[{"available":true,"c_guid":"8daeca93-500c-425c-9dc9-a1cff659208c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak meglepődhetett az a felhasználó, aki rendelt a Google online boltjából egy telefont, azonban a csomagban tíz készüléket talált.","shortLead":"Igencsak meglepődhetett az a felhasználó, aki rendelt a Google online boltjából egy telefont, azonban a csomagban tíz...","id":"20200517_google_store_teves_teljesites_10_pixel4_telefon_rendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8daeca93-500c-425c-9dc9-a1cff659208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776e6b7e-41e4-4171-86a8-2059d1fe076a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_google_store_teves_teljesites_10_pixel4_telefon_rendeles","timestamp":"2020. május. 17. 19:03","title":"Rendelt egy telefont, tévedésből tízet küldtek ki neki – és ezzel még nem volt vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a707c76-3168-4f3b-b295-68825c868592","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zaj? Az lesz.","shortLead":"Zaj? Az lesz.","id":"20200516_egyiptom_kairo_lakohaz_feluljaro_sztrada_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a707c76-3168-4f3b-b295-68825c868592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b525eb0-df44-4af2-a075-e0dff78d5670","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_egyiptom_kairo_lakohaz_feluljaro_sztrada_hid","timestamp":"2020. május. 16. 21:34","title":"Centikre a házaktól épül az új sztráda Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb lapkakészlet, a Dimensity 800 továbbfejlesztett változata lehet.","shortLead":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb...","id":"20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb985ef8-b0a4-4724-8588-bb8fc174cce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","timestamp":"2020. május. 16. 15:03","title":"Tényleg nem pihen: újabb 5G-s lapkakészletet mutat be a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy készülő szabályozás szerint nyilvános helyeken az arcot is el kell fedni, és kesztyűt is kell húzni.\r

