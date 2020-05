Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincöt új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Harmincöt új fertőzöttet találtak.","id":"20200509_Negyszaz_felett_a_koronavirusban_elhunytak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0a4b48-e8ca-43e5-966e-70a871e76771","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Negyszaz_felett_a_koronavirusban_elhunytak_szama","timestamp":"2020. május. 09. 07:27","title":"Négyszáz felett a koronavírusban elhunytak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több kikötőt is eladna a Bahart a Balaton mellett, a többinek pedig az üzemeltetésétől válnának meg.","shortLead":"Több kikötőt is eladna a Bahart a Balaton mellett, a többinek pedig az üzemeltetésétől válnának meg.","id":"20200507_bahart_rogan_antal_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ce1602-280a-4d3b-9c03-0db5c3585595","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_bahart_rogan_antal_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. május. 07. 18:17","title":"Rogánék hivatalának a vezetésével adhatják el a Bahart értékes ingatlanjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte közben több mint 270 ezren haltak meg, közel 85 százalékuk Európában és az Egyesült Államokban.","shortLead":"Világszerte közben több mint 270 ezren haltak meg, közel 85 százalékuk Európában és az Egyesült Államokban.","id":"20200508_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c254393-18e7-431f-8a5f-1ee9df084df5","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. május. 08. 21:39","title":"A koronavírusban elhunytak több mint fele európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1951cc90-1efa-4cc1-b97c-80d0265c79af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy jókora SUV a Hyundai Palisade, amely az amerikaiknak kínál jó áron magas minőséget. ","shortLead":"Egy jókora SUV a Hyundai Palisade, amely az amerikaiknak kínál jó áron magas minőséget. ","id":"20200508_Hyundai_Palisade_VIP_kategorias_hetszemelyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1951cc90-1efa-4cc1-b97c-80d0265c79af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81365d11-0747-478e-b129-fbc26b5aec6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_Hyundai_Palisade_VIP_kategorias_hetszemelyes","timestamp":"2020. május. 08. 15:32","title":"Mifelénk teljesen ismeretlen a Hyundai VIP kategóriás autója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek megoldással álltak elő a Google fejlesztői, hogy a Hitelesítő appot könnyen át tudjuk vinni egyik telefonról a másikra.","shortLead":"Remek megoldással álltak elő a Google fejlesztői, hogy a Hitelesítő appot könnyen át tudjuk vinni egyik telefonról...","id":"20200508_google_hitelesito_google_authenticator_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2895b77-48e8-43cf-8ab5-e947290d2a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_google_hitelesito_google_authenticator_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2020. május. 08. 17:03","title":"Végre változatott a Google a Hitelesítő használatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4","c_author":"Balla Györgyi - Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet kihirdetésekor. Két budapesti éttermet kerestünk, amelyeknek tulajdonosai nem adták fel, igyekeztek új utakat keresni a napról napra változó, sokszor reménytelennek tűnő helyzetben.","shortLead":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet...","id":"20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb50651-c5e3-471e-941a-e744d4d21f12","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 07. 16:10","title":"Bezárás helyett újratervezés – keresik a kiutat a budapesti éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Google és a Facebook is azt tervezi, hogy lassan újra megnyitják irodáikat, a munkavállalóknak lehetőséget adnak arra, hogy eldöntsék: otthon vagy a munkahelyükön szeretnének-e dolgozni.","shortLead":"Miközben a Google és a Facebook is azt tervezi, hogy lassan újra megnyitják irodáikat, a munkavállalóknak lehetőséget...","id":"20200508_google_facebook_koronavirus_jarvany_home_offie_otthoni_munkavegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f3042-9d3c-4fb8-80b0-fb8fce91b0b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_google_facebook_koronavirus_jarvany_home_offie_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. május. 08. 15:03","title":"Úgy döntött a Google és a Facebook, hogy 2020 végéig otthon maradhatnak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093aaf67-c3c5-4009-bfe2-788766406e45","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Hankiss Elemér társadalomkutatóként lett a rendszerváltás után a Magyar Televízió elnöke – miután többször is visszautasította a felkérést. Optimizmussal fogott a munkához. A HVG éppen a hírhedt médiaháború kitörése előtt pár héttel, 1990 októberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Hankiss Elemér társadalomkutatóként lett a rendszerváltás után a Magyar Televízió elnöke – miután többször is...","id":"20200508_Rendszervaltok30__Hankiss_Elemer_1990_HVGportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=093aaf67-c3c5-4009-bfe2-788766406e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad78f78d-b2df-4032-95c4-095b45ea5adb","keywords":null,"link":"/360/20200508_Rendszervaltok30__Hankiss_Elemer_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 08. 17:45","title":"Rendszerváltók30 – Hankiss Elemér: Ha nem lennék tévéelnök, ott szomorkodhatnék Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]