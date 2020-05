Újabb 36 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3509 főre nőtt az itthon beazonosított fertőzöttek száma, 3 idős, krónikus betegséggel küzdő vírusfertőzött pedig elhunyt. Ezzel 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma egy hét után ismét nőtt , most 1662 a számuk.

Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 78%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen.

Hétfőtől Budapesten is megkezdődnek a fokozatos lazítások, erről szombaton döntött a kormány.

Az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján Müller Cecília nem volt jelen, ezért Gál Kristóf, a rendőrség szóvivője ismertette a napi számokat. Majd Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára figyelmeztetett arra, hogy az áprilisi gazdasági adatok várhatóan letaglózóak lesznek. Az aktuális adatokból azonban az látszik, hogy Magyarország jobban vette az akadályokat, mint más európai országok - tette hozzá.

Az ingyenes, nyolchetes, informatikai alapozó tanfolyamra már 37 ezren jelentkeztek. A kormány mindenkinek javasolja a részvételt, hiszen ez lesz az alapja az augusztusban induló struktúraváltó képzéseknek is, amelynek résztvevői Diákhitel pluszt is felvehetnek majd.

Csütörtökön sikeresen lezajlottak a szakmai érettségi vizsgák, ezek rendjét úgy alakították ki, hogy járványügyi szempontból biztonságos legyen - mondta Schanda. A politikus ezután ismertette a kormány intézkedéseit, melyeket a felsőoktatásban tanulók számára hoztak, ilyen például, hogy duplájára emelték a Diákhitel1 összegét, amit visszamenőlegesen is lehet igényelni. Továbbá a diploma kiadása sem kötött nyelvvizsgához.

Lakatos Tibor ezredes a legfrissebb rendőrségi adatokat ismertette: minden határátkelőhelyen akadálytalan a forgalom, az elmúlt napon 996 hatósági házi karantént rendeltek el a határátkelőhelyeken. Ennek betartását folyamatosan ellenőrzik. Az elektronikus rendszerbe már 745-en regisztráltak. Eddig 4543 távellenőrzést hajtott végre a rendszer, de alig több mint 80 alkalommal kellett a rendőrségnek beavatkoznia.

A budapesti lazításokról is szó esett, Lakatos Tibor emlékeztetett, hogy bár a kijárási korlátozások vasárnap éjfélkor hatályukat vesztik, de továbbra is mindenki köteles a másfél méteres védőtávolságot betartani. Üzletben és tömegközlekedésen kötelező a sál és az orr eltakarása. A közterületek, parkok, játszóterek szabadon látogathatók. A 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerboltokat, gyógyszertárakat és drogériákat. A piacok látogatását az önkormányzatok szabályozhatják.

Hétfőtől minden üzlet nyitvatarthat Budapesten, vendéglátóhelyeken viszont csak a teraszokon lehet fogyasztani. A strandok, szabadtéri fürdők, múzeumok és állatkertek megnyithatnak és mindenki által látogathatók. Könnyítésként szeptember első napjáig nem kell közterület-használati díjat fizetni a teraszok után a fővárosban.

A polgári házasságkötéseket, a temetéseket és az istentiszteleteket is engedélyezik, a védőtávolság kötelező betartásával.

Kivétel képeznek a házadosó felek, ők másfél méternél közelebbre is állhatnak egymáshoz.

Június 15-étől Budapesten meg lehet tartani a 200 fő alatti lakodalmakat és temetési torokat.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Infektológiai Osztályának vezetője ezután a koronavírus-fertőzés rizikófaktorait sorolta fel. Ezek az életkor, a szív-és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, bár az utóbbi önmagában nem jelent rizikófaktort. A koronavírusban elhunyt nők átlegéletkora Magyarországon 81, a férfiaké 77 év, de volt már 102 éves gyógyult is - mondta.

Az orvos cáfolta azt az elterjedt hírt, hogy egy gyakran szedett vérnyomáscsökkentő növelheti a kockázatot. Mindenkit arra kért, hogy szedje tovább nyugodtan a vérnyomáscsökkentőjét, már csak azért is, mert ha a magas vérnyomás jól karban van tartva, nem jelent kiemelt kockázatot a betegek számára.

Rizikófaktor ugyanakkor a tüdőbetegség, a daganatos betegség, a vesebetegség és a cukorbetegség (főleg azok esetében, akik inzulin injekciót kapnak). A betegek között Szlávik gyakran találkozik olyanokkal is, akik immunszupresszív kezelést kapnak.

Az orvos beszélt arról a rejtélyes betegségről is, ami több gyermek halálát okozta New York-ban és Olaszországban is. Még ma is vizsgálják, hogy van-e kapcsolat a koronavírus és a Kawasaki-szindróma között, de ez még nem bizonyított.

Szlávik emlékeztetett arra, hogy ma van az AIDS világnapja, és megemlékezett a betegségben elhunytakról.

Az orvos arra kért mindenkit, hogy bár a járványügyi helyzetek kedvezőek, továbbra is mindenki fertőtlenítsen, hordjon maszkot és "ne engedje az édesanyját minden nap vásárolni".

Az újságírói kérdésekre válaszolva Lakatos Tibor elmondta, hogy bár a második szakaszába lépett a járvány elleni védekezés, továbbra is monitorozni fogják a napi adatokat és ha ezek romlanak, akkor újabb szigorító intézkedéseket vezethetnek be.

Az RTL Klub kérdésére az operatív törzs elmondta: Ausztria teljeskörűen még nem tette lehetővé a magyar állampolgárok beutazását, valószínű, hogy negatív koronavírus-teszthet kötik majd a belépést. A többi szomszédos országgal is folyamatos az egyeztetés a kérdésben.