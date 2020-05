Kedden reggel a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldalon arról adtak hírt, hogy újabb négy áldozata van a koronavírusnak Magyarországon. Huszonkilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) az elmúlt napon a hivatalos kormányzati tájékoztatás szerint. A Koronavirus.gov.hu oldalon az olvasható, hogy ezzel 3313 főre nőtt az igazoltan fertőzöttek száma. Az újabb négy áldozattal pedig 425-re emelkedett az összes elhunyt száma.

Kórházban 746 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 36-tal kevesebbet, mint egy nappal korábban. Közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen, hárommal többen, mint korábban. Gyógyultnak mostanáig 1007 fő számít, a számuk a hétfői tájékoztatás óta 49-cel emelkedett.

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt keddi tájékoztatóján, hogy külön köszönti az ápolókat, ugyanis ma van az ápolók napja.

A koronavírus-járvány különösen nagy terhet ró rájuk, minden elismerésem és köszönetem az övék.

Kiderült, Müller korábban dolgozott segédápolóként. Majd arról szólt, nélkülük eredménytelen lenne a gyógyító munka a járvány idején. Azzal folytatta, hogy a Szent László kórházban már 12 beteget tudtak levenni a lélegeztetőgépről, van köztük egy 40 éves beteg is, állapotuk stabil.

Stabilan és alacsonyan tartjuk az új fertőzöttek számát – mondta. Budapesten és Pest megyében is javulás érzékelhető, fogalmazott, de részleteket nem mondott.

Módosult a beutalási rend is, erről azt mondta, visszatérnek a járvány kezdetekor megalkotott rendhez, vagyis kijelölt kórházakba viszik a koronavírusos betegeket. Jelenleg 35 kórházban ápolnak koronavírusos betegeket, de ahhoz, hogy az ellátási rendszer visszatérjen a régi kerékvágásba, az új, súlyos állapotú, de szállítható koronavírusosokat innentől 2 kijelölt kórházba szállítják – a Szent László kórházba és a Korányi Intézetbe.

De a járványügyi készültséget folyamatosan fenn kell tartani, éberség, hangsúlyozta Müller.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ virológus laborja részt vett egy nemzetközi körvizsgálaton, ahol a koronavírus meglétét kellett kimutatni különféle mintákban. Müller azt mondta, az NNK laborja 100 százalékos eredményt ért el, mindenkinek gratulált.

Az idősotthonok ellenőrzése is szóba került. Már korábban kiderült, országos ellenőrzést rendelt el a tisztifőorvos. Az intézmények egyharmadát megvizsgálták már, tudtuk meg, ez 345 intézményt és 21 ezer gondozottat jelent. 343-ban biztosított volt az orvosi ellátás, csak 2 olyan intézményt találtak, ahol nem, ott hatósági intézkedés történt – mondta Müller. 193 olyan intézményt találtak, ahol egyéb szakorvos is teljesít szolgálatot. A dolgozók 95 százalékban az eljárásrendet is megismerték, de három intézményben azonnali intézkedéseket kellett hozni, mert nem vizsgálták meg egészségügyileg munkába állás előtt a gondozókat. Tárgyi feltételeket is vizsgáltak, mindössze 5 olyan helyet találtak, ahol nem megfelelően gyűjtöttek a veszélyes hulladékot. Az ellenőrzések tovább folynak – mondta.

Kiss Róbert alezredes arról beszélt, hogy ma már több mint 400-an vállalták azt, hogy egy mobiltelefonos applikáció telepítésével töltik a hatósági házi karantént. Budapesten és Pest megyében az elmúlt 24 órában 366 fővel szemben intézkedtek a kijárási korlátozások megszegése miatt.

Kérdések

Van elég donor a vérplazmás kezelésekhez? Igen.

Szentesen a hétvégén zenei fesztivál volt. Volt rendőri intézkedés ott? Az iskola írásos engedélyt kért a helyi önkormányzattól, amit az önkormányzat megadott, majd erről a helyi rendőrséget is tájékoztatták. A rendőrök szerint minden rendben volt, nem volt szükség arra, hogy beavatkozzanak.

Mikor látogathatóak újra a kórházi betegek? A mostani centralizáció is ezt szolgála, de konkrét dátumot nem tudott mondani Müller.

Várható enyhítés a kijárási korlátozással kapcsolatban? Ez a szerdai kormányülés egyik témája. A csütörtöki Kormányinfón kiderül majd, mi a döntés.

Eldobható szájmaszkokat hova dobjuk? Először használat után tegyük fizikailag viselhetetlenné, mondta Müller, hogy más ne hordhassa. Egy egészségügyi intézményben ez veszélyes hulladéknak minősülne, de más nyugodtan rakja zacskóba (dupla falúba), és így dobjuk ki, miután hagytuk pihentetni.

Hány beteget kezelnek olyan kórházban, ami nem járványkórház? Ez lapunk kérdés. Jelenleg 35 kórházban ápolnak koronavírusos betegeket, mondta Müller, de választ nem kaptunk a kérdésünkre.

A Budapestre átszállított betegek statisztikailag hová számítanak? A fertőzött személyeket is lakcím szerint regisztrálják.

A törzs tájékoztatója előtt ezeket a kérdéseket küldtük el szerkesztőségünkből:

Hány beteget kezelnek olyan kórházban, ami nem járványkórház?

A fővárosban hány olyan beteg van, aki nem idősotthonban vagy kórházban kapta el a vírust?

Ha az új koronavírusos betegeket a fővárosba szállítják, akkor korábban mi indokolta országosan a kórházi ágyak 60 százalékának felszabadítását? Még mindig indokoltnak tartják ezen ágyak fenntartását?

A koronavírusról szóló keddi percről percre tudósításunkat ITT éri el.