54-813d-76ef84e9122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d7b05-c50b-4ac9-8710-8e11d1171750","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Ahogy_az_ember_eltunt_az_olasz_partokrol_megjelentek_a_capak","timestamp":"2020. május. 05. 15:15","title":"Ahogy az ember eltűnt az olasz partokról, megjelentek a cápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi parlamenti ülésen vitáznak a pártoktól elvett támogatás pótlékáról, illetve a belügyminiszter javaslatáról, ami kizárná a közmunkából azokat, akiknek nem elég rendezett az udvara.","shortLead":"A keddi parlamenti ülésen vitáznak a pártoktól elvett támogatás pótlékáról, illetve a belügyminiszter javaslatáról, ami...","id":"20200505_parlamenti_ules_isztambuli_egyezmeny_KDNP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2353a7a-79fd-4b43-b6cc-18801a3307e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_parlamenti_ules_isztambuli_egyezmeny_KDNP","timestamp":"2020. május. 05. 07:05","title":"Máris szavaz az isztambuli egyezmény elutasításáról az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f742a32-816e-40fd-b4ef-5fa005ba31a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű darázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet.","shortLead":"A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű darázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet.","id":"20200504_egyesult_allamok_kina_szallitmany_koronavirus_oriasdarazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f742a32-816e-40fd-b4ef-5fa005ba31a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54086ff8-cb60-48ba-9c25-0291918ec238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_egyesult_allamok_kina_szallitmany_koronavirus_oriasdarazs","timestamp":"2020. május. 04. 10:03","title":"A Kínából érkezett szállítmányokkal együtt veszélyes óriásdarazsak is partra szálltak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a18718e-7af4-4ca1-bf18-ff4683e23b4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisfia született a techcsászárnak, de a baba nevét csak egy kódban volt hajlandó elárulni. ","shortLead":"Kisfia született a techcsászárnak, de a baba nevét csak egy kódban volt hajlandó elárulni. ","id":"20200505_Megszuletett_Elon_Musk_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a18718e-7af4-4ca1-bf18-ff4683e23b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad04b4b-2f33-4799-aa52-4631f55a6e3d","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Megszuletett_Elon_Musk_gyereke","timestamp":"2020. május. 05. 09:34","title":"Megszületett Elon Musk gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]