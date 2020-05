Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég nyilatkozatot tenni, és hatályban marad a lejáró bérleti szerződés.","shortLead":"Elég nyilatkozatot tenni, és hatályban marad a lejáró bérleti szerződés.","id":"20200507_lakas_ingatlan_alberlet_kormanyrendelet_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289e66-2f10-47ba-9e1e-4046fbaa9d5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_lakas_ingatlan_alberlet_kormanyrendelet_szerzodes","timestamp":"2020. május. 07. 08:44","title":"Az állami és önkormányzati lakások bérlőit segítik egy új kormányrendelettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cef0ddf-9c1e-40eb-8372-4588da8d3a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint egy nap alatt 88-an vesztették életüket az országban.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint egy nap alatt 88-an vesztették életüket az országban.","id":"20200507_koronavirus_fertozes_oroszorszag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cef0ddf-9c1e-40eb-8372-4588da8d3a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472deb90-4c67-4925-91c8-d5f66e6830ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_koronavirus_fertozes_oroszorszag_jarvany","timestamp":"2020. május. 07. 11:01","title":"Rekordot döntött a napi fertőzések száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","shortLead":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","id":"20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86919aa0-0022-4ded-baad-e2ce231ddcc8","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","timestamp":"2020. május. 08. 10:48","title":"Kórházba került a Queen gitárosa: elszakította a farizmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b363df4-7731-4c86-ba1c-5637c610535f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű, a torok fölé helyezett, arra lágyan ráragadó eszköz figyeli a feltételezett Covid-19 megbetegedés fő tüneteit, a lázat, a köhögést, a légzőszervi aktivitást.","shortLead":"Egyszerű, a torok fölé helyezett, arra lágyan ráragadó eszköz figyeli a feltételezett Covid-19 megbetegedés fő...","id":"20200508_koronavirus_teszt_torokra_ragaszthato_viselheto_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b363df4-7731-4c86-ba1c-5637c610535f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e616436-190b-43b0-9d76-41e06e73cbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_koronavirus_teszt_torokra_ragaszthato_viselheto_eszkoz","timestamp":"2020. május. 08. 08:03","title":"Egyszerűbb teszt szinte elképzelhetetlen: torokra ragasztható tapasz figyeli a koronavírus tüneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A német autóipar gyakorlatilag összeomlott márciusban, és ritka az olyan ágazat, ahol 10 százalékosnál kisebb csökkenéssel megúszták azt a hónapot.","shortLead":"A német autóipar gyakorlatilag összeomlott márciusban, és ritka az olyan ágazat, ahol 10 százalékosnál kisebb...","id":"20200507_nemetorszag_ipar_auto_destatis_statisztika_nemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb690c85-8d02-47b8-86bb-ddf142abf801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_nemetorszag_ipar_auto_destatis_statisztika_nemet","timestamp":"2020. május. 07. 09:05","title":"Ameddig a statisztikusok ellátnak, nem zuhant még ekkorát a német ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08efde61-ad3e-4543-be26-4c3df1b07ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este.\r

\r

","shortLead":"Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este.\r

\r

","id":"20200508_Leszallas_kozben_elutott_egy_embert_egy_Boeing_737es_Austinban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08efde61-ad3e-4543-be26-4c3df1b07ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898b830-8a75-45f9-83b1-afed128683e9","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Leszallas_kozben_elutott_egy_embert_egy_Boeing_737es_Austinban","timestamp":"2020. május. 08. 11:10","title":"Leszállás közben elütött egy embert egy Boeing 737-es Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810f38d1-85c8-407a-85b5-1b38d7a9f897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs nem tartja indokoltnak, hogy Budapesten és Pest megyében feloldják a kijárási korlátozásokat. A kormány ugyanezt gondolja, de van egy nagyon fontos eltérés a korábbi tájékoztatáshoz képest: Gulyás szerint a budapestiek is mehetnek vidékre. ","shortLead":"Az operatív törzs nem tartja indokoltnak, hogy Budapesten és Pest megyében feloldják a kijárási korlátozásokat...","id":"20200507_Gulyas_koronavirus_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=810f38d1-85c8-407a-85b5-1b38d7a9f897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77f784-6686-4c5e-a4b1-bbdef4a51747","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Gulyas_koronavirus_kormanyinfo","timestamp":"2020. május. 07. 11:03","title":"Gulyás: Mehetnek vidékre a budapestiek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig legalábbis úgy tűnik, hogy a Paloznaki Jazzpikniket megtartják.","shortLead":"Eddig legalábbis úgy tűnik, hogy a Paloznaki Jazzpikniket megtartják.","id":"20200506_paloznaki_jazzpiknik_augusztus_balaton_felvidek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e0ee56-faa0-4c7c-ba08-90cb931c44f9","keywords":null,"link":"/elet/20200506_paloznaki_jazzpiknik_augusztus_balaton_felvidek","timestamp":"2020. május. 06. 21:01","title":"Egy fesztivál már biztosan lesz a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]