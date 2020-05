Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","shortLead":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","id":"20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab36fe0e-f673-4cd5-8e24-b4d19954305f","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","timestamp":"2020. május. 05. 15:29","title":"Mészáros öccse újíthatja fel a Kvassay-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b0f15f-d86d-4939-9efc-8df8a1892ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt perc alatt kitölthető kérdőívben keresi a válaszokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja, miért vagy miért nem tartjuk be a társas távolságtartás szabályait.","shortLead":"Öt perc alatt kitölthető kérdőívben keresi a válaszokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja, miért vagy...","id":"20200504_kutatas_elte_donteslabor_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2b0f15f-d86d-4939-9efc-8df8a1892ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b4eb4-f84c-4abc-9cbe-c6747785b67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kutatas_elte_donteslabor_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 04. 11:33","title":"Fontos kutatást végez a járvány miatt az ELTE, ön is segíthet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a82022-8d54-474a-b061-6433d3612e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen bukásra ítélték, ám a jelek szerint nagyon is megérte elkészíteni a virtuális valóságra szabott Half-Life: Alyxot.","shortLead":"Többen bukásra ítélték, ám a jelek szerint nagyon is megérte elkészíteni a virtuális valóságra szabott Half-Life...","id":"20200504_steam_vr_jatek_virtualis_valosag_half_life_alyx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a82022-8d54-474a-b061-6433d3612e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d3c9bf-d77c-48c8-8e95-0313c589cef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_steam_vr_jatek_virtualis_valosag_half_life_alyx","timestamp":"2020. május. 04. 15:13","title":"950 ezer új VR-játékost hozott a Steamnek a legújabb Half-Life","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c15e686-69fb-44e8-bb9d-8ca5af79b8e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett reggel 9 órakor folytatódnak az idei érettségi vizsgák a matematika írásbelikkel.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett reggel 9 órakor folytatódnak az idei érettségi...","id":"20200505_erettsegi_vizsga_matematika_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c15e686-69fb-44e8-bb9d-8ca5af79b8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0989ae-040d-4d95-8b36-bbc87dec2942","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_erettsegi_vizsga_matematika_oktatas","timestamp":"2020. május. 05. 05:28","title":"Matematikából érettségiznek a középiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötvenmillió forintot osztanak szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került művészek között, a zenészektől Trianon-dalt kérnek a pénzért.","shortLead":"Ötvenmillió forintot osztanak szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került művészek között, a zenészektől...","id":"20200504_Trianon_dalok_Petofi_Irodalmi_Muzeum_jarvany_tamogatas_palyazat_zeneszektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc749eb-4405-435b-b510-bdcce68fab57","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Trianon_dalok_Petofi_Irodalmi_Muzeum_jarvany_tamogatas_palyazat_zeneszektol","timestamp":"2020. május. 04. 18:32","title":"Trianon-dalokat kér a Petőfi Irodalmi Múzeum a járvány miatti támogatásra pályázó zenészektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világjárvány miatt bekövetkezett gyárleállások tapasztalatai nyomán új lendületet kaphat a 4. ipari forradalom. Már rövid távon előtérbe kerül az automatizáció és a távvezérlés a termelésben, hosszabb távon pedig a nagy termékválasztékot kis mennyiségben előállító, illetve felhőalapú gyártásé lehet a jövő.","shortLead":"A világjárvány miatt bekövetkezett gyárleállások tapasztalatai nyomán új lendületet kaphat a 4. ipari forradalom. Már...","id":"202018__adatositott_termeles__3ds_nyomtatas__okos_gyarak__felhosodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7920eaa-fbb1-4f9c-8ae3-276d8e6c8f99","keywords":null,"link":"/360/202018__adatositott_termeles__3ds_nyomtatas__okos_gyarak__felhosodes","timestamp":"2020. május. 04. 17:00","title":"Felhőalapú termelés: a járvány után felgyorsulhat a gyárak digitalizációja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","shortLead":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","id":"20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8a67cc-d11e-4f19-9b6d-80ffd1917ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. május. 04. 11:55","title":"Káosszal fenyeget a Brexit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette az Apple a 13 colos MacBook Próját, amelyből már kérhetünk 10. generációs Intel processzorral felszerelt változatot is.","shortLead":"Frissítette az Apple a 13 colos MacBook Próját, amelyből már kérhetünk 10. generációs Intel processzorral felszerelt...","id":"20200505_apple_macbook_pro_13_bejelentes_specifikacio_magyar_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc07178-eac7-4dd9-824d-3080962906ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_macbook_pro_13_bejelentes_specifikacio_magyar_arak","timestamp":"2020. május. 05. 10:38","title":"Brutális erő 1,5 millió forintért: megjött a frissített MacBook Pro 13\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]