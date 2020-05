Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A koronavírusnak az Egyesült Államokban van a legtöbb halálos áldozata. Közelíti a négymilliót a fertőzöttek száma a világon Itthon eddig 3263 koronavírusos beteget regisztráltak, a világon már meghaladja a 4 milliót az összes igazolt fertőzött száma. Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak adnak támogatást. Itthon eddig 3263 koronavírusos beteget regisztráltak, a világon már meghaladja a 4 milliót az összes igazolt fertőzött száma. Kövesse velünk a koronavírus-járványról szóló híreket percről percre! Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón, újra felbukkant a koronavíus Vuhanban - járványhírek percről percre Egy ügyvéd meg akarta öletni egy rokonának férjét, de a kiválasztott állítólagos bérgyilkos őt és az áldozatnak kiválasztott férfit is becsapta. A megbízóját és a kiszemelt áldozatot is átverte egy álbérgyilkos A brit miniszterelnök fokozatos, szigorú enyhítést ígért, még nincs szó arról, hogy a korlátozásokat teljesen feloldják. Boris Johnson: Jövő héttől kezdődhet a fokozatos enyhítés Hogy szükség lenne rá, azt jól mutatja, hogy az elmúlt hetekben negyedik dolgozó (27%) kapott a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adathalász e-mailt. A Kaspersky friss jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét kiberbiztonsági útmutatást vagy képzést nem kapott munkaadójától azzal kapcsolatban, hogy miként védheti meg magát a kockázatoktól. Hogy szükség lenne rá, azt jól mutatja, hogy az elmúlt hetekben negyedik dolgozó (27%) kapott a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adathalász e-mailt. A Kaspersky szerint az ilyen jellegű kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék dolgozóikat a kiberbiztonság témájában. Az otthonról dolgozók védelemre várnak: a munkavállalók 73%-a nem kapott biztonsági útmutatást a távmunkához Paár Attila érdekeltsége, a WHB-Épkar Kft. újratervezni kényszerülhet dubai építkezését. A koronavírus egy kicsit még Tiborcz üzlettársának is keresztbe tett

Az USR nevű román párt elnöke arról írt, hogy Székelyföld autonómiája lehetetlen, a párt képviselője pedig leszavazta, hogy a parlamentben számonkérjék a román elnököt a magyarellenes mondatai miatt. A Momentum - amelynek képviselői egy EP-frakcióban ülnek az USR-esekkel - megdöbbent, és csak akkor hajlandó további együttműködésre, ha az USR magyarbarát politikát fog folytatni. Fekete-Győr üzent a Momentum román szövetségeseinek: Semmilyen magyarellenesség nem elfogadható