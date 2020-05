Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dd0cc14-ef8a-403c-9633-34b6bc54d9c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Square Enix egy kedvezményének hála több mint félszáz videojátékhoz juthatnak hozzá a felhasználók, a befolyt összeget ráadásul jótékony célra fordítja a kiadó.","shortLead":"A Square Enix egy kedvezményének hála több mint félszáz videojátékhoz juthatnak hozzá a felhasználók, a befolyt...","id":"20200511_square_enix_steam_videojatek_vasarlas_akcios_aron_eidos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd0cc14-ef8a-403c-9633-34b6bc54d9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d347a3-24bd-404e-a447-44f430d43582","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_square_enix_steam_videojatek_vasarlas_akcios_aron_eidos","timestamp":"2020. május. 11. 19:03","title":"Egy áráért most 54 remek videojáték lehet az öné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","shortLead":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","id":"20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b32a1c0-3786-441f-9455-c8525f212e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","timestamp":"2020. május. 11. 12:31","title":"Egy Bugatti Veyron ereje van ebben az új Audi RS6-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 221 344 igazolt koronavírus-fertőzéssel hétfőn az USA és Spanyolország után a harmadik helyre került a világon, ám a halálozási ráta a hivatalos adatok szerint alacsony maradt. Nyugat-Európában tovább mérséklődik a vírusfertőzés terjedése.\r

\r

","shortLead":"Oroszország 221 344 igazolt koronavírus-fertőzéssel hétfőn az USA és Spanyolország után a harmadik helyre került...","id":"20200511_koronavirus_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0221f6c-a9cb-433f-be9f-f3ce060ef146","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_koronavirus_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 11. 20:43","title":"Már közel 1,5 millió ember felgyógyult a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f5ff0-6051-4391-b523-a3cbac140021","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_orban_balazs_bangone_helyesiras_parlamenti_kerdes_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f5ff0-6051-4391-b523-a3cbac140021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b108e4-7c10-4fc2-92e5-f81bec91d022","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_orban_balazs_bangone_helyesiras_parlamenti_kerdes_javitas","timestamp":"2020. május. 10. 18:16","title":"Ez lehetett a hét legnagyobb politikai trollkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48dbb3a-d367-4fa3-b953-57f527b89dfc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyetlen vállalat jelentkezett arra, hogy üzemeltesse Magyarország kanadai exportfejlesztési központját.","shortLead":"Egyetlen vállalat jelentkezett arra, hogy üzemeltesse Magyarország kanadai exportfejlesztési központját.","id":"20200512_Boros_cege_lett_Magyarorszag_egymilliard_forintos_uj_kanadai_kereskedohaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48dbb3a-d367-4fa3-b953-57f527b89dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8afebf9-1572-4970-860c-422605939eca","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Boros_cege_lett_Magyarorszag_egymilliard_forintos_uj_kanadai_kereskedohaza","timestamp":"2020. május. 12. 07:15","title":"Boros cégé lett Magyarország egymilliárd forintos, új kanadai kereskedőháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A jogszabályban meghatározott maximális összeget fizeti a Groupama a veronai buszbaleset után.","shortLead":"A jogszabályban meghatározott maximális összeget fizeti a Groupama a veronai buszbaleset után.","id":"20200511_veronai_busztragedia_biztosito_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3ddb97-44c3-4407-91bd-91aeaea6333f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_veronai_busztragedia_biztosito_biztositas","timestamp":"2020. május. 11. 13:16","title":"1,89 milliárd forintot fizet a biztosító a veronai busztragédia érintettjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szempontból is érdekes mobil lehet az ősszel érkező iPhone 12, ha igazak az ismert szivárogtató, Max Weinbach előrejelzései.","shortLead":"Több szempontból is érdekes mobil lehet az ősszel érkező iPhone 12, ha igazak az ismert szivárogtató, Max Weinbach...","id":"20200511_iphone_12_pro_120_hz_es_kijelzo_lidar_szenzor_max_weinbach","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01aaf5be-db2c-42b9-b1d9-d49d8d81d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_iphone_12_pro_120_hz_es_kijelzo_lidar_szenzor_max_weinbach","timestamp":"2020. május. 11. 21:12","title":"Kamerában, aksiban és kijelzőben is jobb lehet az iPhone 12, mint az Apple mostani telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok, akik vállalják, hogy a járvány alatt nem hagyják el az épületet.","shortLead":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok...","id":"20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ca3021-dc8c-42c3-a3b1-e86c44f1d106","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","timestamp":"2020. május. 10. 10:11","title":"Aláírásokat gyűjt a Fidesz a belvárosi hajléktalankarantén ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]