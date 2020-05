Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200509_Csak_ugy_potyognak_az_elefantbebik_a_pragai_allatkertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fab9188-59e3-4565-957d-bc781aad1df4","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Csak_ugy_potyognak_az_elefantbebik_a_pragai_allatkertben","timestamp":"2020. május. 09. 18:17","title":"Csak úgy potyognak az elefántbébik a prágai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Német és francia parlamenti képviselők szombaton közös nyilatkozatban sürgették a közös határ korlátozások nélküli azonnali megnyitását.","shortLead":"Német és francia parlamenti képviselők szombaton közös nyilatkozatban sürgették a közös határ korlátozások nélküli...","id":"20200509_Francia_es_nemet_kepviselok_a_hatarellenorzesek_azonnali_megszunteteset_kovetelik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988c36b6-95c3-4a97-bb2e-aad55b1d4745","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Francia_es_nemet_kepviselok_a_hatarellenorzesek_azonnali_megszunteteset_kovetelik","timestamp":"2020. május. 09. 16:30","title":"Francia és német képviselők a határellenőrzések azonnali megszüntetését követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","id":"20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7498c81-e975-4a59-bcda-8384ffef8b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 10. 07:13","title":"50 új fertőzött, 8 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében nem meglepő: igen nagyot nőtt a teljesítményük az előző változatokhoz képest.","shortLead":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében...","id":"20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035bade5-04cc-4ccc-8fd6-261b6c0fd405","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","timestamp":"2020. május. 08. 19:03","title":"Bivalyerős laptop és új táblagép érkezett: itt a Microsoft Surface Book 3 és a Surface Go 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda3a778-c10e-4ade-a996-ace3d9e68951","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes feladatokat kaptak idén is a diákok a kreatív történelmi versenyen.\r

