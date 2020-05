Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","shortLead":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","id":"20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f97da2-6987-4f58-8090-23289a4dee95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","timestamp":"2020. május. 12. 14:35","title":"Máris megújul a Suzuki Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20200513_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6e5422-76b9-41b2-868c-b888faeffb35","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 13. 07:19","title":"Elhunyt 5 idős, krónikus beteg, 3341 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már számos példa van, hogyan vigyázzanak a távolból is az egyedül élő nyugdíjasokra. Egyre több országban a posta látja el ezt a feladatot.","shortLead":"Már számos példa van, hogyan vigyázzanak a távolból is az egyedül élő nyugdíjasokra. Egyre több országban a posta látja...","id":"202019_apostas_sokszor_csenget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0928b0-2075-41ba-9b52-75b6ef33af2e","keywords":null,"link":"/360/202019_apostas_sokszor_csenget","timestamp":"2020. május. 12. 12:00","title":"Csókolom, hogy tetszik lenni? - Világszerte a postásokra bízzák az idősek távfelügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás idején teljes biztonságban tudni vendégeit. ","shortLead":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás...","id":"20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0098fa5c-f990-4bb6-a77f-cd0ab776765f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","timestamp":"2020. május. 13. 09:57","title":"Kérnék egy asztalt egy főre, a semmi közepén – megnyílt a világ legkisebb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt dalra készült, ám most különösen aktuális. ","shortLead":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt...","id":"20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72986cf2-0e6b-46e3-ae4a-06969aad1fa4","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","timestamp":"2020. május. 13. 08:47","title":"Geszti Péter nem szeretne visszatérni a korábbi életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni a hozzászólásokban (is) támadó zaklatókat.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni...","id":"20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777800ce-1b64-43ae-ada7-a5e20d15b840","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","timestamp":"2020. május. 13. 07:33","title":"Fontos frissítés az Instagramon: csavartak néhányat a kommenteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja nincs új fertőzött az országban. ","shortLead":"Harmadik napja nincs új fertőzött az országban. ","id":"20200514_UjZelandon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c419ac16-4ae5-4dc6-bc18-9c2221c059fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_UjZelandon_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 06:31","title":"Az ötmilliós lakosságból csak két beteget ápolnak kórházban Új-Zélandon koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja, a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések milyen hatással vannak az életünkre és a szokásainkra.","shortLead":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja...","id":"20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046fe792-d08b-49ec-a3e9-3eb9f7d154e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Kiadta a Google a hazai adatokat: hogyan mozognak a magyarok a koronavírus-járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]