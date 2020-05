Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba helyezve. ","shortLead":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba...","id":"20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b18fe9-9414-4285-8cbb-327acbac2856","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","timestamp":"2020. május. 13. 12:57","title":"Brutális Ferrarijával kocsikázott Zlatan Ibrahimovics, bírságot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","shortLead":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","id":"20200513_lupa_to_horgasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b30d32-960a-4950-90ed-cb7ce31bb490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_lupa_to_horgasz","timestamp":"2020. május. 13. 12:20","title":"Gerendai horgászokat csalogat a Lupa-tóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi Szent Márton-csatorna partján, ahol több tucat fiatal gyűlt össze hétfőn, a koronavírus-járvány miatt nyolc hétig tartó általános karantén feloldását követő első estén.\r

","shortLead":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi...","id":"20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc26e9f-8147-413b-9d18-41a4ffd7ec57","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","timestamp":"2020. május. 12. 09:02","title":"Betiltják a rakpartokon az alkoholfogyasztást Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar származású milliárdos hosszú interjúban mesélt a koronavírus-járvány Európát is érintő hatásairól, megjegyezve, igen nagy krízisről van szó.","shortLead":"A magyar származású milliárdos hosszú interjúban mesélt a koronavírus-járvány Európát is érintő hatásairól...","id":"20200511_soros_gyorgy_orban_viktor_koronavirus_diktator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f6c696-434f-4170-a475-cc6f22f9945a","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_soros_gyorgy_orban_viktor_koronavirus_diktator","timestamp":"2020. május. 11. 17:47","title":"Soros György: Orbán Viktor a járványt kihasználva diktátort csinált magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint egy hónapon keresztül állt az országban minden a vizsgáztatás a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"Több mint egy hónapon keresztül állt az országban minden a vizsgáztatás a koronavírus-járvány miatt. ","id":"20200511_Kinyitottak_a_kozlekedesi_vizsgakozpontok_tobb_mint_3000_vizsgazo_lesz_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6cbf06-b676-4fe1-aae8-7d10881e22ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Kinyitottak_a_kozlekedesi_vizsgakozpontok_tobb_mint_3000_vizsgazo_lesz_a_heten","timestamp":"2020. május. 11. 16:31","title":"Újra lehet jogosítványt szerezni – több mint 3000 vizsgázó lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","shortLead":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","id":"20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc7c9b-09f2-4fee-b97a-b6f992a2ac59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. május. 12. 11:59","title":"Kémfotók: roncstelepen kapták lencsevégre az új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar állam is támogatja.","shortLead":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar...","id":"20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242dbd3-3e53-4d9c-9724-4e273cc6b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","timestamp":"2020. május. 12. 17:03","title":"Ősztől Magyarországon is gyárthatják a Fujifilm egyik koronavírus-gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei első negyedévben – nyolc év után – először esett a használtan behozott autók száma. Áprilisban már egészen drasztikusan. ","shortLead":"Az idei első negyedévben – nyolc év után – először esett a használtan behozott autók száma. Áprilisban már egészen...","id":"20200512_Megfelezodott_a_hasznaltauto_import","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36eb27-117a-4a75-9e50-68e159ac92c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Megfelezodott_a_hasznaltauto_import","timestamp":"2020. május. 12. 10:50","title":"Drasztikusan visszaesett a használt autók behozatala ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]